Người đàn ông tóc dài tại fashion week gây tranh cãi

Giới mộ điệu đã không còn xa lạ với Law Roach - stylist huyền thoại, "kiến trúc sư hình ảnh" đứng sau loạt khoảnh khắc thời trang để đời của Zendaya. Thế nhưng khi xuất hiện ở hàng ghế đầu tại show Michael Kors mới đây, anh lại khiến cả khán phòng… phải ngoái nhìn lần nữa với outfit "có 1 không 2".

Stylist huyền thoại Law Roach tại show thời trang của Michael Kors. (Nguồn: mickmicknyc)



Law Roach xuất hiện tại show Michael Kors trong một bộ jumpsuit gam tím khói ánh hồng (mauve) với phom dáng rộng, cổ cao, tay dài và ống suông thoải mái. Chất liệu có độ bóng nhẹ giúp màu sắc thêm bắt sáng, tạo hiệu ứng thị giác vừa hiện đại vừa lạ mắt. Thiết kế tối giản, hầu như không có chi tiết chiết eo hay điểm nhấn cầu kỳ, mang đến cảm giác phi giới tính và phóng khoáng.

Để hoàn thiện diện mạo, Law phối cùng sneakers và túi Speedy P9 Bandoulière màu Candy Pink của Louis Vuitton, biến tổng thể thành một "monochrome look" độc đáo. Bộ cánh này tuy gây tranh cãi vì phom dáng dễ tạo cảm giác luộm thuộm, nhưng lại thể hiện rõ tinh thần không theo chuẩn mực quen thuộc - dấu ấn thời trang đặc trưng của Law Roach.

Law Roach nổi bật trong bộ jumpsuit tím khói ánh hồng, kết hợp mái tóc dài thẳng mượt.

Bộ đồ vốn tối giản, phom dáng rộng và ít chi tiết, khi đi cùng mái tóc suôn mượt lại khiến tổng thể bộ outfit có điểm nhấn hơn. Tóc dài không chỉ làm tăng thêm sự mềm mại, uyển chuyển cho outfit mà còn khiến Law nổi bật hơn với style phi giới tính của mình. Dù vậy, chính sự kết hợp này cũng gây tranh luận, khi một số người cho rằng anh trông quá "dị biệt" và khó cảm.

Law Roach không ngại khẳng định dấu ấn cá nhân.

Bộ trang phục của stylist Law Roach nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Law Roach được xem là một trong những stylist quyền lực nhất Hollywood, người góp phần định hình lại vai trò của stylist trong ngành thời trang. Anh chính là "kiến trúc sư hình ảnh" đứng sau loạt bộ cánh mang tính biểu tượng của Zendaya, biến cô từ ngôi sao Disney thành fashion icon toàn cầu. Không dừng lại ở việc chọn đồ đẹp, Law còn biết cách kể câu chuyện bằng trang phục, biến mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ thành một khoảnh khắc đáng nhớ.

Law Roach đứng sau những bộ cánh ấn tượng của nữ diễn viên Zendaya.

Anh cũng từng cộng tác với nhiều tên tuổi lớn như Celine Dion, Arian Grande…, cho thấy khả năng đa dạng và linh hoạt trong phong cách.

Nhiều năm liền, anh góp mặt trong danh sách Most Powerful Stylists in Hollywood của The Hollywood Reporter và trở thành một trong những tiếng nói có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, truyền cảm hứng về sự sáng tạo, phá bỏ khuôn mẫu và thúc đẩy sự đa dạng, cởi mở trong thời trang đương đại.