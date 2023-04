Jimin (BTS) hát hit mới bằng tiếng Anh đầy ngọt ngào khiến dân tình "quay xe" khen ngợi

Là thành viên thứ 4 của nhóm nhạc toàn cầu BTS tách lẻ, Jimin đạt được nhiều cột mốc mới với tư cách nghệ sĩ solo. Phát hành album Face cùng ca khúc chủ đề Like Crazy, anh chàng main dancer BTS oanh tạc nhiều BXH âm nhạc lớn. Like Crazy vừa ra mắt hôm 24/3 đã đạt được 2 cúp show âm nhạc, mang về nhiều thành tích lớn nhỏ cho Jimin. Thế nhưng bên cạnh những lời khen, Jimin vẫn thu về nhiều ý kiến trái chiều bởi giọng hát. Mới đây, anh chàng "đập tan" những ngờ vực về giọng hát với màn live acoustic Like Crazy bản tiếng Anh đầy ngọt ngào.

Jimin hát Like Crazy acoustic bản tiếng Anh

Góp mặt trong show của Lee Mujin. Jimin có cuộc trò chuyện thú vị chia sẻ về màn ra mắt solo. Cũng tại đây, Jimin khoe giọng hát du dương với Like Crazy phiên bản tiếng Anh, được phối mới theo âm hưởng acoustic jazz. Phát âm khi hát tiếng Anh của Jimin được đánh giá cao, phiên bản acoustic nhẹ nhàng giúp tôn giọng Jimin và không để lộ khuyết điểm khi xử lý ca khúc. Nam idol điển trai khoe giọng hát ngọt ngào cùng bản phối mới ấn tượng khiến fan đứng ngồi không yên.

Jimin khoe visual điển trai, ngọt ngào

Phát âm tiếng Anh của nam idol được khen ngợi

Video trình diễn Like Crazy mới của Jimin nhận được phản hồi tích cực từ cư dân mạng Hàn Quốc. Khác với phản ứng từ sân khấu encore lần trước, dân tình "quay xe" dành tặng cơn mưa lời khen cho Jimin. Có thể thấy, anh chàng ngoài thế mạnh về vũ đạo thì giọng hát sẽ toả sáng khi tìm được bản phối, cách biểu diễn phù hợp.

Jimin được nhận xét phù hợp khi hát acoustic

Phản ứng của Knet:

- Giọng anh ấy thực sự ngọt ngào khi theo cách hát này!

- Wow, giọng của Jimin thật mơ màng và đẹp đẽ.

- Thật ngọt ngào. Bản acoustic trầm lắng hợp giọng Jimin.

- Bản phối lại hay, không ngờ là Jimin hợp acoustic.

- Tôi thực sự thích phiên bản này.