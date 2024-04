Thành viên "biết hát" duy nhất của ILLIT vướng nghi vấn dao kéo khi bị "đào mộ" loạt ảnh trước khi debut

Dù chỉ mới tung ra ca khúc debut Magnetic nhưng "tân binh nhà HYBE" ILLIT đã đạt được nhiều thành tích đáng nể, đáng chú là thành tích nhóm nữ Kpop đầu tiên lọt vào BXH Billboard 100 chỉ với bài hát đầu tay.

Chính vì thành tích quá ấn tượng như vậy nên ILLIT cũng nhanh chóng mang về cho mình những chiếc cúp đầu tiên trên sân khấu âm nhạc. Và cũng từ đây, khả năng hát live của nhóm cũng bị đem ra tranh cãi. Đa số thành viên đều bị chê hát yếu, duy nhất 1 người được khen có chất giọng tốt, đó chính là Minju.

Visual được ví như búp bê sống của Minju

Lật lại quá khứ, nhiều người bất ngờ khi biết Minju từng thực tập dưới trướng YG Entertainment. Cô nàng còn là một trong những gương mặt tiềm năng thuộc dự án "em gái BLACKPINK" BABYMONSTER. Năm 2021, Minju rời YG chuyển sang BELIFT LAB. Nhìn phong độ hát live của Minju, nhiều người càng khẳng định đây là nhờ thời gian được YG huấn luyện bài bản.

Bên cạnh đó, visual như búp bê sống của nữ idol cũng khiến cô trở thành một trong những thành viên được yêu thích nhất của ILLIT. Tuy nhiên, khi "đào mộ" lại loạt ảnh trước khi debut của Minju, nhiều người nhận ra nhan sắc của cô có phần khác lạ so với thời điểm hiện tại. Một số ý kiến cho rằng nữ idol đã can thiệp dao kéo để có visual xinh đẹp hơn. Ngoài ra, cũng có người bênh vực rằng do cách makeup nên diện mạo của Minju mới thay đổi một cách tích cực như vậy.

Loạt ảnh được cho là diện mạo trước khi debut của Minju