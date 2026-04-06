Thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến shipper giao hàng

Giới tội phạm mạng đang liên tục nâng cấp các kịch bản lừa đảo với mức độ tinh vi đến mức khó tin. Mới đây nhất, Công an TP.HCM đã phải phát đi cảnh báo khẩn cấp về một "cái bẫy" hoàn toàn mới nhắm thẳng vào hàng triệu người có thói quen mua sắm online. Không còn là những chiêu trò giả danh công an hay nhân viên ngân hàng cũ rích, bọn tội phạm giờ đây ẩn mình dưới vỏ bọc của những người shipper giao hàng thân thiện, len lỏi vào các phiên livestream để đánh cắp thông tin đơn hàng và dựng lên một vở kịch thao túng tâm lý hoàn hảo đến mức nạn nhân tự tay dâng hiến toàn bộ tài sản chỉ trong vài phút.

Vụ việc điển hình nhất vừa xảy ra với anh T.V.H ngụ tại quận Gò Vấp khiến dư luận không khỏi bàng hoàng khi toàn bộ số tiền hơn 100 triệu đồng trong tài khoản của anh đã "bốc hơi" không dấu vết. Nắm được thói quen thường xuyên đặt mua thiết bị y tế qua mạng của anh H, các đối tượng đã đóng giả nhân viên giao hàng của chính cửa hàng quen thuộc đó và gọi điện thông báo nhận bưu phẩm.

Cực kỳ tinh vi, chúng cố tình lựa chọn những khung giờ nạn nhân đang đi làm, không có mặt ở nhà để tung ra yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước. Với tâm lý chủ quan vì số tiền đơn hàng không quá lớn cộng thêm việc đúng món đồ mình đang chờ đợi, anh H đã không ngần ngại chuyển khoản ngay lập tức mà không biết mình vừa bước một chân vào cửa tử.

Ngay khi nhận được tiền, kẻ gian lập tức phản hồi rằng hệ thống bị lỗi và yêu cầu nạn nhân chuyển lại lần nữa. Nhưng điều đáng sợ nhất chỉ thực sự bắt đầu khi chúng tung ra đòn tâm lý quyết định bằng một tin nhắn thông báo anh H vừa bị tự động đăng ký gói dịch vụ "khách hàng thường niên" của công ty chuyển phát với mức phí cắt cổ từ 2 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Đứng trước nguy cơ bị trừ tiền vô lý, nạn nhân hoàn toàn mất bình tĩnh và rơi vào trạng thái hoảng loạn. Lợi dụng thời cơ vàng này, kẻ gian đã mạo danh nhân viên tổng đài, hướng dẫn anh H kết bạn Zalo và gửi một đường link lạ với lời hứa hỗ trợ hủy dịch vụ nhanh chóng. Ngay khoảnh khắc ngón tay nạn nhân chạm vào đường link giả mạo đó, chiếc điện thoại lập tức bị chiếm quyền điều khiển toàn diện và bọn lừa đảo đã thong thả rút sạch hơn 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng trước sự bất lực của nạn nhân.

Trước tình hình tội phạm lộng hành với những biến tướng khó lường, cơ quan chức năng đặc biệt khuyến cáo người dân phải thiết lập ngay "phòng tuyến" bảo vệ tài sản bằng ba nguyên tắc cốt lõi. Đầu tiên, người dân tuyệt đối không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP hay hình ảnh căn cước công dân cho bất kỳ ai qua điện thoại, cho dù kẻ đó có xưng là lực lượng thực thi pháp luật hay nhân viên giao hàng. Kế tiếp, hãy đặt dấu chấm hỏi lớn với mọi yêu cầu chuyển tiền phát sinh ngoài quy trình như phí hủy dịch vụ hay phí nâng cấp tài khoản, đồng thời chủ động liên hệ ngược lại với đơn vị bán hàng qua các kênh chính thống để xác minh. Cuối cùng, ngay khi manh nha nhận thấy các dấu hiệu lừa đảo dồn dập, việc cần làm ngay lập tức là cắt đứt liên lạc, tuyệt đối không click vào bất kỳ đường link nào và nhanh chóng trình báo toàn bộ sự việc kèm theo các bằng chứng ghi âm, tin nhắn cho cơ quan công an gần nhất để được can thiệp kịp thời.