Khoai Lang Thang bỗng bị công kích dữ dội

Vốn là một KOL nổi tiếng và có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng, mọi động thái hay chia sẻ của Khoai Lang Thang đều nhận về sự chú ý từ cư dân mạng. Mới nhất, bình luận của YouTuber gửi đến một bạn trẻ đặt câu hỏi “Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao…” đã viral trên MXH.

Khoai Lang Thang viết: “Em! Anh biết ngàn lời khuyên không rực rỡ cũng không sao đã được gửi đến em, anh hiểu những lời khuyên đó rất khó tiếp nhận.

Nếu em đang mệt, đang rối, đang chưa biết mình muốn gì, không sao cả. Cuộc đời này, không phải mình muốn là sẽ có. Hãy cứ đi chậm thôi! Miễn là em còn cố gắng, em sẽ tốt hơn em ngày hôm qua, một ngày nào đó đủ trải nghiệm cuộc đời này, em sẽ tự hiểu mình có cần rực rỡ như hoa kia không, hay mình sẽ cần mạnh mẽ lặng lẽ như bách như tùng !” .

Khoai Lang Thang (Ảnh: FBNV)

Bình luận của Khoai Lang Thang viral trong vài ngày gần đây (Ảnh chụp màn hình)

Bình luận này nhận được 605k lượt xem, 76k lượt trả lời và hơn 10k lượt đăng lại. Phần lớn ý kiến đồng tình và cảm thấy được động viên, được chữa lành từ chia sẻ của Khoai Lang Thang.

Nhưng không dừng lại ở đó, Khoai Lang Thang bất ngờ bị công kích, thậm chí bị nhận xét là dàn dựng làm truyền thông từ sau bình luận này.

Ở Threads, một bài đăng cho rằng bình luận của nam YouTuber “lè nhè”, “làm truyền thông” và không có gì đặc biệt. Bài đăng này nhận về gần 400k lượt xem và hàng nghìn lượt yêu thích.

“Không hiểu sao viral hay là làm truyền thông chứ tôi thấy lè nhà lè nhè. Và chả có gì đặc biệt cả” - chủ nhân bài đăng viết, đính kèm bình luận của Khoai Lang Thang.

Bài đăng về Khoai Lang Thang trên Threads (Ảnh chụp màn hình)

Ở TikTok, một tài khoản có 22k người theo dõi (tạm gọi là S.) cũng bày tỏ quan điểm về sự việc. Người này không nhắc thẳng tên ai vì “mình không tiện nói ra cả tên tại cái này ảnh hưởng đến mặt pháp luật” nhưng lại ghi chú thích là Khoai Lang Thang.

Người này cho rằng Khoai và ekip của Khoai “thông minh”, “sự tính toán”, “dàn dựng”, “mất vài tháng để đưa ra từng từ ngữ, từng câu văn rất hay, đi vào lòng người”,... trong sự việc này. Không những thế người này còn cho rằng nội dung mà Khoai truyền đạt khiến người trẻ “mất đi can đảm sống của tuổi trẻ”.

“Video này nội dung là hãy biến tuổi trẻ trở nên rực rỡ hãy đối diện với áp lực mình phải giỏi hơn mỗi ngày. Việc gì không làm được thì vừa khóc vừa làm…” - chủ nhân đoạn video nói thêm.

Đoạn clip nhắc đến Khoai Lang Thang trên TikTok (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, sự công kích với quan điểm của Khoai Lang Thang tiếp tục nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Phần đông ý kiến đang tiếp tục ủng hộ quan điểm của Khoai Lang Thang. Họ cho rằng góc nhìn của Khoai Lang Thang là bình thường, nếu không đồng quan điểm thì nên bỏ qua, không nên công kích ai đó chỉ vì họ đi động viên người khác.

Bên cạnh đó, một số người còn đặt câu hỏi về mục đích thực sự của các bài đăng công kích Khoai Lang Thang. Bởi với sự nổi tiếng của nam YouTuber, việc nhắc tên cũng là một cách gây chú ý.

- Giờ an ủi động viên người khác cũng bị toxic.

- Trước giờ không ấn tượng hay có ý niệm gì về Khoai Lang Thang nhiều. Kiểu do mình không để ý mà cũng không bị thu hút bởi kênh của ảnh. Nhưng nay đọc comment này của ảnh thấy ảnh sâu sắc mà thực tế logic mà tinh tế ghê ha.

- Bạn không nằm trong hoàn cảnh của người đó bây giờ nên khi bạn thấy lời động viên của những người đã động viên bạn ấy thì đương nhiên bạn sẽ thấy bình thường. Nhưng một lúc nào đó bạn uất nghẹn đến mức chỉ mong có 1 người thấu hiểu thì lúc đó bạn sẽ không suy nghĩ thế này. Vậy nên hãy cứ tôn trọng người khác trước, tôn trọng cả những người đang có những khó khăn riêng và cả những người trao đi những gì tốt đẹp cho người khác.

- Ý là dù gì người ta cũng xây dựng và đem lại hình ảnh tích cực, thái độ tích cực và lời nói tích cực cho tới thời điểm hiện tại! Ekip đó có như thế nào đi nữa thì tới giờ rất nhiều người vẫn thấy cái tích cực đó! Và ông đi tấn công cái tích cực đó… Là để làm gì? Ông định đạp đổ điều đó hay là đu theo content để ké fame?

- Công kích như thế này là đố kỵ, ham nổi tiếng bằng cách hạ bệ người khác à?

- Mình nghĩ người bình thường đều hiểu ý của Khoai Lang Thang là không cần rực rỡ ở đây là không cần rực rỡ cho người đời đánh giá, mà sống để vẫn rực rỡ cho bản thân tự hào. Còn bạn phản đối thì đang đem tiêu chuẩn khắc nghiệt của bản thân để công kích một bình luận động viên đơn thuần.

Ngược lại, cũng có những ý kiến cho rằng Khoai Lang Thang “có tính toán, có mục đích” trong bình luận của mình. Vì vậy họ cho rằng người nổi tiếng cần cẩn trọng trong việc sử dụng câu từ.

“Nếu người trẻ ngày nay mà lười biếng, không nỗ lực hết sức thì thật đáng xấu hổ với thế hệ đi trước... Vậy không lí do gì để chúng ta sống an phận cả. Chúng ta có sức trẻ, sức khỏe thì hãy học tập và lao động thật tốt” - một cư dân mạng bày tỏ.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về tình huống này?