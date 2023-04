Thành tích solo của Jimin: So với các thành viên BTS đều nhỉnh hơn, thiết lập toàn kỷ lục quốc tế khó vượt qua!

Là thành viên thứ 4 của BTS thực hiện quảng bá solo, Jimin là người sở hữu thành tích đáng nể nhất. Phát hành album Face với ca khúc chủ đề Like Crazy, Jimin mang về nhiều kỷ lục mới từ Hàn Quốc đến quốc tế. Đặc biệt, Like Crazy đã tạo nên cơn sốt toàn cầu, thành công chạm đến vị trí đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100, thiết lập nên lịch sử cho nghệ sĩ solo Kpop. So sánh màn solo của Jimin với các thành viên khác của BTS hay những idol hàng đầu, có thể thấy sự lan toả của nam thần tượng là vô cùng lớn.

Thành tích solo nhỉnh hơn so với các thành viên cùng nhóm

Tháng 7/2022, j-hope là thành viên đầu tiên của BTS tách lẻ sau khi nhóm tuyên bố bước sang chương 2 sự nghiệp. Anh phát hành album Jack in the Box với loạt ca khúc tự sản xuất càn quét các BXH quốc tế. Thế nhưng tại Hàn, Jack in the Box không thực sự có thành tích nổi bật vì chất liệu âm nhạc đầy tính thử nghiệm, chuộng hip-hop đậm chất USUK.

Arson - ca khúc chủ đề của Jack in the Box chỉ ra mắt với vị trí #5 tại Bugs, #71 tại MelOn Top 100 và #102 tại Genie. Lép vế tại Hàn nhưng ở thời điểm phát hành MV Arson đạt #1 trên top thịnh hành YouTube hạng mục âm nhạc và lọt top trending tại 74 quốc gia, đạt #1 top thịnh hành YouTube toàn cầu và lọt top trending tại 68 quốc gia tại hạng mục chung. Album đầu tay của j-hope cũng đạt thứ hạng cao trên các BXH âm nhạc quốc tế, đánh dấu bước đầu đầy ấn tượng của nam idol.

j-hope có màn ra mắt độc đáo với album Jack in the Box

Sau phát súng mở đầu của j-hope, anh cả Jin trước khi nhập ngũ đã nhanh chóng cho ra mắt ca khúc The Astronaut. Bài hát có màn ra mắt ấn tượng nhất trên Spotify. Theo dữ liệu của Spotify, ca khúc solo của Jin đã vượt mốc 5,6 triệu lượt nghe chỉ trong 24 giờ đầu tiên. The Astronaut còn là ca khúc Kpop đầu tiên ra mắt xuất hiện thẳng trong top 5 của iTunes Mỹ. Chỉ trong 1 tiếng và 20 phút, ca khúc đã dẫn đầu bảng xếp hạng với hơn 4000 điểm, vượt qua cả Taylor Swift và Rihanna. Dù không quảng bá rầm rộ và không ra MV, single The Astronaut vẫn là sản phẩm đáng nhớ Jin tặng fan ngay trước khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Anh cả Jin trước khi nhập ngũ đã nhanh chóng cho ra mắt ca khúc The Astronaut đạt thành tích cao

Tháng 11/2022, RM cũng ấn định sự nghiệp solo cùng album Indigo. Trong tuần đầu tiên phát hành, Indigo thu về hơn 600K bản được bán ra, RM là nghệ sĩ nam solo thứ 5 trong lịch sử Kpop đạt được thành tích này. Giống j-hope, album đầu tay đậm cá tính riêng, âm nhạc theo xu hướng quốc tế không hợp gu Hàn có thành tích khá “hẩm hiu" tại quê nhà. Thế nhưng tại Mỹ, Indigo lập kỷ lục trên Billboard 200, đạt hạng 3 trên BXH Billboard 200 với con số 83 nghìn unit, ở thời điểm ra mắt, RM là nghệ sĩ Kpop có thứ hạng cao nhất trên BXH này. Về nhạc số, Indigo đã trở thành album debut của nghệ sĩ solo Kpop có lượt nghe tuần đầu cao nhất trong lịch sử Spotify.

