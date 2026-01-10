3 loại cây lý tưởng để trồng trước nhà

Trồng cây trước cửa nhà là thói quen của nhiều gia đình. Không chỉ để làm đẹp, cây xanh còn giúp không gian sống dễ chịu hơn. Với nhiều người, việc chọn cây còn gắn với sức khỏe và ý nghĩa tốt lành. Dưới đây là 3 loại cây được xem là lý tưởng để trồng trước cửa nhà.

Cây lộc vừng

Cây lộc vừng (Ảnh minh họa).

Cây lộc vừng là một trong những loại cây rất được ưa chuộng để trồng làm cảnh trước nhà nhờ dáng đẹp, tán rộng và hoa rủ mềm mại. Ở nhiều địa phương, không khó để bắt gặp những dãy phố trồng hàng loạt cây lộc vừng, tạo nên khung cảnh xanh mát và cực ấn tượng mỗi mùa hoa lộc vừng nở.

Theo quan niệm dân gian, tên gọi "lộc vừng" gắn với tài lộc, may mắn và sự sung túc cho gia đình. Cây thường ra hoa thành chùm dài, nở rộ và bền màu, được xem là biểu tượng của sự đủ đầy, hanh thông và thịnh vượng. Vì vậy, nhiều gia đình lựa chọn trồng lộc vừng trước cửa nhà với mong muốn đón điều tốt lành và tạo sinh khí cho không gian sống.

Theo cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương , vỏ thân và quả lộc vừng xanh được thu hái để làm thuốc.

Vỏ thân: Điều trị đau bụng, tiêu chảy, sốt

Quả xanh: Điều trị chàm (ép nước bôi ngoài da), đau răng (ngâm rượu)

Cây vú sữa

Cây vú sữa (Ảnh minh họa).

Theo tạp chí Việt Nam Hương Sắc , trong phong thủy, cây vú sữa được coi là biểu tượng của sự đầy đủ, yên ấm, lòng hiếu thảo và sự gắn kết trong gia đình. Tán lá vú sữa dày và xanh bóng giúp không gian sống thêm sinh động, mát mẻ. Khi vào mùa hoa, hương thơm nhẹ nhàng lan theo làn gió, quẩn quanh khắp nhà, mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu. Những trái vú sữa tròn mọng ẩn mình dưới tán lá, đến lúc chín tỏa vị ngọt dịu, thơm lành. Bởi vậy, một cây vú sữa trồng trước nhà thường trở thành điểm nhấn đầy gần gũi cho không gian sống.

Người xưa thường trồng một cây vú sữa trước nhà nhằm nhắc nhở cháu con luôn nhớ về nguồn cội, đồng thời mong cầu con cháu hiếu thuận, nhà cửa đầm ấm.

Bộ phận được dùng làm thuốc của cây vú sữa là lá, vỏ cây, quả, hạt.

Lá: Lọc không khí, điều trị bệnh thấp khớp hoặc đái tháo đường

Vỏ cây: Điều trị ho

Quả: Giàu dinh dưỡng và chất chống oxy hóa, giảm viêm đường hô hấp

Hạt: Điều trị tiêu chảy, hạ sốt

Cây hoa hòe

Cây hoa hòe (Ảnh minh họa).

Cây hoa hòe được xem là loại cây gắn liền với công danh, học vấn và sự thăng tiến bền vững. Việc trồng hoa hòe trước nhà được tin là giúp tụ phúc khí, mang lại vận may lâu dài cho gia đạo, đặc biệt tốt cho con đường học hành, sự nghiệp của các thế hệ trong gia đình.

Cây hoa hòe có dáng cao, tán rộng, tượng trưng cho nền tảng vững chắc và sự che chở. Chính vì vậy, từ xa xưa hoa hòe thường xuất hiện trong những gia đình coi trọng tri thức và mong cầu cuộc sống ổn định, hưng thịnh.

Bộ phận thường được dùng làm thuốc của cây hoa hòe là lá, nụ hoa, quả.