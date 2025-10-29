Thấy con vật trong sách đỏ bò giữa đường TP.HCM, người đàn ông lập tức làm ngay việc này!

Theo thông tin từ báo Người lao động, ngày 28/10, ông Tạ Thiên Thái (ngụ phường An Lạc, TP HCM) đã giao nộp một con tê tê Java nặng 5 kg cho Chi cục Kiểm lâm thành phố.

Ông Thái cho biết nhiều ngày trước, ông đang đứng trước nhà thì thấy con tê tê Java bò trên đường. Ông Thái cùng người nhà đến kiểm tra và giữ lại con vật này.

Con tê tê Java nằm trong Sách Đỏ Việt Nam được người dân bàn giao cho kiểm lâm

Sau khi tìm kiếm thông tin trên mạng, biết tê tê Java nằm trong Sách Đỏ Việt Nam nhóm IB, là loài động vật quý hiếm, nên ông Thái liên hệ, bàn giao cho cơ quan kiểm lâm, với mong muốn con vật được thả về với thiên nhiên.

Cùng ngày, theo báo PLO, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vừa tiếp nhận và chăm sóc theo quy định một con rùa cổ sọc do ông Phạm Văn Tiến (ngụ xã Bà Điểm) tự nguyện bàn giao.

Trước đó, ông Tiến phát hiện con rùa bò sát mép đường khi đang bán trái cây. Ông đã bắt và liên hệ với cơ quan kiểm lâm, mong muốn con vật được chăm sóc, bảo tồn và thả về tự nhiên.

Con rùa cổ sọc được người dân bàn giao cho kiểm lâm. Ảnh: HT

Kiểm lâm viên bước đầu xác định đây là rùa cổ sọc, nặng khoảng 1,7 kg. Rùa có tên khoa học Mauremys sinensis, thuộc Phụ lục III của Công ước CITES.

Chi cục Kiểm lâm TP HCM cho biết cuối tháng 4-2025, đơn vị đã phối hợp với Vườn quốc gia Chư Yang Sin (tỉnh Đắk Lắk) thả 24 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Số động vật hoang dã trên thuộc 11 loài, gồm: trăn đất, trăn gấm, cu li nhỏ, khỉ vàng, khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn, chim cao cát bụng trắng, rùa hộp lưng đen, rùa đất lớn, rùa răng, rùa ba gờ.

Số động vật hoang dã sau khi tiếp nhận từ người dân đã được Chi cục Kiểm lâm TP HCM đưa về chăm sóc theo quy định, sau đó thả về tự nhiên.