RM khẳng định màu sắc cá nhân trong Indigo

Nhưng, bùng nổ nhất phải kể đến màn solo thứ 4 của Jimin. Đụng độ Jisoo (BLACKPINK) trong cùng một đợt quảng bá, Jimin thiết lập nên loạt thành tích vô tiền khoáng hậu. Trong ngày đầu mở bán album Face, Hanteo ghi nhận hơn 900 bản được bán ra, dù vẫn còn một số ít mâu thuẫn với Army nhưng con số được công bố vẫn là một cột mốc khủng.

MV Like Crazy của Jimin

Nhờ fandom đông đảo, Album đầu tay của Jimin đạt #1 iTunes ở 100 quốc gia và vùng lãnh thổ như Việt Nam, Colombia, Nhật Bản, Mỹ, Úc… Jimin cũng ra mắt ở vị trí đầu BXH Spotify toàn cầu cùng Like Crazy, những cột mốc nhạc số quốc tế đã đưa đến thành tích bùng nổ trên các BXH khắt khe của Anh, Mỹ. Tại Anh, Jimin debut ở vị trí #8, là nghệ sĩ solo Kpop có thứ hạng cao nhất. Billboard Hot 100 là kỷ lục khủng nhất với no.1 đầu tiên cho nghệ sĩ solo Hàn Quốc. So với những thành viên cùng nhóm, màn solo của Jimin hoàn toàn "áp đảo" về mặt thành tích.

Jimin mang về #1 Billboard Hot 100 cho Like Crazy, tạo nên kỷ lục khó vượt qua

Nổi bật trong những nghệ sĩ solo Kpop

Tại thị trường Kpop, những nam nghệ sĩ solo nổi bật có thể kể đến như Zico, PSY,... hay thành viên tách lẻ từ những boygroup hàng đầu như BIGBANG, EXO… Mỗi một nghệ sĩ solo đều có màu sắc riêng, độ lan toả khác nhau. PSY sau 2 siêu hit toàn cầu là Gangnam Style và Gentlemen, những năm gần đây duy trì được sự ổn định nhưng không quá nổi bật. Zico là một cái tên “bảo chứng nhạc số" trên các BXH Hàn Quốc. Tất cả những cái tên kể trên đều được khán giả Hàn Quốc đón nhận rộng rãi nhưng về thành tích quốc tế Jimin hiện tại là cái tên nổi bật nhất.

Trong số những idol nam solo Kpop, Jimin là nghệ sĩ có thành tích quốc tế nổi bật nhất

So sánh với các nghệ sĩ nữ, Jimin cũng đang sở hữu những thành tích áp đảo. Tên tuổi có thể đặt lên bàn cân hiện tại với Jimin chính là các thành viên BLACKPINK. Phát hành sản phẩm cùng thời điểm với Jisoo, MV Flower đã chạm mốc 95 triệu lượt xem sau 1 tuần ra mắt, trong khi đó, MV Like Crazy của Jimin chỉ thu về 33 triệu lượt sau 2 tuần.

Jisoo thu về 95 triệu view sau 1 tuần

MV của Jimin chỉ thu về 33 triệu view

Rõ ràng, lượt xem MV vẫn là thế mạnh của BLACKPINK. Nhưng về nhạc số, Jimin thắng thế với những thứ hạng khủng. Em út BLACPINK Lisa quảng bá cá nhân năm 2021 liên tục mang về những cột mốc mới dù sản phẩm đã được phát hành 2 năm. Màn solo của Lisa tạo nên lịch sử nữ solo Kpop khi thắng giải Best Kpop tại VMAs 2022. Cùng với BTS, các thành viên BLACKPINK có thế mạnh, kỷ lục riêng nhưng có một điều mà cả BLACKPINK chưa thể làm được chính là đứng đầu BXH Billboard Hot 100.

Lisa từng tạo nên lịch sử Kpop với giải VMAs đầu tiên

Tại Hàn, Jimin chưa thể chiếm sóng các BXH nhạc số. Hiện tại, IVE đang là cái tên PAK, đứng #1 toàn bộ hệ thống iChart của Kpop, ca khúc của Jimin đạt thứ hạng không mấy khả quan trên các BXH quan trọng. Đặt cạnh những nghệ sĩ solo nữ như IU hay Taeyeon, đây là mảng thành tích Jimin chưa vượt qua. Lập nên những kỷ lục quốc tế có một không hai nhờ fandom vững mạnh phủ sóng toàn cầu, âm nhạc của Jimin ở nội địa lép vế hơn hẳn những cái tên kì cựu được mệnh danh là "quái vật nhạc số".