Thay đổi 3 cách ăn tối giúp bạn giảm nguy cơ ung thư, bệnh tim và sống lâu hơn

Các bậc đế vương thời xưa theo đuổi mục đích trường thọ đến tột cùng. Để đạt được mục đích sống lâu, người ta thường nấu ra thuốc trường sinh, nhưng ngày nay loại thuốc này vô nghĩa. Nó đã bị loại bỏ, nhưng thay vào đó, ngày càng có nhiều người "đầu tư" vào việc duy trì sức khỏe bằng cách ăn uống khoa học và tập thể dục.

Thế nhưng, ăn uống khoa học không đơn thuần chỉ là ăn đủ 3 bữa như chúng ta vẫn nghĩ mà còn cần sự cân đối giữa những bữa ăn này. Trong đó, ăn bữa tối sao cho đúng lại hay bị mọi người bỏ qua.

Ai cũng thường nghe nói: "Ăn sáng no, trưa no, tối ăn ít"! Nhưng trên thực tế, do bộn bề công việc, thời gian sinh hoạt mà cách ăn uống của mọi người hoàn toàn ngược lại - ăn nhiều nhất trong bữa tối. Chính thói quen ăn tối này thực sự gây ra nguy cơ rất cao cho sức khỏe!

Có 3 kiểu ăn tối bạn cần thay đổi ngay nếu không muốn rước họa vào thân, nếu làm được sẽ giảm nguy cơ ung thư, bệnh tim và sống lâu hơn.

1. Không ăn tối muộn sẽ giảm nguy cơ bị ung thư

Trên thực tế, ăn tối sớm hơn sẽ có hiệu quả giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư, và ngược lại, ăn tối càng muộn càng nguy hiểm!

Một nghiên cứu của Viện Sức khỏe Toàn cầu thuộc Đại học Barcelona ở Tây Ban Nha cho thấy khoảng cách giữa bữa tối và giấc ngủ càng ngắn thì nguy cơ mắc bệnh ung thư càng cao.

Theo dữ liệu, ăn tối trước 9 giờ tối có thể giảm trung bình 18% nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới và ung thư vú ở nữ giới só với ăn tối sau 10 giờ tối. Nếu khoảng thời gian giữa bữa tối và lúc đi ngủ có thể cách nhau hơn 2 tiếng thì tốt cho sức khỏe hơn, và tỷ lệ mắc hai loại ung thư này có thể giảm trung bình 20%.

Nguyên tắc: Nếu chúng ta ăn khuya sẽ làm dư thừa các gốc tự do trong ty thể làm tăng phản ứng viêm trong cơ thể. Và do lượng đường trong máu thay đổi, nguy cơ ung thư tăng lên rất nhiều!

Ăn tối quá muộn cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm dạ dày và ung thư dạ dày. Theo một nghiên cứu của Đại học Tokyo, Nhật Bản, ăn tối quá muộn sẽ ảnh hưởng đến quá trình phục hồi niêm mạc dạ dày, từ đó làm tăng tỷ lệ mắc các bệnh dạ dày, thậm chí có thể gây ung thư dạ dày.

Vì vậy, theo khuyến cáo của các chuyên gia, xét về thời gian để tiêu hóa hết thức ăn là hơn 4 giờ thì thời gian ăn tối tốt nhất là 6 giờ đến 7 giờ tối. Đặc biệt đối với những người làm thêm giờ có thể chuẩn bị những bữa ăn nhẹ để no bụng và đảm bảo sức khỏe.

2. Bữa tối không nên ăn nhiều thịt để tim dễ chịu hơn

Ăn thịt và ăn thực phẩm có hàm lượng calo cao vào bữa tối thực sự có thể đem lại nguy cơ cao. Thay vào đó, ăn nhẹ, chẳng hạn như ăn nhiều rau hoặc một số thực phẩm ít calo, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Theo một nhóm nghiên cứu từ Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Y Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc), những người ăn quá nhiều carbohydrate tinh chế vào bữa tối, hoặc ăn quá ít hoặc không ăn ngũ cốc nguyên hạt, có nguy cơ bị đau thắt ngực tăng là 63% và 47%. Ăn quá nhiều protein động vật có liên quan đến việc tăng 44% nguy cơ bị đau thắt ngực và bệnh tim. Nếu bữa tối chủ yếu là đồ chay và ăn nhạt hơn, nguy cơ mắc bệnh tim sẽ giảm khoảng 10%.

