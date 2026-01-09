Hơn 90% người dùng không biết nước chảy ra từ điều hòa từ đâu mà có

Tại sao điều hòa lại “thải nước”?

Nước thải ra từ điều hòa xuất phát từ nguyên lý về hiện tượng nhiệt lạnh. Trong quá trình vận hành, điều hòa tạo ra nhiều biến đổi vật lý diễn ra một cách tự nhiên. Khi thiết bị hoạt động, không khí trong phòng được làm lạnh, hơi ẩm trong không khí sẽ ngưng tụ thành các giọt nước trên bề mặt dàn lạnh.

Đây là hiện tượng tất yếu khi điều hòa vừa làm mát vừa tách ẩm, giúp không gian trở nên khô ráo, dễ chịu hơn. Khi nhiệt độ phòng đạt đến mức cài đặt, lượng hơi nước ngưng tụ tiếp tục tích lại thành giọt và chảy theo đường ống thoát nước, được dẫn ra bên ngoài.

Vì vậy, việc có nước chảy ra khi điều hòa đang hoạt động là hoàn toàn bình thường và không phải là dấu hiệu hỏng hóc. Nếu máy điều hòa không có nước chảy ra sau khi bật trong một thời gian dài, đó mới là dấu hiệu đáng lưu ý, có thể liên quan đến ống thoát nước bị tắc hoặc lỗi trong hệ thống thoát nước bên trong.

Tuy nhiên, nếu nước chảy quá nhiều, bất thường hoặc xuất hiện ở vị trí không đúng với đường thoát thiết kế, người dùng nên kiểm tra kỹ hơn. Trong một số trường hợp, đường ống bị bẩn hoặc tắc nghẽn, khay hứng bị lệch hoặc nứt, hoặc lỗi bơm thoát nước cũng có thể khiến nước tràn ra ngoài không đúng cách.

Nước chảy ra từ ống thoát nước điều hòa có sạch không?

Xung quanh vấn đề nước thải từ điều hòa có sạch hay không vẫn tồn tại nhiều ý kiến trái chiều. Về mặt lý thuyết, nước chảy ra từ điều hòa hình thành do quá trình ngưng tụ hơi nước trong không khí, tương tự như nước đọng trên bề mặt lon nước lạnh hoặc nước mưa. Nếu hệ thống lọc gió, dàn lạnh và đường ống dẫn được vệ sinh thường xuyên, nguồn nước này về bản chất khá tinh khiết, thậm chí có thể đun sôi để sử dụng.

Tuy nhiên, trong điều kiện sử dụng thực tế, các bộ phận như dàn lạnh, ống dẫn nước, ống đồng khó tránh khỏi việc bám bụi, tích tụ rong rêu và là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Khi nước ngưng tụ chảy qua những khu vực này, nó dễ bị lẫn tạp chất, bụi bẩn và vi sinh vật, khiến chất lượng nước không còn đảm bảo an toàn.

Vì vậy, nước thải từ điều hòa không được khuyến cáo sử dụng cho mục đích ăn uống hay nấu nướng. Ngay cả khi đun sôi, nguy cơ tồn dư bụi bẩn và vi khuẩn vẫn khó loại bỏ hoàn toàn, tiềm ẩn ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của người sử dụng và gia đình.

Ánh Lê (Tổng hợp)