Tháng 9 âm có 2 con giáp đã giàu lại càng giàu hơn, tài lộc rực rỡ, 1 con giáp lại cần thận trọng

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ là một trong những con giáp sở hữu đầy đủ những yếu tố để thành công, khi họ vừa thông minh, nhanh nhẹn lại có sự đảm đang và sắc sảo bẩm sinh. Dù làm gì, con giáp này cũng luôn hết mình và nhiệt tình, không tính toán thiệt hơn nên thường gặt hái kết quả xuất sắc, thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Ngọ nằm trong số những con giáp có vận số đỏ bậc nhất với sự nghiệp thành công, cuộc sống dư dả, thậm chí là giàu có. Với nhiều cát tinh xuất hiện trong lá số tử vi như Thái Dương, Văn Xương, Thiên Trù hỗ trợ, con giáp này không chỉ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, mà còn về đích xuất sắc.

Với sự xuất hiện của cát tinh Thái Dương, tượng trưng cho nguồn năng lượng dương, sẽ đem đến hạnh phúc trong cuộc sống và công việc cho người tuổi Ngọ. Họ cũng sẽ không có gì phải lo lắng trong chuyện sức khỏe. Đặc biệt những người tuổi Ngọ là nam giới sẽ càng gặp nhiều may mắn hơn.

Con giáp này còn có sao Văn Xương, chủ về trí tuệ, tài năng, sự mẫn tiệp và danh tiếng, đem đến những tín hiệu tích cực cho chuyện học hành, thi cử cũng như công việc cho người tuổi Ngọ.

Tuổi Ngọ còn có sự hỗ trợ của sao Thiên Trù, một sao tốt chủ về sự giàu có, dư thừa của cải. Có sao Thiên Trù chiếu rọi, tuổi Ngọ có sự nghiệp thăng tiến, thuận lợi, cuộc sống luôn ấm no, sung túc, thậm chí giàu có.

Sau tháng 6 âm nhiều lộc lá, tháng 8 âm ổn định với những tín hiệu tích cực trong công việc, tuổi Ngọ đã tích cóp được không ít vốn liếng cho mình. Với sự nhạy bén, thông minh, con giáp tuổi Ngọ hãy chuẩn bị để gặt hái thành tựu.

Tử vi học có nói, tháng 9 âm, được tam hợp chống lưng, vận may lại mở ra với con giáp này. Nếu biết nắm bắt thời cơ, con giáp tuổi Ngọ sẽ tiếp tục thu về thành công rực rỡ, đã giàu sẽ lại càng giàu hơn, có cuộc sống thịnh vượng, viên mãn khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là một trong những con giáp sở hữu nguồn năng lượng tích cực, tươi vui, từ đó thu hút vận may về với họ. Con giáp này cũng rất đa tài, thích hợp với nhiều ngành nghề, thậm chí kiếm được nhiều từ nghề tay trái hơn cả công việc chính. Đây chính những ưu điểm giúp tuổi Tỵ tiếp cận nhiều cơ hội thuận lợi trong cả công việc lẫn cuộc sống, từ đó mà trở nên giàu có.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tỵ có sự hỗ trợ của nhiều cát tinh mà đáng nói nhất trong số đó chính là sao Thiên Giải. Đây là một cát tinh chịu trách nhiệm cho việc giải ách, trừ hung, giảm bệnh tật, đề phòng và giảm tai họa, đồng thời mang lại phúc thọ và may mắn đặc biệt. Được sao tốt này chiếu rọi cũng giống như việc sở hữu một tấm bùa hộ mệnh tuyệt vời có thể giúp con giáp tuổi Tỵ vượt qua khó khăn, thử thách và đi tới thành công rực rỡ trong cuộc sống.

Ngoài sao Thiên Giải, tuổi Tỵ còn có sự hỗ trợ của 2 cát tinh khác là Kim Ngư và Bát Tọa nên sẽ được quý nhân tương trợ đúng lúc. Kim Ngư là sao tốt tượng trưng cho sự giàu có và thành công, còn Bát Tọa là sao tốt chủ về sự vinh hiển, học vấn, thi cử. Những người tuổi Tỵ dù đang công tác hay đang đi học cũng sẽ dễ gặt hái kết quả tốt trong năm Ất Tỵ.

Tháng 8 âm vừa qua, tuổi Tỵ cũng là con giáp được Thần tài che chở, quý nhân dẫn đường, gặt hái nhiều lộc lá trong công việc. Thông minh lại có nhiều tài lẻ, tuổi Tỵ chỉ cần chăm chỉ là tiền sẽ về đầy túi, sự nghiệp phát triển rực rỡ. Bước sang tháng 9 âm, vận đỏ tiếp tục ở bên con giáp này, với những cơ hội kiếm tiền liên tiếp xuất hiện. Nếu biết nắm bắt, con giáp tuổi Tỵ sẽ có cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống, mua sắm những tài sản có giá trị, hoặc thậm chí đổi đời.

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mùi là con giáp được đánh giá cao bởi sự tinh tế, chu đáo và khéo léo hiếm thấy. Dù là làm việc gì thì họ cũng luôn cố gắng làm hết tâm hết sức. Chính sự tận tâm ấy sẽ giúp con giáp này được yêu quý và tín nhiệm, từ đó gặt hái thành tựu rực rỡ.

Theo tử vi học, Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm rất đáng mong chờ cho con giáp tuổi Mùi. Sự giàu có và thịnh vượng sẽ đến với những ai biết cách nắm bắt cơ hội và không ngừng cố gắng.

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp này có khá nhiều cát tinh hộ mệnh. Đầu tiên phải kể đến là sao Hoa Cái, một cát tinh chủ về địa vị, danh tiếng, quyền lực, đem đến nhiều may mắn trong công danh, sự nghiệp. Tiếp đến là sao Lộc Huân, biểu tượng của danh tiếng, sự thăng tiến trong công việc và sự thịnh vượng, giàu có nói chung. Được sao Hoa Cái và Lộc Huân chiếu rọi, con giáp tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cát tinh cuối cùng hỗ trợ cho con giáp tuổi Mùi là sao Dịch Mã, cho thấy con giáp này muốn thành công, sung túc thì cần phải bứt phá ra khỏi vòng an toàn của mình và dám chấp nhận sự thay đổi.

Nếu như tháng 9 âm là lúc tuổi Ngọ và tuổi Tỵ phải nắm bắt cơ hội để kiếm tiền thì tuổi Mùi lại cần có những lưu ý nhất định. Con giáp này được khuyên nên tiến hành công việc một cách thận trọng. Đặc biệt trong đầu tư, tuổi Mùi nên nghiên cứu thật kỹ, không nên tham lam để tránh rủi ro. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên cẩn thận khi đi lại và kín kẽ trong giao tiếp, tránh gây mâu thuẫn kẻo ảnh hưởng tài lộc.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.