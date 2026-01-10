Tết 2025 tôi đã chọn đúng 4 món đồ dùng: Sau Tết không hối hận, cả năm không phải mua lại

Nhưng Tết 2025, tôi quyết định làm một việc khác hẳn mọi năm: không mua nhiều, chỉ chọn đúng. Không phải vì tôi siết chi tiêu quá đà, mà vì tôi bắt đầu tự hỏi: Món này có dùng được sau Tết không? Có giúp tôi đỡ việc, đỡ tốn tiền về sau không?

Sau Tết vài tuần, rồi vài tháng, và đến khi nhìn lại cả năm, tôi mới dám khẳng định: 4 món dưới đây là những lựa chọn đúng nhất của tôi trong giỏ hàng Tết 2025. Không hối hận. Không phải mua lại. Không phát sinh chi phí dọn dẹp hay thay thế.

1. Bộ khăn lau - giẻ bếp dùng bền, mua một lần là xong

Những năm trước, tôi thường mua khăn lau kiểu “thấy rẻ là lấy”, kết quả là sau Tết vài tháng khăn mỏng dần, ám mùi, lại phải thay. Tết 2025, tôi chọn một bộ khăn lau và giẻ bếp dày, thấm tốt, chịu giặt, giá cao hơn một chút nhưng mua đủ dùng cho cả nhà.

Kết quả là gì?

- Suốt cả năm tôi không mua thêm bất kỳ chiếc khăn lau nào.

- Không có cảnh lau chùi mà bực vì khăn không hút nước.

- Quan trọng nhất: đỡ tốn tiền lặt vặt, thứ hay làm ví “chảy máu” mà mình không để ý.

Tôi nhận ra: những món nhỏ nhưng dùng hằng ngày, nếu chọn đúng từ đầu, tiết kiệm hơn rất nhiều so với mua rẻ nhiều lần.

Mua Tại đây

2. Hộp đựng thực phẩm đồng bộ - dọn tủ lạnh là thấy nhẹ đầu

Tết thường là lúc tủ lạnh căng nhất. Trước đây, tôi hay tận dụng hộp cũ, hộp khuyến mãi, hộp mỗi cái một kiểu. Nhìn thì “có vẻ tiết kiệm”, nhưng hậu quả là tủ lạnh lộn xộn, khó kiểm soát đồ ăn, dễ hỏng.

Tết 2025, tôi đầu tư một bộ hộp đựng thực phẩm đồng bộ, vừa tủ lạnh, nắp kín, xếp chồng được. Sau Tết, bộ hộp này tiếp tục được dùng mỗi ngày.

Cái lợi không nằm ở chuyện “đẹp”, mà ở chỗ: - Tôi nhìn là biết trong tủ còn gì, không mua thừa. - Đồ ăn ít hỏng hơn, ít phải bỏ đi. - Suốt năm không phát sinh thêm tiền mua hộp lặt vặt.

Đây là món mà nếu mua sai sẽ rất phí, nhưng mua đúng thì dùng cực lâu.

Mua Tại đây

3. Dụng cụ vệ sinh gọn nhẹ - ít nhưng làm được nhiều việc

Tôi từng có giai đoạn mê đủ loại dụng cụ vệ sinh: cái nào cũng “nghe rất hay”. Nhưng thực tế là nhiều món mua về rồi… nằm yên. Tết 2025, tôi chỉ giữ lại những dụng cụ gọn, nhẹ, dễ cất và dùng được cho nhiều vị trí.

Kết quả rất rõ:

- Việc dọn dẹp không còn là gánh nặng.

- Không phải mua thêm đồ vì “món này chỉ dùng cho chỗ kia”.

- Không tốn tiền cho những thứ to, cồng kềnh rồi lại bỏ xó.

Sau Tết, tôi vẫn dùng đúng bộ đó cho cả năm, và chưa từng nghĩ tới chuyện “mua thêm cho tiện”.

Mua Tại đây

4. Một món đồ bếp dùng hằng ngày - mua một lần, dùng cả năm

Thay vì mua nhiều món bếp mang tính thời vụ cho Tết, tôi chọn một món thực sự dùng hằng ngày, dễ vệ sinh, bền và phù hợp thói quen nấu nướng của gia đình.

Điều thú vị là:

- Sau Tết, tôi không phải thay, không phải nâng cấp.

- Việc nấu ăn hằng ngày nhẹ nhàng hơn.

- Không có cảm giác “mua cho Tết xong là chán”.

Đây là món khiến tôi thấy rõ nhất sự khác biệt giữa mua để có không khí Tết và mua để sống lâu dài.

Mua Tại đây

Nhìn lại sau một năm: Tôi đã tiết kiệm được gì?

Không phải là một con số tiền khổng lồ nhìn thấy ngay. Nhưng là: - Không tốn tiền mua lại những món nhỏ suốt năm. - Không phải dọn dẹp, thanh lý đồ mua sai. - Không bực mình vì đồ nhanh hỏng, không dùng được.

Quan trọng hơn cả, tôi nhận ra một điều rất rõ: Chọn đúng ngay từ Tết là cách tiết kiệm âm thầm nhưng bền nhất.

Tết 2025 không phải là cái Tết tôi mua nhiều nhất. Nhưng là cái Tết mà sau đó, tôi sống nhàn nhất. Và nếu có ai hỏi tôi bí quyết mua sắm Tết cho những năm tới, câu trả lời của tôi rất ngắn gọn:

Ít thôi - nhưng phải đúng.