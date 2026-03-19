Khoai Lang Thang an ủi Jimin và Jungkook (BTS) khi cả 2 bị chế ảnh "lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?"

Mới đây, một tình huống dở khóc dở cười liên quan đến Khoai Lang Thang tiếp tục được chia sẻ rầm rộ trên MXH. Tất cả bắt đầu từ bình luận phía dưới bài đăng “Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao…”.

Cụ thể, một cư dân “thành phố sợi chỉ” (Threads) đăng clip với caption: “Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao…”. Nhân vật chính trong clip là 2 chàng trai đang ngồi ăn ở vỉa hè trên nền nhạc suy. Người đăng clip bình luận thêm: “Hy vọng được anh Khoai Lang Thang comment ạ”.

Và điều hy vọng này đã thành sự thật. Khoai Lang Thang viết: “Anh thấy cờ Thuỵ Sĩ phía xa. Hmm. Em có nhà bên đó à, hmm, em phải an ủi anh ngược lại đó chứ, hai em ăn vậy là còn sang hơn anh đợt đi quay bên đó á, có bữa anh chỉ ăn mì gói thôi”.

Tuy nhiên, màn động viên này của Khoai Lang Thang không khiến dân tình cảm động mà chuyển sang… cảm lạnh. Bởi lẽ 2 chàng trai trong clip không phải người bình thường mà là Jimin và Jungkook của nhóm nhạc đình đám BTS. Khoảnh khắc đời thường của 2 idol xuất hiện trong show thực tế được fan cắt ra, gắn caption nên dễ gây hiểu nhầm về bối cảnh.

Pha nhầm lẫn khó đỡ của Khoai Lang Thang khiến cộng đồng mạng chỉ biết cảm thán: “Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!”. Về phần mình, nam YouTuber cũng lập tức “chữa cháy” bằng một bình luận bày tỏ sự hoang mang: “Sao giờ… Lỡ bình luận rồi, xoá có kỳ không? Sao giờ… Cứu cứu cứuuuu”.

Tình huống này nhanh chóng lan truyền, kéo theo hàng loạt bình luận trêu đùa đến Khoai Lang Thang. Nhiều người cho rằng đây là khoảnh khắc tưởng động viên tinh tế nhưng lại vô tình tạo ra màn tương tác cực kỳ giải trí.

“Anh Khoai nhiệt tình đáng yêu mà tôi buồn cười quá”, “Anh này ảnh dễ thương ảnh thiệt thà”, “Trời ơi! Mấy nhỏ này giỡn thôi anh ơi”, “Người hay giỡn gặp người dễ tin”, “Khổ thân chưa! May anh Khoai không an ủi đó”, “Trời ơi ảnh nhiệt tình comment luôn kìa! Sao mà hay ghẹo ảnh quá vậy”, “Hai người trong clip là rực lửa chứ không phải rực rỡ nữa luôn! Giải cứu anh Khoai đi”, “Có thể là anh Khoai hướng nội hết phần đời còn lại”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Trước đó không lâu, Khoai Lang Thang cũng từng gây chú ý với một bình luận khác dưới video có cùng câu hỏi: “Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao…”. Khi đó nam YouTuber trả lời dài và sâu sắc hơn, thừa nhận việc những lời khuyên đôi khi khó tiếp nhận, rồi nhẹ nhàng động viên cứ đi chậm, cứ cố gắng, rồi mỗi người sẽ tự tìm ra cách sống phù hợp với mình.

Bình luận này nhanh chóng viral với hàng trăm nghìn lượt xem, nhiều người cho biết họ cảm thấy được đồng cảm và nhẹ lòng hơn sau khi đọc lời động viên của Khoai Lang Thang.

Tuy vậy, cùng với sự lan tỏa, một số ý kiến trái chiều cũng xuất hiện. Có người hoài nghi đây là nội dung được dàn dựng nhằm tạo hiệu ứng truyền thông nhưng phía Khoai Lang Thang không có thêm phản hồi về những nhận xét này.

Khoai Lang Thang (Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991) là YouTuber du lịch quen mặt với cư dân mạng. Sau 9 năm làm nội dung, anh chàng đang có 3,26 triệu người đăng ký trên YouTube và 4 triệu người theo dõi trên Facebook. Khoai Lang Thang được yêu quý vì tính cách mộc mạc, giản dị và nội dung du lịch - ẩm thực mang tính trải nghiệm.

(Tổng hợp)