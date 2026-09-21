Thận ken đặc sỏi, suy thận cấp chỉ vì 1 sai lầm khi uống trà

Một người đàn ông ngoài 60 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu khi hai quả thận chứa dày đặc sỏi canxi oxalat sau nhiều năm duy trì một sai lầm khi uống trà.

Uống trà là thói quen quen thuộc của nhiều người, nhất là khi trà chứa các hợp chất chống oxy hóa như polyphenol và catechin. Tuy nhiên, uống trà quá đặc, quá nhiều và đặc biệt là dùng trà thay hoàn toàn nước lọc trong thời gian dài có thể gây bất lợi cho thận.

Theo China Daily News , bác sĩ chuyên khoa thận Hong Yongxiang (Đài Loan, Trung Quốc) mới đây chia sẻ một trường hợp đáng chú ý trong quá trình điều trị. Bệnh nhân là một người đàn ông ngoài 60 tuổi, đã nghỉ hưu. Suốt hàng chục năm, ông gần như không uống nước lọc mà mỗi ngày đều pha một bình lớn trà đặc để uống thay nước. Thói quen tưởng vô hại cuối cùng khiến ông phải nhập viện cấp cứu.

Hai quả thận ken đặc sỏi canxi oxalat

Sỏi thận (Ảnh: Getty)

Trước khi đến bệnh viện, người đàn ông đột ngột xuất hiện cơn đau quặn dữ dội ở vùng thắt lưng bên phải. Thấy nước tiểu chuyển sang màu nâu sẫm như nước trà, đồng thời ông buồn nôn và nôn.

Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện hai quả thận của bệnh nhân ken đặc sỏi canxi oxalat. Sỏi gây tắc nghẽn đường tiết niệu và dẫn tới suy thận cấp .

Bác sĩ Hong Yongxiang cho biết trà không phải là đồ uống cần tránh hoàn toàn. Vấn đề nằm ở cách uống: dùng lượng lớn trà đặc trong thời gian dài và coi trà như nguồn nước duy nhất của cơ thể.

Theo bác sĩ, thói quen này có thể kéo theo 3 nguy cơ đối với thận.

1. Oxalat tích tụ, tăng nguy cơ hình thành sỏi

Trà xanh và trà đen đều chứa oxalat. Khi thường xuyên uống quá nhiều trà đặc, lượng oxalat đưa vào cơ thể có thể tăng lên.

Trong nước tiểu, oxalat có thể kết hợp với canxi, hình thành các tinh thể canxi oxalat. Đây là thành phần thường gặp của sỏi thận.

Bác sĩ Hong Yongxiang cảnh báo: “Uống quá nhiều trà đặc trong thời gian dài có thể khiến lượng oxalat trong cơ thể tăng cao. Oxalat kết hợp với canxi trong nước tiểu tạo thành tinh thể canxi oxalat, từ đó làm tăng nguy cơ sỏi thận, thậm chí tổn thương thận do oxalat”.

2. Chỉ uống trà, không uống nước lọc khiến cơ thể dễ bị thiếu nước

Chỉ uống trà, không uống nước lọc khiến cơ thể dễ bị thiếu nước (Ảnh: Getty)

Trà chứa caffeine, chất có tác dụng lợi tiểu. Theo bác sĩ Hong Yongxiang, nếu một người uống nhiều trà nhưng gần như không bổ sung nước lọc, cơ thể có thể rơi vào tình trạng thiếu nước kéo dài.

Khi cơ thể thiếu nước, nước tiểu trở nên cô đặc hơn. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để các chất trong nước tiểu kết tinh, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành sỏi. Tình trạng thiếu nước kéo dài còn có thể làm giảm lượng máu đến thận, khiến hoạt động của cơ quan này bị ảnh hưởng.

3. Thận phải chịu thêm gánh nặng đào thải

Thận cần đủ nước để pha loãng và đưa các sản phẩm chuyển hóa ra khỏi cơ thể qua nước tiểu. Trong khi đó, trà đặc chứa nhiều thành phần mà cơ thể phải chuyển hóa và đào thải, trong đó có oxalat, theophylline và phospho.

Theo bác sĩ Hong Yongxiang, nếu một người uống trà đặc suốt cả ngày nhưng không uống đủ nước lọc, thận vừa phải xử lý các chất này, vừa thiếu lượng nước cần thiết để hỗ trợ quá trình đào thải. Điều đó có thể khiến gánh nặng lên thận tăng thêm.

Uống trà thế nào để bảo vệ thận?

Mỗi khi uống một cốc trà nên bổ sung ít nhất một lượng nước lọc tương đương (Ảnh: Adobe Stock)

Để vẫn có thể thưởng trà mà hạn chế ảnh hưởng đến thận, bác sĩ Hong Yongxiang khuyến nghị người trưởng thành khỏe mạnh nên lấy nước lọc làm nguồn bổ sung chất lỏng chính trong ngày.

Ông đưa ra nguyên tắc “1:1” , tức mỗi khi uống một cốc trà nên bổ sung ít nhất một lượng nước lọc tương đương. Thay vì uống trà liên tục từ sáng đến tối, có thể xen kẽ trà và nước lọc.

Bên cạnh đó, nên tránh uống trà khi bụng đói, không pha trà quá đặc và hạn chế uống loại trà đã ngâm quá lâu.

Trường hợp người đàn ông ngoài 60 tuổi cũng cho thấy vấn đề không nằm ở một vài cốc trà mỗi ngày mà ở thói quen dùng trà đặc thay hoàn toàn nước lọc và duy trì suốt nhiều năm. Đặc biệt, những người từng bị sỏi thận hoặc có bệnh lý về thận càng cần thận trọng với lượng trà sử dụng hằng ngày.