2 bức ảnh cách nhau 4 năm của bé Bo và Hòa Minzy bùng nổ MXH: Tất cả đã thay đổi vì Đại uý Thăng Văn Cương đã đến

Sau khi Hòa Minzy công khai chuyện tình cảm, netizen vẫn gọi vui là "có danh phận" - Đại úy Thăng Văn Cương cởi mở hơn trong việc chia sẻ về nửa kia - Hòa Minzy, bé Bo,... lên mạng xã hội. Mới đây nhất, chồng sắp cưới của giọng ca quê Bắc Ninh gây bất ngờ khi đăng tải clip bắt trend "Anh sẽ là một chàng trai - luôn mang vác tương lai cho em".

Chỉ mới đăng tải, clip này đã thu về gần nửa triệu lượt xem trên TikTok.





Khung hình gia đình 3 người.

Trong clip, Thăng Văn Cương một tay ôm vợ sắp cưới, khi Hòa Minzy gọi bé Bo chạy lại thì anh bế cậu bé lên, tạo nên khung hình gia đình 3 người hạnh phúc.Trend này cùng lời bài hát cũng ngầm ý thể hiện việc một chàng trai hướng tới hình ảnh làm trụ cột trong gia đình, bảo vệ, yêu thương vợ, con.

Đáng chú ý, nam Đại úy tiếp tục gây chú ý với dòng caption đậm chất ngôn tình: "Từ nay Vợ không phải một mình gồng gánh nữa đâu", và tag Hòa Minzy vào.

Bên dưới, nữ ca sĩ liền để lại bình luận: "Bo với mẹ ngày xưa. Cảm ơn Bố đã tới". Đính kèm là clip Hòa Minzy cũng bắt trend nêu trên nhưng lúc này chỉ có cô bế bó Bo. Clip này được đăng tải vào năm 2022, thời điểm này nữ ca sĩ chia sẻ: "Mẹ sẽ gánh hết, Bo yên tâm".

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi công khai đến nay khung hình có 3 người.

Hòa Minzy nhanh chóng để lại bình luận dưới bài đăng. Ảnh chụp màn hình.

Ngày xưa Hòa Minzy cũng bắt trend cùng con trai, nay thì đã có gia đình 3 người hạnh phúc. Ảnh chụp màn hình.

Phía dưới bình luận này của Hòa Minzy, để lại bình luận chúc mừng nữ ca sĩ, đã tìm được "bến đỗ" an toàn của cuộc đời. "Thương cô gái ngày ấy quá. Bây giờ cô ấy đã được hạnh phúc trọn vẹn, quá mừng cho cô ấy", "Từ nay chỉ không cần phải gồng gánh một mình nữa", "không ngưỡng mộ, cũng chẳng phải so sánh, chỉ mong cầu "ai rồi cũng sẽ an yên trong hành trình của mình, dù sớm hay muộn". Thật sự 'vui lây' cùng 2 mẹ con. Hi vọng sẽ có duyên để kết nối", "Ai làm lại chị Hòa cho chiếc trend này nữa", "Một đời về sau đã có người làm điểm tựa vững vàng cho 2 mẹ con rồi",.. . là những bình luận của cư dân mạng".

Nhiều người cũng nhanh chóng nhận ra cách xưng hô thân mật của gia đình giọng ca sinh năm 1995, Thăng Văn Cương nhiều bài đăng như một luôn gọi nửa kia là "Vợ" và đặc biệt còn viết hoa, nhiều netizen cho rằng chi tiết này cũng cho thấy sự trân trọng, nâng niu nửa kia của nam Đại úy.

Nhìn không gian và trang phục nhiều người đoán được clip này được quay mới đây, trong buổi nam Đại úy đưa Hòa Minzy và bé Bo lên đơn vị ra mắt các đồng nghiệp. Trong nhiều khoảnh khắc, cô và chồng sắp cưới tình cảm qua những cái nắm tay, ôm eo vô cùng ngọt ngào. Bé Bo cũng lên đơn vị với mẹ vào dịp này.

Chồng sắp cưới ra mắt Hòa Minzy với đơn vị. Ảnh: Nhã Linh.

Được biết, Hòa Minzy và Thăng Văn Cương quen biết nhau khi nữ ca sĩ tham gia chương trình Sao nhập ngũ 2022. Theo chia sẻ của Hòa Minzy, cả hai đã có khoảng 4 năm tìm hiểu trước khi quyết định công khai với công chúng. Khi công khai mối quan hệ, Hòa Minzy cũng cho biết đã được gia đình bạn trai tới hỏi cưới trước khi ông nội qua đời để ông cô có thể chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của cháu gái.

Trên Facebook, ảnh đại diện của Văn Cương từ ngày 15/12/2023 đến nay cũng không đổi. Anh chàng đăng ảnh nắm tay trước Lăng Bác cùng chú thích: "Cảm ơn em. 15/12/2023". Nhiều người cho rằng đây chính là ngày cặp đôi chính thức nên duyên. Sau khi công khai chuyện tình cảm, Văn Cương cũng thoải mái hơn trong việc chia sẻ về nửa kia. Trên trang Facebook cá nhân, anh viết : "Cảm ơn em vì tất cả, anh và bố mẹ, gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ làm dâu. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con. Anh yêu em, vợ ơi!".

Hiện tại, Văn Cương sở hữu Facebook cá nhân với hơn 61N follower, TikTok đã lên tới gần 187N người theo dõi.

Trong chia sẻ mới nhất, giọng ca "Bắc Bling " dự định sẽ lên xe hoa vào năm 2027.