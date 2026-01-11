Dân làm ăn chuộng nhất 3 cây cảnh này: Thu hút tài lộc, sức khỏe gia chủ tốt lên thấy rõ

Dưới góc nhìn phong thủy ứng dụng và thói quen tiêu dùng thực tế, dân làm ăn thường không chọn cây theo trào lưu mà ưu tiên những loại dễ sống, ít rủi ro, mang ý nghĩa tích lũy và đồng thời tốt cho sức khỏe. Trong số rất nhiều cây cảnh phổ biến, có 3 loại được nhắc đến nhiều nhất trong giới kinh doanh vì đáp ứng đủ hai yếu tố quan trọng: thu hút tài lộc theo quan niệm Á Đông và cải thiện môi trường sống hằng ngày.

Cây kim tiền

Kim tiền gần như là lựa chọn “kinh điển” trong nhà người buôn bán, chủ doanh nghiệp hay cửa hàng. Đúng như tên gọi, kim tiền được xem là biểu trưng của sự tích lũy, sinh sôi và dòng tiền luân chuyển ổn định. Điểm đáng nói là kim tiền không mang kiểu phong thủy phô trương, mà thiên về ý nghĩa bền bỉ: lá mọc đối xứng, dày và bóng, thân cây vươn lên theo từng tầng, tạo cảm giác chắc chắn và đi lên từ từ.

Trong thực tế, kim tiền là cây chịu hạn tốt, ít sâu bệnh, không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ, rất hợp với người bận rộn. Về mặt sức khỏe, cây có khả năng hấp thụ một phần hợp chất bay hơi trong không khí kín, giúp môi trường làm việc hoặc phòng khách bớt bí và khô. Nhiều gia đình kinh doanh lâu năm thường đặt kim tiền ở phòng khách hoặc gần lối vào như một cách tạo cảm giác ổn định, gọn gàng và có trật tự, điều này gián tiếp giúp tinh thần gia chủ nhẹ hơn, tập trung hơn khi làm việc.