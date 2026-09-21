Lập trình viên 40 tuổi bị phình động mạch do làm việc nhiều giờ, bác sĩ cảnh báo: Đừng bỏ qua dấu hiệu cảnh báo này từ cơ thể

Áp lực tinh thần có thể nguy hiểm hơn những gì bạn vẫn nghĩ.

Anh Lý, một lập trình viên 40 tuổi ở Trung Quốc, gần đây đang gấp rút hoàn thành một dự án. Bất ngờ thay, vào một buổi sáng cuối tuần khi dự án sắp hoàn thành, anh bị đánh thức bởi cơn đau cổ dữ dội. Ban đầu, anh nghĩ đó là thoái hóa đốt sống cổ. Sau khi chịu đựng suốt 12 tiếng, anh đột nhiên bị " cơn đau đầu dữ dội nhất trong đời ", kèm theo nôn mửa dữ dội.

Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, gia đình lập tức gọi cấp cứu, đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Chụp CT và chụp mạch máu não xác nhận bệnh nhân bị phình động mạch nội sọ. Bác sĩ lập tức sắp xếp cho bệnh nhân thực hiện thủ thuật thuyên tắc động mạch chủ. Sau ca phẫu thuật, ông Lý dần hồi phục.

“Đây lại là một trường hợp điển hình khác về việc người trẻ và người trung niên phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể và làm việc quá sức mãn tính, dẫn đến bệnh tật đột ngột và nghiêm trọng”, bác sĩ nhận định.

Ngày này, ngày càng có nhiều người trung niên như anh Lý, luôn chịu áp lực cao trong công việc, thường xuyên làm thêm giờ và thức khuya. Họ ít vận động, ăn uống thất thường, và mặc dù có những dấu hiệu cảnh báo từ cơ thể như huyết áp cao và đau đầu tái phát, họ vẫn ngoan cố "cứ chịu đựng" và không bao giờ đến bệnh viện trừ khi thực sự cần thiết. Cuối cùng, họ để những vấn đề nhỏ phát triển thành những bệnh nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ nhấn mạnh rằng đối với những người trung niên, với trách nhiệm gia đình nặng nề và áp lực công việc lớn, sức khỏe của bạn không bao giờ chỉ là vấn đề của bản thân mà còn là "trụ cột" nâng đỡ sự vận hành ổn định của cả gia đình - một khi sức khỏe của bạn gặp vấn đề, nhịp sống của cả gia đình sẽ bị xáo trộn hoàn toàn.

Ông nhắc nhở mọi người dù bận rộn đến đâu, đừng quên khám sức khỏe định kỳ. Nếu bạn bị đau đầu không rõ nguyên nhân, chóng mặt, tức ngực hoặc các khó chịu khác, đừng cố chịu đựng. Hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức để loại trừ bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào. Đừng đợi đến khi tai nạn bất ngờ xảy ra mới hối hận. Xin hãy chú ý kỹ đến:

- Khám sức khỏe định kỳ, theo dõi huyết áp: Huyết áp cao là một yếu tố nguy cơ đáng kể đối với sự phát triển và vỡ của chứng phình động mạch nội sọ. Khuyến cáo rằng những người trên 35 tuổi nên đo huyết áp ít nhất một lần mỗi năm, và những người có tiền sử gia đình cũng nên được sàng lọc bằng chụp cộng hưởng từ mạch máu não (MRA).

- Cẩn thận với "những cơn đau đầu bất thường": Nếu bạn đột nhiên bị "cơn đau đầu dữ dội nhất trong đời", cứng cổ, nôn mửa dữ dội, hoặc thậm chí mất ý thức thoáng qua, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức. Không nên dùng thuốc giảm đau để che giấu các triệu chứng.

4 việc người trưởng thành nên làm để giảm nguy cơ

Thứ nhất, ưu tiên giấc ngủ để cho phép các mạch máu "nạp lại năng lượng và phục hồi" vào ban đêm: Cố gắng đi ngủ trước 11 giờ đêm và đảm bảo ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm. Nếu bạn phải thức khuya, nên thức sau 1 giờ sáng và không quá hai lần một tuần.

Thứ hai, điều chỉnh chế độ ăn uống để cung cấp "nhiên liệu chất lượng cao" cho mạch máu: giảm lượng thực phẩm nhiều dầu mỡ và đường, đồng thời kiểm soát lượng muối nạp vào cơ thể.

Thứ ba, giải tỏa căng thẳng và giảm gánh nặng cho mạch máu: Hãy dành thời gian mỗi ngày cho các hoạt động thư giãn, chẳng hạn như hít thở sâu và chậm, tập thể dục nhẹ nhàng và kịp thời trò chuyện với các thành viên trong gia đình khi gặp căng thẳng để giảm bớt sự tích tụ cảm xúc.

Thứ tư, tập thể dục tích cực để thúc đẩy quá trình "tự làm sạch" mạch máu: Tham gia các bài tập aerobic hàng tuần, chẳng hạn như đi bộ nhanh, chạy bộ, bơi lội hoặc đạp xe. Tập thể dục thường xuyên có thể thúc đẩy sản sinh oxit nitric.Nó giúp giải tỏa căng thẳng và giữ cho các mạch máu ở trạng thái giãn nở.

Cơ thể thường phát tín hiệu trước khi một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng xảy ra. Đừng chờ đến khi xuất hiện một cơn đau dữ dội mới bắt đầu quan tâm đến sức khỏe.

Nguồn và ảnh: QQ