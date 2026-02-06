iPhone 18 Pro Max sẽ lần đầu tiên vượt qua cột mốc này

Theo một thông tin rò rỉ mới đây, pin trên chiếc điện thoại cao cấp tiếp theo của Apple cuối cùng có thể vượt qua ngưỡng 5.000mAh. Thông tin này được Gizmochina phát hiện đầu tiên, mang đến điều được rất nhiều người chờ đợi trên iPhone 18 Pro Max.

Trong nhiều năm, Apple đã giữ dung lượng pin tương đối ổn định, dựa vào tối ưu hóa phần mềm và hiệu suất chip để giữ cho các mẫu Pro Max của mình cạnh tranh về thời lượng pin. Nhưng vào năm 2026, gã khổng lồ Cupertino có thể sẵn sàng làm điều gì đó thú vị hơn.

Theo kênh chuyên rò rỉ thông tin về công nghệ là Digital Chat Station, iPhone 18 Pro Max có thể ra mắt với viên pin dung lượng cao hơn 5.000 mAh. Điều đáng chú ý là các phiên bản quốc tế thậm chí có thể vượt xa hơn, được cho là vượt 5.200 mAh. Nguồn tin này cũng cho rằng Pro Max sắp ra mắt sẽ đi kèm với chip A20 Pro 2nm.

Mặc dù nguồn tin rò rỉ không nêu rõ quy trình sản xuất cụ thể, nhưng một báo cáo gần đây của MacRumors cho thấy Apple có thể không sử dụng quy trình N2P tiên tiến của TSMC, mà thay vào đó chọn quy trình N2 tiêu chuẩn. Lý do rất đơn giản: N2P đắt hơn đáng kể và chỉ mang lại một chút cải thiện hiệu năng, khiến nó trở thành một khoản đầu tư không đáng giá.

Mặc dù dung lượng pin có thể không phải là một cải tiến vượt bậc so với các mẫu Pro Max trước đây, nhưng khi kết hợp với chip A20 Pro hiệu quả, nó có thể mang lại sự khác biệt rõ rệt cho người dùng.

Gần đây, một bài đăng trên ETnews – một nguồn tin khá uy tín khác - cho biết Apple có thể đang phát triển công nghệ pin mới cho các điện thoại sắp ra mắt. Nếu đúng, điều này rõ ràng cho thấy iPhone 18 Pro Max có thể là thiết bị đầu tiên sở hữu công nghệ pin đột phá.

Công nghệ hóa học cực dương silicon mà Apple được cho là đang phát triển là chìa khóa ở đây. Nó có thể tích hợp mật độ cao hơn mà không làm tăng thêm kích thước, khiến dung lượng 5.000 mAh+ trở nên thực tế đối với iPhone 18 Pro Max.

Cho đến khi iPhone 18 Pro Max ra mắt, những thông số kỹ thuật này vẫn chỉ là tin đồn. Tuy nhiên, với lịch sử đưa tin khá chính xác của Digital Chat Station, rất có thể Apple đang chuẩn bị đẩy dung lượng pin lên một tầm cao mới.

Vấn đề ở đây là các nhà sản xuất Trung Quốc đã vượt qua ngưỡng này từ lâu. Ví dụ, OnePlus 15 có dung lượng pin khổng lồ 7.300mAh, và Xiaomi đang phát triển một chiếc điện thoại mới với pin 10.000mAh. Do đó, động thái này của Apple dường như không phải là sự đổi mới mà giống như một sự bắt kịp hơn.