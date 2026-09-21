Loại dầu ăn nào tốt nhất cho sức khoẻ?

Gia đình bạn có đang sử dụng loại dầu ăn này hàng ngày hay không?

Ngày nay, không thiếu các loại dầu ăn độc đáo trên kệ hàng siêu thị, từ dầu hạt phỉ, dầu argan cho đến dầu hạt mắc-ca. Tuy nhiên, để biết đâu là loại dầu tốt nhất cho sức khỏe, phóng viên đã tham khảo ý kiến của Kelsey Kunik (chuyên gia dinh dưỡng tại Graciously Nourished, Mỹ) để có thông tin chính xác. Cô chia sẻ: "Mặc dù hầu hết các loại dầu thực vật đều mang lại lợi ích dinh dưỡng, nhưng loại dầu có nhiều bằng chứng khoa học vững chắc nhất về lợi ích sức khỏe chính là dầu ô liu, cụ thể là dầu ô liu nguyên chất (extra virgin olive oil - EVOO)".

Vì sao dầu ô liu xứng đáng là loại dầu tốt nhất cho sức khoẻ?

Chúng ta từ lâu đã biết đến những lợi ích dinh dưỡng của dầu ô liu nguyên chất; đây cũng là loại chất béo được các đầu bếp chuyên nghiệp lẫn người nội trợ tin dùng qua nhiều thế hệ, và những tuyên bố về lợi ích cho tim mạch của nó đều có cơ sở khoa học rõ ràng.

Kunik cho biết: "Dầu ô liu là nguồn cung cấp dồi dào chất béo không bão hòa đơn, loại chất béo có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, điểm đặc biệt thực sự nằm ở hàm lượng polyphenol cao có trong dầu ô liu nguyên chất chưa tinh chế. Các hợp chất này giúp bảo vệ cơ thể khỏi tình trạng căng thẳng oxy hóa". Dầu ô liu chưa tinh chế được chiết xuất bằng phương pháp cơ học hoặc vật lý thay vì tinh chế bằng hóa chất. Nhờ trải qua ít công đoạn xử lý hơn, dầu vẫn giữ được hương vị tự nhiên, các chất chống oxy hóa và những hợp chất có lợi khác vốn có trong quả ô liu".

Tuy nhiên, bạn không nên dùng dầu ô liu nguyên chất (EVOO) để thay thế hoàn toàn mọi loại dầu khác trong bếp, vì điểm bốc khói của nó thấp hơn một chút so với các loại dầu khác.

Kunik nói thêm: "Do hàm lượng polyphenol trong EVOO sẽ bị suy giảm khi đun nấu ở nhiệt độ cao, tôi khuyên bạn nên dùng loại dầu này khi nấu ở nhiệt độ vừa phải, chẳng hạn như khi xào sơ trên bếp, hoặc dùng làm nước sốt trộn salad hay rưới lên món ăn đã hoàn thiện để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng".

Tất nhiên, bạn vẫn có thể đảm bảo lợi ích dinh dưỡng ngay cả khi chế biến các món áp chảo hoặc xào. Kunik lưu ý: "Nếu bạn cần nấu ở nhiệt độ cao hoặc muốn loại dầu có hương vị trung tính hơn, dầu bơ là một lựa chọn tuyệt vời. Loại dầu này rất giàu chất béo không bão hòa đơn, chất chống oxy hóa và vitamin E, tất cả đều mang lại lợi ích chống viêm và bảo vệ tim mạch". Dù vậy, điều này đòi hỏi bạn cần có chút am hiểu và kỹ lưỡng hơn khi chọn mua sản phẩm.

Lời khuyên khi chọn mua dầu ô liu

"Hãy tìm mua loại dầu đựng trong chai sẫm màu, giúp hạn chế ánh sáng tiếp xúc với dầu và chọn dung tích phù hợp để bạn có thể dùng hết trong vòng vài tháng," chuyên gia gợi ý.

Ánh sáng, nhiệt độ và oxy sẽ dần làm giảm hương vị cũng như hàm lượng chất chống oxy hóa của dầu ô liu, vì vậy đừng quá dè sẻn hay chỉ để dành dùng cho những dịp đặc biệt.

Việc chi nhiều tiền hơn cho dầu ô liu chất lượng cao là hoàn toàn xứng đáng. Dầu ô liu thượng hạng có giá cao hơn do quy trình sản xuất thường bao gồm việc thu hoạch sớm, chiết xuất kỹ lưỡng và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

"Hãy kiểm tra ngày thu hoạch và hạn sử dụng, rồi chọn loại dầu được thu hoạch hoặc đóng chai càng gần thời điểm hiện tại càng tốt", Kunik khuyên. "Các lợi ích của dầu sẽ suy giảm dần theo thời gian".

Mặc dù dầu ô liu đơn nguồn gốc (single-origin) rất tuyệt vời, Kunik cũng chỉ ra rằng đó không phải là lựa chọn duy nhất. "Việc phối trộn các loại dầu có thể tạo ra hương vị và trải nghiệm độc đáo mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng hay giá trị dinh dưỡng", bà nói thêm, "miễn là các loại dầu đó được thu hoạch, xử lý cẩn thận và đóng gói đúng quy cách". Điều quan trọng nhất vẫn là độ tươi mới của dầu, phương pháp sản xuất và việc liệu sản phẩm có đáp ứng các tiêu chuẩn của dầu ô liu siêu nguyên chất (extra virgin) hay không.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: Yahoo)