Techcombank có thông báo khẩn đến toàn bộ khách hàng

Thời điểm cuối năm và Tết Nguyên đán là giai đoạn nhu cầu mua sắm, giao dịch tài chính tăng cao. Lợi dụng tâm lý này, các đối tượng xấu liên tục sử dụng nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi kết hợp công nghệ cao nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản của khách hàng.

Nhằm bảo vệ an toàn thông tin và tài sản của khách hàng trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, Techcombank cảnh báo các hình thức lừa đảo tài chính ngày càng tinh vi, lợi dụng công nghệ cao và tâm lý mua sắm, giao dịch tăng cao trong giai đoạn cao điểm để chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản của người dân.

Techcombank khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn tinh vi nhằm đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản. (Ảnh minh hoạ)

Một số hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay gồm:

Giả mạo chương trình tặng quà, khuyến mãi cuối năm

Các đối tượng mạo danh ngân hàng hoặc thương hiệu lớn thông báo tặng quà, tặng điểm thưởng, thông báo điểm sắp hết hạn, hỗ trợ khóa thẻ, hoàn phí dịch vụ… nhằm dẫn dụ khách hàng bấm vào đường link lạ, tải ứng dụng giả mạo hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Bên cạnh đó, kẻ gian còn chào mời vé máy bay, giỏ quà Tết giá rẻ bất thường, yêu cầu chuyển khoản trước để “giữ chỗ”.

Giả mạo cơ quan chức năng

Đối tượng mạo danh cơ quan Thuế, Bảo hiểm xã hội, Công an… liên hệ hỗ trợ quyết toán thuế, nộp bảo hiểm, tích hợp giấy tờ cá nhân vào cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia. Kẻ gian yêu cầu nạn nhân tải và cài đặt các ứng dụng giả mạo như eTax, VssID, VNeID để chiếm quyền kiểm soát thiết bị.

Lừa đảo qua ứng dụng lịch và email

Kẻ gian gửi lời mời sự kiện kèm nội dung thanh toán bất thường thông qua iCloud, macOS, iOS, Gmail, Outlook… khiến nạn nhân hoang mang và gọi điện hoặc truy cập đường link để “xác minh” hay “hủy giao dịch”.

Nhiều email được gửi từ địa chỉ hệ thống (ví dụ: noreply@email.apple.com), có thể vượt qua các lớp bảo mật như SPF, DKIM, khiến người dùng dễ nhầm lẫn. Khi nạn nhân liên hệ, đối tượng giả danh nhân viên hỗ trợ và thao túng tâm lý, yêu cầu cài đặt phần mềm độc hại để truy cập thiết bị từ xa.

Lừa đảo qua các ứng dụng nhắn tin

Kẻ gian lợi dụng lỗ hổng bảo mật trên các nền tảng nhắn tin hoặc dịch vụ trực tuyến như WhatsApp, iMessage… để truy cập trái phép vào thiết bị mà không cần sự tương tác của người dùng. Sau đó, chúng cài mã độc, chiếm quyền kiểm soát thiết bị, đánh cắp dữ liệu và thực hiện các giao dịch gian lận.

Techcombank khuyến cáo khách hàng:

- Không bấm link hoặc truy cập đường dẫn từ bất kỳ nguồn nào khi chưa xác minh được độ an toàn.

- Không cài đặt ứng dụng ngoài App Store hoặc CH Play.

- Không cung cấp OTP, CVV, số thẻ, mật khẩu cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả người tự xưng là công an hoặc nhân viên ngân hàng.

- Không sử dụng thiết bị đã jailbreak/bẻ khóa.

- Luôn cập nhật phiên bản hệ điều hành và phần mềm mới nhất để đảm bảo tiêu chuẩn bảo mật cao nhất.