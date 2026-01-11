Loài cá được khen "tốt nhất thế giới": Chợ Việt bán chỉ 30.000đ/kg, quanh năm sẵn hàng

Trong rất nhiều bảng xếp hạng về thực phẩm lành mạnh trên thế giới, cá mòi thường xuyên đứng ở vị trí cao nhất, thậm chí được nhiều chuyên gia dinh dưỡng gọi là "một trong những loại cá tốt nhất cho sức khỏe con người". Điều đáng nói là tại Việt Nam, cá mòi lại là mặt hàng quen thuộc ngoài chợ, giá rẻ, dễ mua và hầu như ngày nào cũng có.

Tại các chợ dân sinh, cá mòi tươi thường được bán theo cân, trung bình khoảng 30.000 đồng, nhưng tùy theo mùa và nguồn hàng thì giá có thể dao động khoảng 25.000-55.000 đồng/kg. Cá nhỏ, thân dẹt, vảy bạc, bán thành mớ hoặc đổ rổ lớn, tiểu thương lúc nào cũng sẵn vì đây là loại cá đánh bắt nhiều, không phải hàng hiếm. So với các loại cá biển khác đang tăng giá, cá mòi được xem là lựa chọn dễ chịu nhất với túi tiền người nội trợ.

Vì sao cá mòi được khen là tốt nhất thế giới?

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng của Trường Y tế Công cộng Harvard và Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, cá mòi nằm trong nhóm cá béo nhỏ giàu omega-3 tự nhiên, protein chất lượng cao, canxi và vitamin D. Điểm cộng lớn nhất của cá mòi là hàm lượng thủy ngân rất thấp do cá nhỏ, vòng đời ngắn, ít tích tụ kim loại nặng, an toàn hơn nhiều so với các loại cá lớn như cá ngừ, cá kiếm.

Trong 100g cá mòi tươi có thể cung cấp lượng omega-3 tương đương hoặc cao hơn nhiều loại cá đắt tiền. Omega-3 được chứng minh giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch, hỗ trợ trí não, giảm viêm và tốt cho thị lực. Ngoài ra, cá mòi ăn cả xương sau khi chế biến, nên là nguồn canxi tự nhiên rất tốt, đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi, phụ nữ và trẻ em.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng khuyến nghị nên ưu tiên các loại cá nhỏ, nhiều omega-3 và ít thủy ngân trong khẩu phần ăn hằng tuần, và cá mòi là một trong những cái tên được nhắc đến thường xuyên.

Giá rẻ nhưng giá trị dinh dưỡng không hề “rẻ”

So với cá hồi nhập khẩu hay cá biển cao cấp, cá mòi có giá thấp hơn rất nhiều nhưng lại sở hữu bảng dinh dưỡng “đáng gờm”. Chỉ với khoảng 30.000 đồng, người nội trợ đã có thể mua được 1kg cá, đủ cho 2-3 bữa ăn gia đình. Đây là lợi thế lớn trong bối cảnh chi tiêu thực phẩm ngày càng tăng.

Ngoài ra, cá mòi là loại cá dễ chế biến. Người Việt từ lâu đã quen với cá mòi kho cà chua, kho tiêu, kho mặn, chiên giòn, nấu canh chua hay rim me. Cá ít tanh, thịt mềm, thấm gia vị nhanh, phù hợp cả với bữa cơm thường ngày lẫn những bữa ăn cần tiết kiệm chi phí mà vẫn đủ chất.

Mua cá mòi ngoài chợ cần lưu ý gì?

Khi mua cá mòi tươi, nên chọn cá có mắt trong, thân bóng, vảy bám chặt, không có mùi lạ. Cá mòi tươi thường nhỏ đều, thân chắc, khi ấn tay vào có độ đàn hồi. Do cá rẻ và bán chạy, người mua thường không lo hàng tồn quá lâu, nhưng vẫn nên ưu tiên quầy có cá được bảo quản trên đá sạch, không bị ươn mềm.

Nếu không tiện đi chợ mỗi ngày, cá mòi cũng có thể mua về làm sạch, chia phần và cấp đông. Đây là loại cá chịu đông lạnh khá tốt, không bị bở thịt nếu bảo quản đúng cách.

Không quảng cáo rầm rộ, không phải hàng nhập khẩu đắt tiền, cá mòi vẫn âm thầm xuất hiện trong danh sách những thực phẩm được khuyên dùng nhất thế giới. Tại Việt Nam, việc có thể mua cá mòi tươi với giá chỉ vài chục nghìn đồng mỗi kg là một lợi thế lớn mà không phải quốc gia nào cũng có.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến ăn uống lành mạnh nhưng vẫn phải cân đối chi tiêu, cá mòi thực sự là lựa chọn đáng để cho vào giỏ đi chợ mỗi tuần: rẻ, sẵn, dễ nấu và tốt cho sức khỏe theo đúng nghĩa khoa học.