Hơn 30 tuổi rồi mới thấm: Lương 50 triệu, có nhà nhưng không biết điều này thì đừng mong giàu sang

Trong mắt nhiều người, mức thu nhập khoảng 13 nghìn nhân dân tệ (khoảng 50 triệu đồng) mỗi tháng được xem là khá thoải mái. Thế nhưng trên thực tế, không ít người trẻ dù lương cao, công việc ổn định, thậm chí đã có nhà riêng, vẫn rơi vào tình trạng cuối tháng gần như không còn tiền tiết kiệm.

Câu chuyện của một cô gái được chia sẻ trên diễn đàn mạng Xiaohongshu, từng thu hút hàng chục nghìn lượt quan tâm. Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù đi làm nhiều năm, thu nhập ổn định, cô vẫn gần như không có khoản tích lũy nào cho đến năm 30 tuổi.

Tiền đi đâu hết rồi. Ảnh minh họa.

Chỉ khi bước sang tuổi này, cô mới thực sự nhìn lại cách tiêu tiền của mình và bắt đầu thay đổi thói quen tài chính.

Theo chia sẻ, cô là người khá chú trọng ngoại hình nên mỗi tháng đều dành một khoản tiền cho quần áo, mỹ phẩm và các dịch vụ làm đẹp. Ban đầu, những khoản chi này có vẻ hợp lý. Một bộ quần áo mới, một lọ mỹ phẩm hay một lần mua sắm trong dịp khuyến mãi đều khiến cô cảm thấy “xứng đáng”.

Nhưng sau nhiều năm đi làm, cô bất ngờ nhận ra một điều: tiền lương tăng lên nhưng tiền tiết kiệm gần như bằng 0. Những khoản chi tưởng chừng nhỏ, như mua đồ theo mùa giảm giá, dùng phiếu ưu đãi hay mua sắm theo cảm xúc, dần trở thành thói quen tiêu tiền khó kiểm soát.

Bước sang tuổi 30, khi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về tương lai tài chính, cô mới nhận ra nếu không thay đổi ngay, việc tích lũy sẽ ngày càng khó khăn.

Bài học đầu tiên: Giảm mua sắm cảm xúc

Sau khi “tỉnh ngộ”, điều đầu tiên cô làm không phải là vội vàng tìm kiếm các kênh đầu tư, mà là nhìn lại thói quen tiêu tiền của chính mình . Theo cô, nếu chưa kiểm soát được chi tiêu, mọi kế hoạch tích lũy hay đầu tư đều rất khó duy trì lâu dài.

Cô bắt đầu đặt ra một nguyên tắc đơn giản: trước khi mua bất kỳ món đồ nào, hãy tự hỏi liệu đó là nhu cầu thực sự hay chỉ là cảm xúc nhất thời. Nếu câu trả lời chưa rõ ràng, cô sẽ tạm thời không mua ngay.

Ảnh minh họa.

Thực tế, nhiều người có xu hướng mua sắm theo cảm xúc, đặc biệt là khi nhìn thấy một món đồ đẹp, một sản phẩm mới ra mắt hoặc khi tâm trạng đang hứng khởi. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của cô, chỉ cần cho bản thân vài phút hoặc vài ngày suy nghĩ, cảm giác muốn sở hữu món đồ đó thường giảm đi đáng kể.

Chẳng hạn, trước đây cô thường đặt hàng ngay khi thấy một bộ quần áo hoặc mỹ phẩm yêu thích. Nhưng sau này, cô tập thói quen để món đồ trong giỏ hàng một thời gian. Nếu sau vài ngày vẫn thấy thật sự cần thiết thì mới quyết định mua. Còn nếu cảm giác hào hứng ban đầu biến mất, cô sẽ bỏ qua.

Bên cạnh đó, cô cũng nhận ra một “cái bẫy” tiêu dùng phổ biến khác: phiếu giảm giá và các chương trình khuyến mãi. Trước kia, mỗi khi thấy mã ưu đãi hoặc chương trình giảm giá lớn, cô thường cảm thấy nếu không sử dụng thì sẽ “bỏ lỡ cơ hội”.

Chính tâm lý “mua được giá hời” khiến cô nhiều lần chi tiền cho những món đồ vốn dĩ không nằm trong kế hoạch. Nhưng sau khi nhìn lại, cô nhận ra một điều rất đơn giản: một món đồ không cần thiết thì dù giảm giá bao nhiêu vẫn là chi tiêu không cần thiết.

