Thanh Hằng khổ nhất thế giới, ngồi không cũng dính drama 200kg từ miệng bà trùm Trang Lê

Vietnam's Next Top Model mới đi đến tập 3 nhưng tâm điểm bàn luận của cuộc thi này trên mạng xã hội dường như đang tập trung nhiều nhất vào vị trí host Thanh Hằng thay vì một thí sinh nổi bật nào đó. Nếu như ở 2 tập đầu tiên, Thanh Hằng bị soi về cách cô ứng xử, thị phạm thì trong tập 3, Thanh Hằng đúng nghĩa không làm gì cũng "chịu trận" - tất cả vì sự cố lỡ lời của Madame Trang Lê. Theo đó, trong tập 3 bà Trang Lê là khách mời cùng ngồi vị trí ghế nóng bên cạnh Thanh Hằng. Trên sóng, vị giám khảo này vô tình có phát ngôn gây sốc khi "flexing" kỹ năng catwalk của siêu mẫu Thanh Hằng.

Clip bà Trang Lê nói về trang phục 200kg của Thanh Hằng.

"Chúng tôi đang đi tìm 1 Top Model, thế hệ vedette mới cho làng mẫu Việt Nam. Họ là người chuyên xử lý những bộ đồ khó. Siêu mẫu Thanh Hằng - host của chúng ta hôm nay không phải ngẫu nhiên mà có được vị trí như bây giờ. Các bộ đồ của Thanh Hằng chẳng có bộ nào dưới 30kg, có những bộ 200kg".

Chính việc đề cập đến con số 200kg được xem là không tưởng của bà Trang Lê khiến người xem không nhịn được cười, liên tục chia sẻ khoảnh khắc này khắp các nền tảng.

Siêu mẫu Thanh Hằng người ngồi ngay bên cạnh cũng ngay lúc ấy cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài im lặng cho qua. Một ngày sau khi VNTM tập 3 lên sóng cùng phát biểu ấn tượng của khách mời khiến tên mình bị réo gọi, tối 18/8 siêu mẫu Thanh Hằng chia sẻ trên trang cá nhân ảnh hoạt hình vui vẻ, trong đó cô phải gồng mình cõng trên lưng đến... 3 Trang Lê: "200kg là sao nữa chị Trang Lê ơi. Em gánh chị còng lưng." - Thanh Hằng để lại động thái như một cách đính chính thông tin này không chính xác.

Nữ siêu mẫu có cách đính chính được cho là khôn khéo và hài hước.

Trước đó, sau thông tin về con số 200kg, netizen lập tức "truy lùng" bộ cánh khủng này Thanh Hằng đã diện ở đâu? Kết quả chắc chắn là không có, nhưng những bộ trang phục lên đến hàng chục cân từng gắn liền với nữ siêu mẫu thì kha khá.

Trong phần truyền đạt của tập 3 VNTM, Thanh Hằng cũng trực tiếp giới thiệu lại một bộ trang phục pha lê mà cô từng trình diễn ở vị trí vedette cho NTK Lê Thanh Hòa hồi 2023. Theo Thanh Hằng chia sẻ, thiết kế này có cân nặng 50kg, bao gồm những khung sắt đính thêm pha lê. Khi trình diễn cái khó của trang phục quá nặng là lực tác động ngược lại của trang phục lên người mẫu qua từng bước đi. Nếu chân không vững, người mẫu sẽ lập tức bị đánh ngã trên sân khấu. Rất may siêu mẫu Thanh Hằng đã hoàn thành mỹ mãn phần trình diễn khi ấy.

Một bộ cánh pha lê 50kg của NTK Lê Thanh Hòa mà Thanh Hằng từng trình diễn.

Vào cuối năm 2024, Thanh Hằng từng vướng ồn ào trong một show diễn của NTK Hà Thanh Việt. Bộ cánh làm bằng nhựa, phủ màu sơn metallic với điểm nhấn đặc sắc nhất thuộc về đôi cánh khủng trên lưng. Thanh Hằng bỗng gãy mất một nửa giữa lúc cô đang sải bước, trở thành một trong những sự cố ấn tượng của làng thời trang.

Sau sự cố, Thanh Hằng chia sẻ trên trang cá nhân đây có thể nói là bộ cánh nặng nhất và cồng kềnh nhất từ 23 năm làm nghề của cô. Cách xử lý bình tĩnh, chuyên nghiệp của Thanh Hằng được cư dân mạng dành lời khen, tuy nhiên sau đó drama bùng nổ từ việc một nhiếp ảnh gia cho biết tổng thể bộ đồ của Thanh Hằng diễn nặng 55kg. Việc Thanh Hằng gặp sự cố "gãy cánh" đã "sóng yên biển lặng", bởi đây là sự việc ngoài ý muốn. Tuy nhiên chủ đề được netizen bàn tán rôm rả lại liên quan đến con số 55kg, cư dân mạng nghi ngờ cân nặng thật của cả bộ trang phục không thể lên đến con số này.

Con số 55kg được hé lộ của trang phục này bị một số khán giả nghi ngờ.

Bên cạnh câu chuyện trang phục có cân nặng khủng bắt nguồn từ con số 200kg trong phát biểu của bà Trang Lê, một chi tiết khác cũng khiến cư dân mạng tự hỏi về sự xuất hiện của vị giám khảo này có phải là một "thử thách phụ" cho host Thanh Hằng hay chăng?

Cụ thể, nếu 2 tập đầu là cuộc chiến photoshoot, thì tuần này các thí sinh phải đối diện "boss level" thật sự: runway liên hoàn với dốc cao, bậc thang, sỏi đá… Bà Trang Lê đã cho ý kiến về việc người mẫu trong một vài trường hợp đất đắc dĩ phải cởi giày cầm trên tay và đi chân đất - tình huống gây tranh cãi mà siêu mẫu Thanh Hằng từng kinh qua.

Netizen so sánh về phát biểu catwalk chân trần cần nhón gót của Madame Trang Lê và cách siêu mẫu Thanh Hằng xử lý.

Bà Trang Lê cho rằng một người mẫu chuyên nghiệp khi bước trên đôi chân trần ở tư thế nhón gót, chắc chắn sẽ được đánh giá rất cao. Điều này đúng với nhiều trường hợp từng xảy ra trên các sàn diễn quốc tế, mà ví dụ là cựu thiên thần Victoria's Secret - Karolina Kurkova từng tạo nên khoảnh khắc viral với màn catwalk chân thấp chân cao. Tuy nhiên, khi so với cách xử lý mà siêu mẫu Thanh Hằng từng lựa chọn lại không như vậy.