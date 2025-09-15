Thái tử phi đẹp nhất Hàn Quốc giảm 2,5kg trong 11 ngày: Bí quyết là 1 cốc nước khi bụng đói

Nổi tiếng từ bộ phim Thái tử phi đình đám một thời, Yoon Eun Hye gắn liền với biệt danh "thái tử phi đẹp nhất Hàn Quốc" từ đó. Những năm gần đây cô gây chú ý khi trở thành một YouTuber năng động và một cao thủ giảm cân chính hiệu. Trên kênh cá nhân, Yoon Eun Hye thường xuyên chia sẻ những bí quyết giữ dáng, chế độ ăn kiêng và cả các phương pháp tập luyện mà cô tự nghiên cứu và áp dụng.

Trước đây, nữ diễn viên từng gây sốt khi giúp hai khán giả giảm tới 7kg chỉ trong 10 ngày nhờ chế độ ăn và luyện tập khoa học. Mới đây nhất, cô tiếp tục thử thách bản thân với kế hoạch 11 ngày giảm cân, thành công đưa cân nặng từ 49kg xuống còn 46,5kg, tức giảm 2,5kg. Thành quả ngoài mong đợi này đến từ 5 quy tắc vàng mà cô gọi là kỷ luật thép khi giảm cân.

1. Ngủ đủ giấc

Điều đầu tiên Yoon Eun Hye nhấn mạnh chính là giấc ngủ. Với cô, ngủ đủ từ 6-7 tiếng mỗi ngày quan trọng không kém bất kỳ bài tập nào, bởi thiếu ngủ sẽ khiến cơ thể sản sinh nhiều cortisol - hormone căng thẳng dẫn tới thèm ăn và tích nước.

2. Uống đủ nước

Cùng với đó, nước cũng là vũ khí Eun Hye không bao giờ bỏ qua. Mỗi ngày cô duy trì 2-2,5 lít nước, chia đều từ sáng sớm tới 4 tiếng trước khi đi ngủ. Khi muốn đổi vị, cô chọn trà xanh matcha không đường hoặc cà phê có thêm dầu MCT để hỗ trợ đốt mỡ.

3. Cốc nước olive khi bụng đói

Thói quen được coi là bí kíp riêng của Yoon Eun Hye chính là uống nước khi bụng đói kết hợp với 2 thìa dầu olive nguyên chất vào mỗi buổi sáng. Cách này không chỉ giúp cơ thể thấy no lâu hơn, mà còn ổn định đường huyết, thúc đẩy tiêu hóa và hạn chế cảm giác thèm ăn. Sau khoảng 30 phút, cô mới bắt đầu bữa sáng nhẹ nhàng.

4. Ăn uống đủ 3 bữa

Yoon Eun Hye cũng áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16:8 - tức 16 giờ nhịn, 8 giờ ăn. Trong khoảng thời gian được phép, cô vẫn giữ đủ 3 bữa, nhưng sắp xếp theo trình tự hợp lý: bắt đầu bằng rau củ, sau đó là protein, cuối cùng mới tới tinh bột. Cách ăn này giúp cơ thể kiểm soát đường huyết tốt hơn và tăng hiệu quả hấp thụ dưỡng chất.

Thực đơn ăn kiêng giảm cân của Yoon Eun Hye

Menu giảm cân của cô trong 11 ngày cũng được chia sẻ chi tiết. Bữa sáng là yến mạch ngâm qua đêm cùng sữa hạt, sữa chua Hy Lạp và một chút trái cây như chuối hay việt quất. Bữa trưa nhiều năng lượng hơn với cơm gạo lứt, rau củ, ức gà xào nhạt vị cùng rong biển. Buổi chiều, khi thấy đói, Eun Hye chọn các món ăn nhẹ ít calo như cà chua bi, hạt khô, hoặc trứng luộc. Tới bữa tối, cô giữ nguyên tắc nhẹ nhàng với súp đậu phụ trứng và mì cùng gà.

Kết quả, chỉ sau 11 ngày, thái tử phi đã giảm được nhiều hơn mục tiêu - 2,5kg thay vì 2kg như đề ra ban đầu. Cô vui vẻ chia sẻ: "Cà rốt salad và dầu olive thực sự rất hiệu quả, giúp tôi vượt chỉ tiêu." Đồng thời, Yoon Eun Hye cũng nhắn nhủ những ai đang chật vật với cân nặng rằng: Chỉ cần kiên trì với 4 nguyên tắc vàng: ngủ đủ, uống đủ nước, nhịn ăn gián đoạn, dùng dầu olive khi bụng đói và duy trì 3 bữa cân bằng cân nặng chắc chắn sẽ giảm và vóc dáng sẽ thay đổi rõ rệt.