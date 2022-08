Đổ mồ hôi kèm dấu hiệu này, bạn cần đi khám ung thư khẩn cấp

Đổ mồ hôi tưởng chừng chỉ là một phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể, giúp chúng ta bài tiết những chất độc và duy trì nhiệt độ ổn định. Thế nhưng, đổ mồ hôi kèm những dấu hiệu bất thường dưới đây lại là hồi chuông cảnh báo bạn đã mắc bệnh ung thư mà không biết.

1. Thường xuyên đổ mồ hôi vào ban đêm

Đổ mồ hôi vào ban đêm cũng có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường. Khi bị hạ đường huyết, bệnh nhân sẽ khó ngủ, đổ mồ hôi, run rẩy, đau đầu, trường hợp nặng thậm chí còn gây hôn mê, tổn thương não.

Đổ mồ hôi vào ban đêm cũng có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường

Ngoài ra theo trang WebMD, đổ mồ hôi đêm thường xuyên đi kèm với triệu chứng như đỏ bừng mặt, khó chịu, chân nóng rát, sốt, sưng hạch, sốt, sụt cân… là dấu hiệu cảnh báo bạn đã mắc bệnh ung thư máu thể lymphoma - đây là một loại ung thư bạch cầu ác tính.



Bên cạnh dấu hiệu đổ mồ hôi, bệnh nhân ung thư máu còn bị sốt hoặc ớn lạnh; mệt mỏi kéo dài; nhiễm trùng thường xuyên; giảm cân nặng; chảy máu cam tái phát; bị sưng hạch bạch huyết... Khi có những dấu hiệu này, bạn cần đi khám sức khỏe càng sớm càng tốt để tìm ra bệnh.

2. Chỉ đổ mồ hôi tại một phần cơ thể

Nếu bạn chỉ thấy đổ mồ hôi ở một bên cơ thể, bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra y tế. Bác sĩ Djavaherian (làm việc tại Berkeley, California) cho biết: Ung thư phổi và hội chứng Horner (một vấn đề với đường dẫn thần kinh) cũng có thể liên quan đến việc đổ mồ hôi ở một bên cơ thể, vì vậy tốt nhất khi bạn bị đổ mồ hôi theo cách bất thường này thì nên đi khám càng sớm càng tốt.

Nếu bạn chỉ thấy đổ mồ hôi ở một bên cơ thể, bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra y tế

Ngoài đổ mồ hôi, bệnh nhân ung thư phổi còn cảm thấy ho kéo dài; ho có đờm hoặc máu; đau ngực trầm trọng hơn khi thở sâu, cười hoặc ho; khàn tiếng; hụt hơi; thở khò khè; suy nhược và mệt mỏi; chán ăn dẫn đến sụt cân.



3. Đổ mồ hôi kèm đỏ mặt

Theo trung tâm y tế Mayo Clinic, đổ mồ hôi kèm theo đỏ bừng mặt và đau ngực là dấu hiệu cảnh báo hội chứng carcinoid hoặc khi một khối u ung thư hiếm gặp xuất hiện. Không những thế, tiến sĩ Garshick cũng cảnh báo thêm rằng: "Đổ mồ hôi quá nhiều cùng với đau ngực đôi khi cho thấy một tình trạng nghiêm trọng về tim, vì vậy điều quan trọng là luôn phải tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức nếu bạn đang bị đau ngực".

Ngoài các trường hợp trên, vào ban ngày nếu như bạn không hề hoạt động mà cơ thể vẫn đổ rất nhiều mồ hôi thì cần cảnh giác đó là triệu chứng cho thấy lượng đường trong máu xuống thấp

Tụt đường huyết xảy ra chủ yếu ở những người có thể chất yếu ớt, khí huyết không đủ, da mặt nhợt nhạt, xanh xao. Trong trường hợp này, người bệnh rất dễ bị đổ mồ hôi nhiều, cơ thể thiếu sức sống, hít thở mệt mỏi, dễ chóng mặt và ngất xỉu. Tốt nhất là nên đi khám sớm để tìm được bệnh và kịp thời điều trị.

Tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư luôn ở mức cao, nguyên nhân chủ yếu là do con người chủ quan trong việc khám sức khỏe, dẫn đến việc bỏ qua giai đoạn đầu chữa bệnh. Đôi khi, cảm giác của chúng ta vô cùng chính xác, do đó nếu bạn cảm nhận thấy mình bị đổ mồ hôi nhiều, đi kèm với dấu hiệu ngủ không ngon, hay bị thức giấc giữa đêm, cân nặng sụt giảm nghiêm trọng, thường xuyên sốt không rõ lý do... thì cần phải nâng cao ý thức phòng chống và phát hiện sớm ung thư. Đừng để đến khi muốn chăm sóc sức khỏe thì cũng chẳng còn cơ hội.

