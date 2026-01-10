90% người dùng không thể sống thiếu 6 món đồ bếp này

Có những món đồ bếp nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, thậm chí lúc chưa dùng còn thấy… thừa. Nhưng một khi đã quen tay, quen mắt, thì thiếu một cái thôi là thấy nấu nướng cực hơn hẳn. Thực sự, những người ngày nào cũng vào bếp mới hiểu: làm bếp sướng hay khổ, đôi khi không nằm ở bếp xịn hay bếp rẻ, mà nằm ở mấy món nhỏ nhỏ nhưng đúng chỗ, đúng việc.

Dưới đây là 6 món đồ bếp như vậy. Không hào nhoáng, nhưng dùng rồi là không muốn quay lại cách cũ nữa.

1. Khăn ướt chuyên dụng cho bếp

Trước đây tôi từng nghĩ dùng khăn ướt lau bếp là phí tiền. Cho đến khi thử dùng đúng loại dành riêng cho nhà bếp, tôi mới hiểu vì sao nhiều người nghiện món này đến vậy. So với khăn lau truyền thống, khăn ướt bếp tiện hơn hẳn. Chỉ cần rút một tờ là có sẵn dung dịch làm sạch, lau bếp ga, mặt bếp, tường bếp, máy hút mùi đều sạch dầu gần như ngay lập tức. Lau xong là bỏ, không cần giặt, không cần vắt, không lo khăn ẩm sinh mùi hay mốc.

Trước kia dùng khăn vải, ngày nào cũng phải giặt, thêm nước, thêm nước rửa chén, mà giặt xong vẫn nhớp dầu. Tính ra chi phí chưa chắc đã rẻ hơn khăn ướt, lại tốn công. Từ ngày có khăn ướt bếp, nấu xong chỉ cần lau một vòng là bếp sạch sẽ, nhìn nhẹ cả người.

2. Miếng dán chống dầu cho tường bếp

Ai hay chiên xào đều biết, dầu mỡ bắn lên tường bếp là nỗi ám ảnh. Đợi khô rồi mới lau thì phải dùng sức, dùng nước rửa chén, mà lau mãi vẫn không sạch hẳn. Miếng dán chống dầu sinh ra đúng để giải quyết chuyện này. Dán ngay khu vực tường sát bếp nấu, dầu có bắn lên thì cũng chỉ bám trên bề mặt miếng dán. Khi lau chỉ cần khăn ướt là sạch. Loại này chịu nhiệt tốt, dán cũng dễ, bóc ra dán lại không quá khó, ai vụng tay cũng làm được. Khi cũ hoặc nhìn chán mắt, chỉ việc bóc ra thay miếng mới, tường phía trong vẫn sạch tinh.

3. Giấy thấm dầu cho khay máy hút mùi

Nếu từng vệ sinh khay dầu của máy hút mùi, bạn sẽ hiểu cảm giác ám ảnh là thế nào. Dầu đặc, dính, mùi nặng, rửa mãi không hết, rửa xong tay vẫn còn mùi. Từ khi biết đến giấy thấm dầu lót trong khay, việc vệ sinh máy hút mùi nhẹ nhàng hẳn. Dầu nhỏ xuống được giấy hút hết, khay gần như không bị bám bẩn.

Khoảng vài tháng thay một lần, chỉ việc nhấc giấy ra bỏ thùng rác, lau sơ khay là xong. Không phải kỳ cọ, không phải chịu mùi dầu cũ. Món này đúng kiểu chỉ người nấu ăn thường xuyên mới thấy nó đáng tiền cỡ nào.

4. Găng tay cao su nitrile làm việc nhà

Găng tay rửa bát tưởng đơn giản nhưng chọn sai là bực cả ngày. Tôi từng dùng qua đủ loại, cho đến khi chuyển sang găng tay nitrile thì mới thấy khác biệt.

Chất liệu này mỏng, ôm tay nhưng rất dai, khó rách. Đeo vào làm việc không bị thô, cầm bát đĩa chắc tay, không trơn trượt. Đặc biệt là không có mùi cao su khó chịu, dùng lâu cũng không bị ám mùi. Một điểm cộng lớn là vẫn dùng được cảm ứng điện thoại, đang rửa bát mà cần nghe máy hay xem công thức nấu ăn cũng không cần tháo găng ra, rất tiện.

5. Kệ để đồ nam châm gắn tủ lạnh

Bếp dù rộng đến đâu cũng không đủ chỗ cho đồ lặt vặt. Màng bọc, giấy bếp, kéo, đồ mở nắp… để trong ngăn kéo thì mỗi lần dùng lại phải mở ra tìm. Kệ nam châm gắn tủ lạnh giải quyết đúng điểm này. Chỉ cần gắn vào hông hoặc cửa tủ lạnh, tận dụng luôn khoảng không gian vốn bỏ trống. Không cần khoan đục, không chiếm mặt bàn, lấy đồ cực nhanh khi đang nấu. Nam châm bám chắc, không rơi, không ảnh hưởng đến hoạt động của tủ lạnh. Với bếp nhỏ, đây đúng là món cứu cánh.

6. Nồi áp suất điện

Nồi áp suất điện giờ gần như nhà nào cũng có, nhưng dùng rồi mới thấy nó không chỉ là “nồi nấu nhanh”. Nấu cơm dẻo, hạt tơi, nấu cháo không trào, hầm xương, nấu bò kho, ninh canh đều rất ổn. Những hôm đi làm về muộn, chỉ cần cho nguyên liệu vào, chọn chế độ, khoảng 20–30 phút là có món ăn nóng hổi. Không phải đứng canh, không lo quên bếp, tiết kiệm thời gian và công sức rõ rệt.