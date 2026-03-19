Tey - "cô nàng đẹp trai” nổi tiếng bỗng lộ clip bên Lâm Minh, mối quan hệ gì đây?

Cách đây 10 năm, thời kỳ mạng xã hội bắt đầu xuất hiện rầm rộ hơn với nhiều xu hướng mới được tạo ra, hội “trai xinh gái đẹp” thời đó được dân tình đặc biệt chú ý. Chỉ cần sở hữu ngoại hình ưa nhìn, có phong cách ăn mặc cá tính là nhanh chóng được netizen theo dõi và dành nhiều sự yêu mến.

Thời điểm ấy, phong cách tomboy của những “cô nàng điển trai” trong cộng đồng LGBT cũng được quan tâm rần rần. Trong đó, Trần Dương hay còn được gọi là Tey (SN 1992) trở thành gương mặt khiến nhiều người “phát cuồng”. Visual cuốn hút của Trần Dương Tey còn được cộng đồng mạng xếp hạng trong bảng Top 9 tomboy đẹp nhất Việt Nam.

Trần Dương từng là sinh viên trường IAE- Viện Giáo Dục Hoa Kỳ, tốt nghiệp khóa 2015 khoa Quản Trị Kinh Doanh. Song với niềm đam mê thời trang, Trần Dương sớm tìm hiểu và có sự nghiệp kinh doanh online ổn định. Nhiều người nhận định gu thẩm mỹ của Dương Tey khá ấn tượng, trendy và cũng thường tạo ra xu hướng ăn mặc khiến nhiều người học hỏi theo.

Đặc biệt, điều khiến nhiều người thích thú ở Trần Dương chính là gương mặt cực sắc nét. Dù nhìn ở góc nào thì vẻ đẹp của Trần Dương cũng rất thu hút, đậm chất fashion, cá tính. Bên cạnh đó, Trần Dương còn từng được biết đến với chuyện tình yêu cùng Võ Huỳnh Thanh Vân, cặp đôi “gà bông” cùng nhau nổi đình đám một thời.

Tuy nhiên có một khoảng thời gian dài, tên tuổi của Trần Dương Tey không còn được nhắc đến trên MXH. Các thông tin về Dương Tey cũng không có nhiều, cũng không ai biết mối tình của Trần Dương và Võ Huỳnh Thanh Vân đã kết thúc như thế nào. Cả hai đều trở nên kín tiếng, im ắng hơn khi hoạt động MXH.

Cho đến gần đây, một đoạn clip của Trần Dương quay cùng Lâm Minh bất ngờ viral trên TikTok. Nhiều người mới nhận ra, hot tomboy ngày nào giờ đã ở tuổi U35, trưởng thành và chín chắn hơn xưa.

Cả Trần Dương và Lâm Minh cùng nhau đu trend trên TikTok. Dù không nói gì về mối quan hệ của mình song netizen nghi vấn cả hai đang là một đôi. Trước đó, Lâm Minh cũng từng trải qua nhiều biến cố trong chuyện tình cảm, hôn nhân nên cộng đồng mạng bày tỏ, gửi lời chúc đến cả hai.

Về phía mình, Trần Dương chỉ có động thái “thả tim” một số bình luận, không phản hồi hay chia sẻ gì thêm. Được biết ở hiện tại, Trần Dương vẫn duy trì hoạt động shop thời trang online của mình. Ngoài ra, Trần Dương cũng đầu tư nhiều hơn vào ngoại hình, gu ăn mặc nên dù đã nhiều năm trôi qua vẫn giữ được sự cuốn hút, visual ngày càng thăng hạng.