Áo sơ mi mùa thu năm nay quá đẹp, chị em sẽ muốn sắm 4 kiểu siêu sang và hack tuổi

Mùa thu năm nay, các tín đồ thời trang lại tiếp tục bị cuốn hút bởi những thiết kế áo sơ mi đầy ấn tượng, mang đến sự pha trộn giữa vẻ đẹp cổ điển và nét hiện đại đầy lôi cuốn. 4 xu hướng áo sơ mi dưới đây chính là những item không thể thiếu trong tủ đồ mùa thu 2025, từ sự thanh lịch của áo sơ mi kẻ sọc đến sự ngọt ngào của các gam màu pastel.

Áo sơ mi kẻ sọc

Áo sơ mi kẻ sọc luôn có một sức hút đặc biệt qua từng mùa thời trang, đặc biệt là vào mùa thu năm nay. Họa tiết kẻ mang đến vẻ đẹp vừa nổi bật lại vừa thanh lịch, phù hợp với nhiều phong cách và hoàn cảnh khác nhau. Đặc biệt, trong mùa thu này, những họa tiết kẻ sọc có sự đa dạng về màu sắc, từ xanh pastel và trắng làm chủ đạo, cho đến màu hồng nhạt hay xanh lá mạ…

Một chiếc áo sơ mi kẻ sọc có thể dễ dàng kết hợp với quần jeans, quần âu hay chân váy midi, giúp người mặc có thể áp dụng linh hoạt mà vẫn giữ được vẻ lịch sự. Đây là món đồ phù hợp cho những buổi đi làm, dạo phố hay thậm chí là một buổi hẹn hò lãng mạn vào mùa thu.

Áo sơ mi denim

Không thể không nhắc đến áo sơ mi denim khi nói về những xu hướng thời trang hot nhất mùa thu năm nay. Phong cách denim luôn mang lại sự mạnh mẽ, cá tính nhưng vẫn vô cùng thanh lịch. Chiếc áo sơ mi denim có thể dễ dàng biến hóa với nhiều kiểu dáng và cách phối đồ khác nhau.

Một trong những cách phối đồ phổ biến nhất với áo sơ mi denim là kết hợp với quần jeans, tạo nên bộ cánh denim on denim cực kỳ ấn tượng. Không chỉ mang đậm hơi hướng retro, áo sơ mi denim còn phù hợp với những ngày thu se lạnh, khi chị em muốn thể hiện sự cá tính nhưng không kém phần thanh lịch.

Đặc biệt, chất liệu denim còn có khả năng giữ ấm nhẹ, rất phù hợp với tiết trời mùa thu. Các nàng có thể phối thêm một chiếc áo khoác mỏng hoặc một chiếc áo cardigan nhẹ để hoàn thiện bộ trang phục.

Áo sơ mi chấm bi

Nhắc đến những món đồ có khả năng tôn lên vẻ đẹp cổ điển mà không kém phần sang trọng, áo sơ mi chấm bi là một lựa chọn không thể bỏ qua. Những chiếc áo sơ mi với họa tiết chấm bi thanh thoát, nhẹ nhàng sẽ mang đến cho người mặc vẻ ngoài đầy nữ tính và quyến rũ.

Áo sơ mi chấm bi thường được ưa chuộng vì sự kết hợp hoàn hảo giữa sự tươi mới và nét sang trọng. Bạn có thể dễ dàng kết hợp chúng với chân váy suông, quần jeans, hay quần âu ống suông để tạo nên một bộ trang phục vừa trẻ trung lại vừa thanh lịch.

Mùa thu năm nay, những chiếc áo sơ mi chấm bi với màu sắc nhẹ nhàng như đen, trắng, hoặc xanh navy sẽ là những lựa chọn tuyệt vời để bạn tạo điểm nhấn cho phong cách thời trang của mình.

Áo sơ mi pastel

Màu pastel luôn là lựa chọn yêu thích của những tín đồ thời trang vào mùa thu, vì chúng mang lại vẻ ngoài tươi tắn, nhẹ nhàng và đầy nữ tính. Những chiếc áo sơ mi màu pastel, với các gam màu như hồng nhạt, xanh mint, hay vàng nhạt, sẽ khiến bạn trông thật dịu dàng và ngọt ngào.

Áo sơ mi màu pastel giúp người mặc nổi bật mà không quá lòe loẹt hay "sến". Đây là lựa chọn lý tưởng cho những cô nàng yêu thích sự nhẹ nhàng nhưng vẫn muốn tạo dấu ấn riêng. Bạn có thể dễ dàng kết hợp áo sơ mi pastel với quần jeans, chân váy dài, hoặc quần âu để có một bộ trang phục hoàn hảo cho cả ngày dài. Hơn nữa, màu pastel cũng giúp bạn trông trẻ trung hơn, dù bạn có đang ở độ tuổi nào.

