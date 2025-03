Bị sa thải ở tuổi 30, bán cả đồ trong nhà để lấy tiền tiêu: Tôi vẫn đang học cách sống sót!

Thất nghiệp ở tuổi 30 không còn là câu chuyện xa lạ giữa làn sóng sa thải đang phủ kín thị trường lao động. Khi những tưởng kinh nghiệm dày dặn sẽ là lợi thế, nhiều người trẻ lại rơi vào cảnh bế tắc, phải học cách sống tiết kiệm và tìm đủ mọi công việc tay trái để vượt qua khó khăn.

“Mình từng nghĩ thất nghiệp chỉ là chuyện tạm thời, nhưng giờ thì khác…”

Nguyễn Minh Tuấn (30 tuổi, Đà Nẵng) từng là một nhân viên thiết kế đồ họa tại một công ty quảng cáo. Khi công ty cắt giảm nhân sự hồi đầu năm, anh nằm trong danh sách bị loại bỏ. “Ban đầu, mình khá tự tin vì mình có 6 năm kinh nghiệm, lại từng làm việc với nhiều dự án lớn. Mình nghĩ chỉ cần vài tuần là tìm được việc mới. Nhưng đã 5 tháng trôi qua, mọi thứ vẫn im lặng”, Tuấn kể.

Mỗi ngày, anh dành hàng giờ chỉnh sửa CV, gửi hồ sơ qua các trang tuyển dụng, nhưng phản hồi thường chỉ là những dòng từ chối khéo léo hoặc không có hồi âm. “Có nơi thẳng thắn nói rằng họ ưu tiên người trẻ hơn, năng động hơn, dù mình sẵn sàng học hỏi và làm việc với mức lương thấp hơn trước. Cảm giác như 30 tuổi đã bị coi là ‘hết thời’ vậy”, anh chia sẻ.

Để cầm cự, Tuấn cắt giảm chi tiêu xuống mức tối thiểu. “Mình thuê phòng trọ 2 triệu/tháng, giờ chỉ dám chi 100 nghìn mỗi ngày cho ăn uống. Trước đây mình hay đi cà phê với bạn bè, giờ thì tự pha ở nhà. Mình cũng nhận thiết kế freelance, mỗi dự án được vài trăm nghìn, đủ để trang trải thêm chút ít”, Tuấn nói.

Ảnh minh hoạ

“Mình làm shipper, bán hàng online, bất cứ việc gì có thể kiếm tiền”

Phạm Thị Hồng Nhung (30 tuổi, TP.HCM) từng làm nhân viên kinh doanh cho một công ty bất động sản. Khi thị trường đóng băng, cô bị cắt hợp đồng ngay trước Tết. “Mình không ngờ lại thất nghiệp ở tuổi này. Trước đây, mình kiếm gần 20 triệu/tháng, giờ thì phải sống dựa vào tiền tiết kiệm và làm đủ nghề tay trái để có tiền tiêu”, Nhung tâm sự.

Không còn thu nhập ổn định, Nhung nhanh chóng thay đổi cách sống. “Mình giảm chi tiêu từ 15 triệu xuống còn 5 triệu/tháng. Tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại là những thứ không thể cắt, nhưng mình bỏ hết mỹ phẩm, quần áo mới, thậm chí không dám tụ tập bạn bè. Mình bắt đầu nhận ship hàng, bán đồ online, làm cộng tác viên viết bài – bất cứ việc gì có thể kiếm ra tiền”. Dù vất vả, Nhung vẫn cố gắng: “Có ngày chạy xe giao hàng dưới nắng nóng, kiếm được 200 nghìn mà mừng muốn khóc. Mình chỉ mong sớm tìm được công việc ổn định để không phải sống chật vật thế này nữa”.

Nhung cũng thừa nhận bản thân từng chủ quan: “Lúc có việc, mình tiêu xài thoải mái, không để dành nhiều. Giờ thất nghiệp mới thấy hối hận. Nếu không có khoản tiết kiệm nhỏ từ trước, có lẽ mình đã phải về quê sống nhờ gia đình”.

Ảnh minh hoạ

“Gia đình là điểm tựa, nhưng mình vẫn phải tự xoay xở”

Trần Văn Hùng (31 tuổi, Hà Nội), từng là nhân viên IT tại một công ty công nghệ, cũng rơi vào cảnh thất nghiệp sau khi doanh nghiệp thu hẹp quy mô. “Mình làm IT 7 năm, tưởng rằng ngành này luôn thiếu người, ai ngờ vẫn bị sa thải. Gửi CV đi khắp nơi, phỏng vấn cũng nhiều, nhưng họ thường chọn ứng viên trẻ hơn với lý do ‘phù hợp hơn’”, Hùng kể.

May mắn hơn Tuấn và Nhung, Hùng có gia đình hỗ trợ một phần tài chính. “Vợ mình vẫn đi làm, nên áp lực không quá lớn. Nhưng mình không muốn dựa hết vào cô ấy. Mình cắt hết các khoản chi không cần thiết như xem phim, ăn ngoài, thậm chí bán bớt mấy món đồ điện tử không dùng đến để có thêm tiền”. Ngoài ra, Hùng nhận sửa máy tính tại nhà và làm vài dự án lập trình tự do. “Thu nhập không ổn định, lúc được vài triệu, lúc chẳng có gì. Mình đang tính nếu không tìm được việc trong 2 tháng tới, có lẽ sẽ học thêm một khóa kỹ năng mới để tăng cơ hội”, anh chia sẻ.

Hùng tâm sự thêm: “Thất nghiệp ở tuổi 30 dạy mình rằng không có gì là chắc chắn. Mình từng nghĩ đã ổn định, nhưng giờ phải bắt đầu lại từ đầu. Quan trọng là không bỏ cuộc, dù có lúc mệt mỏi đến phát khóc”.

Dù đối mặt với muôn vàn khó khăn, cả Tuấn, Nhung và Hùng đều đang cố gắng thích nghi. Họ sống tiết kiệm hơn, chủ động tìm kiếm cơ hội từ những công việc tay trái và không ngừng hy vọng vào một ngày tươi sáng. “Thất nghiệp không phải là dấu chấm hết. Chỉ cần mình còn cố gắng, cơ hội rồi sẽ đến”, Nhung bộc bạch.