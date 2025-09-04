Thất nghiệp tuổi 30: Lương 40 triệu còn 15 triệu, từ quản lý giờ thành nhân viên

Từ quản lý chuyển xuống làm nhân viên

Đạt (SN 1995, Hà Nội) từng nghĩ mình đã có công việc "ổn định cả đời". Sau gần 10 năm đi làm, anh giữ vị trí quản lý dự án trong một công ty đào tạo nhân sự, thu nhập hơn 40 triệu đồng/tháng. Với mức lương này, cuộc sống của anh không quá dư dả nhưng đủ thoải mái.

"Mỗi tháng, mình trích một khoản nhỏ gửi về quê cho bố mẹ, còn lại thì để chi tiêu cá nhân. Tiền thuê nhà, điện nước, ăn uống cũng chiếm kha khá. Nhưng ngoài ra, mình thoải mái đi cà phê, tụ tập bạn bè, thi thoảng mua sắm đồ công nghệ. Mình có tiết kiệm nhưng thật sự không nhiều, chỉ mang tính chất phòng thân vài ba tháng", Đạt kể.

Anh thừa nhận, hồi còn đi làm, chưa bao giờ nghĩ đến kịch bản thất nghiệp. "Ở vị trí quản lý, mình cứ tin rằng đã có kinh nghiệm thì luôn tìm được việc mới. Ai ngờ mọi thứ thay đổi nhanh đến thế", anh nói.

Từ vị trí quản lý, Đạt chấp nhận xin việc trở thành nhân viên. Ảnh minh hoạ

Đầu năm 2025, công ty nơi Đạt làm việc cắt giảm nhân sự. Dù có kinh nghiệm, anh vẫn nằm trong danh sách bị ảnh hưởng. Từ chỗ có thu nhập ổn định, anh bất ngờ trở thành ứng viên đi xin việc.

Ban đầu, Đạt khá tự tin. Nhưng sau đó anh hạ tiêu chuẩn từ quản lý xuống chuyên viên, chấp nhận mức lương khoảng 12 triệu đồng, gửi đi hàng chục CV. "Thế nhưng phản hồi nhận lại gần như bằng không. Có công ty báo đã xem hồ sơ, rồi im lặng. Có nơi gọi phỏng vấn, nhưng sau đó mất hút. Mình kiên trì trong 3 tháng, gửi hơn 40 bộ hồ sơ, nhưng không có kết quả".

Trong khi đó, chi tiêu hàng tháng vẫn đều đặn. Tiền nhà, ăn uống, hỗ trợ bố mẹ… khiến khoản tiết kiệm nhỏ bé cạn dần. "Chỉ sau 2 tháng thất nghiệp, mình thấy áp lực rõ rệt. Trước kia đi làm, mình ít khi quan tâm chi tiết từng đồng ra sao. Nhưng khi mất thu nhập, mọi khoản chi đều trở thành gánh nặng", Đạt chia sẻ.

Anh bắt đầu thay đổi thói quen: từ ăn ngoài chuyển sang nấu ở nhà, cà phê sáng ở quán sang tự pha, mua sắm gần như cắt bỏ. "Hồi mới thất nghiệp, mình nghĩ 1-2 tháng sẽ tìm được việc mới nên chưa quá lo. Nhưng sau 3 tháng, vẫn không có gì chắc chắn, mình mới thật sự thấy sợ. Lúc ấy mới thấm: nếu trước đó quản lý chi tiêu tốt hơn, có quỹ dự phòng ít nhất nửa năm sinh hoạt phí thì mình đã không rơi vào cảnh này" .

Anh cắt giảm mọi khoản chi tiêu tối đa. Ảnh minh hoạ

Học được gì sau quãng thời gian thất nghiệp?

Đạt không gọi giai đoạn thất nghiệp của mình là "khủng hoảng", nhưng anh thừa nhận đó là khoảng thời gian khó khăn nhất kể từ khi đi làm. Sau khi trải qua, anh đúc kết được nhiều bài học:

- Phải có quỹ dự phòng ít nhất 6 tháng chi phí sinh hoạt

"Đây là điều quan trọng nhất. Không ai chắc chắn công việc sẽ ổn định mãi. Nếu không có khoản dự phòng, khi mất việc, mình sẽ rất bị động. Bài học lớn nhất của mình là phải ưu tiên tiết kiệm ngay từ khi còn đi làm".

- Chi tiêu cần kỷ luật

Đạt cho biết, trước đây anh thường chi theo cảm tính. Lương về là thoải mái đi chơi, mua sắm. Giờ thì anh phân bổ rõ ràng: 50% cho nhu cầu cơ bản, 30% cho mong muốn, 20% tiết kiệm và đầu tư. "Nguyên tắc này giúp mình không quá gò bó, nhưng vẫn giữ được sự cân bằng".

- Luôn học thêm kỹ năng mới

Khi đi xin việc, Đạt nhận ra mình thiếu nhiều kỹ năng mà thị trường đang cần. "10 năm kinh nghiệm ở một vị trí chưa chắc đã bằng 1-2 năm kinh nghiệm cộng thêm kỹ năng mới. Mình bắt đầu học thêm về digital marketing, kỹ năng phân tích dữ liệu và cả kỹ năng mềm. Những thứ đó vừa giúp cải thiện CV, vừa giúp mình tự tin hơn khi phỏng vấn".

- Không phụ thuộc hoàn toàn vào một công việc

Đạt chia sẻ: "Trước đây, mình chỉ tập trung vào công việc chính. Giờ thì mình nghĩ cần thêm nguồn thu phụ, có thể làm freelancer, nhận dự án nhỏ hay dạy online. Không cần quá nhiều, nhưng giúp mình yên tâm hơn nếu có biến cố".

- Đừng ngại bắt đầu lại từ mức thấp hơn

Anh thừa nhận có lúc từng tự ái khi phải ứng tuyển những vị trí thấp hơn trước kia. "Nhưng rồi mình nghĩ, quan trọng là có công việc phù hợp để đi tiếp, chứ không phải giữ khư khư danh xưng. Làm lại từ đầu không xấu, miễn là mình còn học được thêm".

Sau 5 tháng thất nghiệp, Đạt đã tìm được công việc mới với mức lương 15 triệu đồng/tháng. Dù thấp hơn trước, nhưng anh cảm thấy nhẹ nhõm: "Quan trọng là mình có thêm trải nghiệm, biết cách quản lý tài chính tốt hơn. Sau này, nếu có khó khăn nữa, mình cũng không còn sợ hãi như lần đầu".

Anh chia sẻ thêm: "Nghỉ việc ở tuổi 30 dạy mình nhiều thứ. Mình không coi đó là thất bại, mà là cơ hội nhìn lại cách mình sống và chi tiêu. Giờ thì mình trân trọng đồng tiền hơn, sống kỷ luật hơn và cũng chủ động hơn trong công việc".