Vì vậy, cô bắt đầu thay đổi suy nghĩ: thay vì hỏi “món này đang giảm giá bao nhiêu”, cô tự hỏi “mình có thật sự cần món đồ này không?”. Nếu câu trả lời là không, cô sẽ bỏ qua dù mức giảm giá có hấp dẫn đến đâu.

Theo cô, chỉ riêng việc kiểm soát mua sắm cảm xúc đã giúp giảm đáng kể các khoản chi không cần thiết mỗi tháng. Và đó cũng là bước đầu tiên để bắt đầu hành trình tích lũy tài chính một cách nghiêm túc.

Bắt đầu tích lũy bằng những tài sản đơn giản

Sau khi kiểm soát được thói quen chi tiêu, Linh bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc biến thu nhập thành tài sản tích lũy . Trước đây, phần lớn tiền lương của cô gần như được dùng cho chi tiêu hàng tháng, rất ít khi được chuyển thành những giá trị lâu dài.

Ảnh minh họa.

Thay vì vội vàng tham gia các kênh đầu tư rủi ro, cô lựa chọn một phương pháp quen thuộc với nhiều gia đình châu Á: tích lũy vàng định kỳ .

Theo các chuyên gia tài chính cá nhân, vàng không phải là kênh đầu tư mang lại lợi nhuận nhanh. Tuy nhiên, kim loại quý này thường được xem là tài sản có khả năng giữ giá trị trong dài hạn , đồng thời ít chịu tác động mạnh từ lạm phát hoặc biến động kinh tế.

Thay vì chờ đến khi có khoản tiền lớn mới mua, Linh chia nhỏ số tiền tích lũy. Mỗi tháng hoặc mỗi quý, cô dành ra một phần thu nhập để mua vàng với giá trị vừa phải. Cách làm này vừa giảm áp lực tài chính, vừa giúp hình thành thói quen tiết kiệm ổn định theo thời gian .

Bên cạnh việc tích lũy vàng, cô cũng bắt đầu xây dựng thói quen ghi chép chi tiêu hàng ngày . Sau một thời gian, việc theo dõi dòng tiền giúp cô nhận ra nhiều khoản chi nhỏ nhưng lặp lại thường xuyên như đồ uống, mua sắm online hay phí giao hàng.

Khi hiểu rõ tiền của mình đang được sử dụng vào đâu, việc điều chỉnh thói quen tiêu dùng cũng trở nên dễ dàng hơn. Với Linh, đây chính là bước quan trọng để bắt đầu xây dựng một nền tảng tài chính bền vững cho tương lai.

Tiết kiệm không bắt đầu từ đầu tư, mà từ kỷ luật

Sau một thời gian thay đổi thói quen, cô nhận ra vấn đề lớn nhất không phải là mức lương, mà là kỷ luật tài chính.

Nhiều người dành nhiều thời gian tìm kiếm cơ hội đầu tư, nhưng lại bỏ qua những nguyên tắc cơ bản như: kiểm soát chi tiêu, hạn chế mua sắm theo cảm xúc, duy trì khoản tiết kiệm cố định mỗi tháng, tích lũy tài sản dài hạn như vàng

Khi những nguyên tắc này được duy trì đều đặn, tài sản cá nhân sẽ tăng lên theo thời gian.

Câu chuyện của cô gái nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi đồng cảm từ cộng đồng mạng. Không ít người thừa nhận họ cũng chỉ thực sự quan tâm đến việc tiết kiệm khi bước sang tuổi 30.

Ở giai đoạn này, nhiều người bắt đầu nghĩ nhiều hơn về sự ổn định lâu dài: gia đình, tài sản và tương lai tài chính.

Điều quan trọng mà nhiều người nhận ra là thu nhập cao không tự động biến thành tài sản.

Ảnh minh họa.

Chỉ khi thay đổi thói quen chi tiêu, học cách tích lũy và duy trì kỷ luật tài chính, việc tiết kiệm mới thực sự bắt đầu.

Và với nhiều người, “thức tỉnh” ở tuổi 30, dù muộn hơn dự định, vẫn là thời điểm phù hợp để xây dựng lại nền tảng tài chính cho chặng đường dài phía trước.



