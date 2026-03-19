Lý do gì Châu Bùi và Binz nhiều lần hoãn cưới?

Chuyện tình yêu của Châu Bùi (Bùi Thái Bảo Châu, sinh năm 1997) và Binz (Lê Nguyễn Trung Đan, sinh năm 1988) vốn đã không còn xa lạ với nhiều người. Thậm chí, không ít người còn thuộc làu làu các mốc thời gian đặc biệt của cặp đôi này.

Cả hai bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò từ khoảng giữa năm 2020. Tuy nhiên trong thời gian dài sau đó, cặp đôi không xác nhận mà chỉ thả thính qua lại trên MXH và lộ nhiều hint hẹn hò theo kiểu đó là chuyện mà ai cũng biết. Từ năm 2023 trở đi, cặp đôi dần dần công khai nhiều hơn những khoảnh khắc ngọt ngào của tình yêu và nhận được nhiều sự ủng hộ từ mọi người.

Tính đến hiện tại, Châu Bùi và Binz cũng đã có khoảng 6 năm bên nhau. Cặp đôi đồng hành từ sự nghiệp đến cuộc sống đời thường. Và đương nhiên, giống như nhiều couple khác, khi đã vượt qua cột mốc 5 năm “iu đương”, Châu Bùi và Binz cũng không ít lần phải đối mặt với những câu hỏi: “Bao giờ cưới?”; “Khi nào thì Binz sẽ cầu hôn Châu Bùi?”; “Lúc nào Châu Bùi cho netizen ăn cỗ online?”...

Binz và Châu Bùi là cặp đôi được nhiều người yêu thích

Trước những bình luận như vậy, Binz thường im lặng còn Châu Bùi lại chọn cách trả lời khéo léo hơn để “skip” vấn đề. Thế nhưng thực tế, người trong cuộc cũng có những trăn trở, suy nghĩ riêng về chuyện hôn nhân.

Trong bài phỏng vấn mới đây với chúng tôi, Châu Bùi lần đầu giãi bày nghiêm túc khi được hỏi “Bao giờ cho ăn cỗ?”.

Mỹ nhân sinh năm 1997 bày tỏ cả hai đã cùng nhau trò chuyện về vấn đề này nhiều. Tuy nhiên vì Châu Bùi vẫn còn nhiều hoài bão nên Binz không hối thúc. Bản thân Châu Bùi cho biết cô cũng từng có giai đoạn cảm thấy áp lực về mặt thời gian nhưng cuối cùng, cô nhận ra vẫn nên để mọi chuyện diễn ra tự nhiên thay vì hứa hẹn.

“Châu và anh Binz cũng đã cùng nhau trò chuyện về vấn đề này rồi. Anh biết tôi vẫn còn rất nhiều hoài bão và dự định muốn thực hiện, nên anh không hề hối thúc. Tôi cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi có một người đồng hành luôn thấu hiểu và tôn trọng mọi quyết định của mình. Anh thường xuyên động viên và nói rằng, anh không muốn là người ngăn cản tôi thực hiện những điều mà tôi xem là sứ mệnh của mình” , Châu Bùi chia sẻ.

Cô cũng bày tỏ thêm: “Đã có lúc tôi cảm thấy áp lực về mặt thời gian. Nhưng sau đợt 'giác ngộ' hồi đầu năm, khi học được cách yêu thương bản thân hơn, tôi đã tự dặn mình phải bình tĩnh lại. Mọi khung thời gian cũng chỉ là những con số mang tính tương đối. Chuyện kết hôn có thể đến sớm, cũng có thể phải vài năm nữa, tôi muốn để mọi thứ diễn ra tự nhiên thay vì hứa hẹn trước vì sợ 'nói trước bước không qua'” .

Bên cạnh đó, Châu Bùi cũng tiết lộ rằng cô cũng thường hỏi nhỏ bạn trai rằng: “Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Đợi thêm vài năm nữa vẫn ổn đúng không?”. Và câu trả lời luôn là sự ủng hộ tuyệt đối từ Binz.

“Có lẽ vì mối quan hệ của chúng tôi đang diễn ra rất êm đềm và hạnh phúc nên cả hai đều không cảm thấy bị thúc giục, ngoại trừ áp lực từ gia đình. Đôi khi tôi còn tự hỏi, nếu kết hôn thì cuộc sống của mình sẽ khác đi như thế nào, vì hiện tại mọi thứ giữa chúng tôi đã quá ổn định và tuyệt vời rồi. Đó vẫn là một nỗi băn khoăn nho nhỏ, nhưng trên hết, tôi muốn tận hưởng trọn vẹn sự bình yên mà chúng tôi đang có” , Châu Bùi bày tỏ.

Trước đó vào năm 2024, Binz cũng từng nhắc đến chuyện kết hôn trong một bài phỏng vấn. Nam rapper thẳng thắn cho biết đã bắt được tín hiệu từ Châu Bùi nhưng… “Tôi biết việc nhiều lần mình lặp lại chuyện không tin vào hôn nhân khiến gia đình Châu không yên tâm. Với gia đình Châu, việc kết hôn là một cột mốc rất lớn. Sau khi tôi nhận ra những việc mình nói khiến ba mẹ cô ấy bất an nên tôi thay đổi. Hiện tại, phần nào đó tôi đã không còn suy nghĩ sợ hôn nhân nữa, tôi bắt đầu xem hôn nhân rất quan trọng. Với mình có thể thế nào cũng được, nhưng với người con gái thật sự rất thiêng liêng, không thể bỏ lỡ được nên tôi đã nghiêm túc hơn nhiều” , Binz chia sẻ.

Cũng theo nam rapper, anh không phải kiểu người sẽ chạy theo những kế hoạch vạch ra sẵn. Dù có một số tính cách trái ngược với Châu Bùi nhưng Binz cho biết cả hai luôn thẳng thắn đối thoại, cùng nhau đi tìm đoạn giao nhau của cả hai khi cùng đi trên một con đường. Ngoài ra, Binz khẳng định anh sẽ luôn ở đó, khi Châu Bùi gặp chuyện, anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ.

“Tôi có thể lên tiếng làm mọi chuyện cần thiết để bảo vệ cô ấy. Còn nếu Châu không muốn tôi ra mặt trên mạng xã hội thì tôi sẽ âm thầm bên cạnh, đồng hành. Tôi sẽ cố gắng mọi cách để che chở cho người phụ nữ của mình” , Binz dành sự chân thành cho Châu Bùi.

Nhiều người cho rằng, chuyện tình yêu của Châu Bùi và Binz khiến họ ngưỡng mộ không phải bởi là người nổi tiếng mà vì cách cả hai bên nhau bình yên. Mặc dù đối mặt với nhiều áp lực từ công việc đến cả những lời đồn đoán nghi vấn “rạn nứt” nhưng cả Châu Bùi và Binz đều vẫn hiểu mình muốn gì, đối phương muốn gì và ở cạnh nhau, dành mọi điều ngọt ngào nhất cho đối phương.