Nguyên tắc: Ăn ít năng lượng vào bữa tối có thể thúc đẩy lượng đường, lipid trong máu và giảm cân. Do đó nguy cơ mắc các bệnh về hội chứng chuyển hóa thấp hơn. Nếu ăn nhiều rau củ thì chất xơ trong rau có thể được chuyển hóa bởi hệ vi khuẩn đường ruột để tạo ra các axit béo chuỗi ngắn dễ dàng hơn, đem lại các lợi ích về cơ tim.

3. Không ăn tối quá nhiều để có giấc ngủ ngon

Nhiều người nghĩ rằng nếu họ ăn uống qua loa vào buổi sáng, trưa thì nên ăn tối đầy đủ. Thực tế, ăn quá no vào bữa tối dễ làm tăng gánh nặng cho dạ dày và tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa.

Vào ban đêm, hoạt động của mọi người trở nên ít hơn. Nếu bạn ăn nhiều vào bữa tối sẽ dẫn đến tình trạng tiêu hóa và hấp thụ không hết lượng thức ăn đã ăn, dẫn đến chuyển hóa năng lượng quá mức. Điều này không chỉ làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường, gan nhiễm mỡ và các bệnh khác mà còn làm giảm chất lượng giấc ngủ do dạ dày và ruột hoạt động liên tục. Bạn có thể bị mất ngủ và mơ nhiều hơn, dễ bị suy nhược thần kinh, về lâu dài cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Vì vậy, mất ngủ không hẳn là nằm giường không thoải mái mà là để xem bạn có no quá không nhé!

Có thể tránh được những rủi ro này bằng cách bỏ bữa tối?

Câu trả lời là "Không".

Bỏ bữa tối là một sai lầm. Nếu bỏ bữa tối, cơ thể bạn sẽ không hấp thụ đủ carbohydrate, điều này sẽ khiến cơ thể bạn không có đủ glucose. Glucose là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể con người, chiếm 60% tổng năng lượng. Nếu bạn thiếu carbohydrate, bạn sẽ không chỉ bị suy dinh dưỡng mà còn có thể làm suy yếu chức năng của các cơ quan khác trong cơ thể.

Tạp chí y khoa The Lancet Public Health đã đăng một bài báo về một nghiên cứu theo dõi kéo dài 25 năm trên 430.000 người, kết quả cho thấy khi lượng carbohydrate chiếm khoảng 50% tổng năng lượng ăn vào thì tỷ lệ tử vong là thấp nhất. Khi tỷ lệ này thấp hơn 40% hoặc hơn 70% sẽ làm tăng nguy cơ tử vong và rút ngắn tuổi thọ.

Nếu bỏ bữa tối sẽ dễ dẫn đến tình trạng hạ đường huyết, cung cấp dinh dưỡng cho các cơ quan trong cơ thể sẽ gặp vấn đề, sức đề kháng của cơ thể suy giảm.

Vậy nên ăn tối như thế nào là tốt?

Đừng bỏ bữa tối, nhưng hãy ăn sớm, ăn cùng nhau, ăn uống điều độ và dinh dưỡng hợp lý Đây là một bữa tối lành mạnh.

4 công thức bữa tối lành mạnh cho bạn:

1. Bữa tối nên ăn nhẹ, ăn nhiều đồ chay và ăn ít thịt.

2. Ăn tối khi đã no 70%, không vừa ăn vừa xem TV.

3. Bữa tối chú ý bổ sung dinh dưỡng nhưng chú ý không ăn uống quá độ, bổ sung có chừng mực.

4. Không nên ăn tối quá muộn, nên ăn tối lúc 6-7 giờ tối.

