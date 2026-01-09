Mẹ dạy: Chỉ cần đặt một bát nước ở bếp - mùi chiên xào bay nhanh hơn hẳn mà không cần máy hút mùi

Trước đây, tôi luôn nghĩ mùi chiên xào lâu bay là do:
- bếp nhỏ
- nhà kín
- hút mùi yếu
Nhưng về nhà mẹ thì khác. Mẹ chiên cá, xào hành, kho thịt… đủ cả, vậy mà ăn xong chừng 15-20 phút là bếp đã nhẹ mùi rõ rệt. Không cần máy hút mùi mạnh, cũng không xịt khử mùi.
Tôi hỏi thì mẹ chỉ cười: “Con để mùi treo lơ lửng trong bếp nên nó mới lâu bay.”
Rồi mẹ chỉ cho tôi một việc rất nhỏ mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới: đặt một bát nước ở đúng góc bếp.
Mẹ tôi dặn rất rõ: bát nước không đặt ở mặt bàn nấu ăn, cũng không đặt ngay cạnh bếp.
Vị trí đúng là:
- góc bếp xa bếp nấu, sát chân tường
- góc ít gió lùa, nơi mùi hay đọng
- thường là góc đối diện cửa hoặc cửa sổ
Đây chính là nơi:
- không khí dễ tù
- mùi dầu mỡ hay “kẹt lại”
- nhưng lại ít được chú ý khi dọn dẹp
Mẹ nói rất gọn: “Đặt đúng chỗ mùi tụ, thì mùi mới rút.”
Chuẩn bị:
1 bát sứ hoặc bát thủy tinh
nước sạch (nước thường là đủ)
Cách làm:
Đổ nước vào bát khoảng 2/3
Đặt bát nước ngửa miệng ở góc bếp đã xác định
Để yên 20-30 phút sau khi nấu xong
Sau đó đổ nước đi, lau khô bát
Lưu ý: Đây là đặt bát nước, không phải úp ngược bát. Cách nói “úp bát nước” chỉ là thói quen dân gian, còn thực tế bát vẫn đặt ngửa để nước không tràn ra ngoài.
Mẹ tôi không giải thích nhiều, nhưng tìm hiểu thêm thì lý do khá hợp lý:
1. Nước giúp “hút” bớt hơi dầu trong không khí
Hơi dầu mỡ trong mùi chiên xào dễ ngưng tụ vào bề mặt mát. Bát nước đặt ở góc bếp tạo một điểm hút tự nhiên, giúp mùi giảm dần.
2. Đặt ở góc - nơi mùi hay đọng nhất
Mùi không bay hết vì:
- gió không tới
- không khí tù
Bát nước đặt đúng chỗ giống như một “bẫy mùi” thụ động.
3. Không tạo mùi mới
Khác với xịt khử mùi (mùi cũ + mùi mới), nước chỉ hút - không át.
Lần đầu tôi thử sau khi chiên cá:
không bật hút mùi
không xịt phòng
Khoảng 15 phút sau:
mùi giảm rõ
góc bếp không còn nồng
không gian dễ chịu hơn hẳn
Khi đổ bát nước đi, tôi nhận ra nước có mùi dầu nhẹ. Lúc đó tôi mới tin đây không phải mẹo nói cho vui.
Mẹ tôi thường dùng khi:
- chiên cá
- xào hành, tỏi
- kho mắm
- bếp nhỏ, kín
- không muốn bật hút mùi ồn ào
Đặc biệt hợp với:
- nhà chung cư
- bếp liền phòng khách
- nhà có trẻ nhỏ, người già (ngại mùi hóa chất)
- Không để bát nước quá lâu (tránh ẩm)
- Không đặt nơi có gió mạnh (giảm hiệu quả)
- Không thay thế hoàn toàn việc thông gió - chỉ là mẹo hỗ trợ
Mẹ tôi nói rất rõ: “Nước chỉ giúp mùi rút nhanh hơn, nhà vẫn phải thoáng.”
Mẹ tôi không mua máy khử mùi, không xịt tinh dầu. Chỉ giữ một thói quen rất nhỏ:
Đặt một bát nước đúng góc bếp, mùi chiên xào sẽ tự rút.
Tôi làm theo và thấy đúng. Đôi khi, những mẹo hiệu quả nhất lại là những thứ giản dị nhất trong bếp nhà mình.