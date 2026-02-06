Hơn 17 tỷ tài khoản bị chiếm đoạt, Hiếu PC phát hiện email cũ cũng đang "trôi nổi" trên chợ đen

Mỗi ngày, sau các vụ tấn công mạng, hiện có hàng triệu thông tin cá nhân bị rao bán. Bạn có chắc chắn email hay mật khẩu của mình vẫn còn an toàn?

Theo chuyên gia Ngô Minh Hiếu, Nhà sáng lập/ Giám đốc Dự án Chống lừa đảo, thống kê từ nguồn Have I Been Pwned chỉ ra rằng, hiện có 944 website bị tấn công và hơn 17,4 tỷ tài khoản bị chiếm đoạt.

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC). Ảnh: MH

Vị chuyên gia này phân tích, nguyên nhân dẫn các tài khoản bị chiếm đoạt là do một số thói quen phổ biến dễ dẫn đến lộ lọt thông tin, bao gồm: Sử dụng chung một mật khẩu cho nhiều dịch vụ; đặt mật khẩu yếu, dễ đoán; đăng nhập vào tài khoản trên thiết bị công cộng hoặc Wi-Fi không an toàn; bấm vào link/phần mềm lạ từ email, tin nhắn; và chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân trên mạng xã hội, hoặc sử dụng những dịch vụ online, nền tảng online, những nền tảng này bị hack thì người dùng cũng bị lộ lọt dữ liệu.

"Đây là những "điểm hở" khiến dữ liệu dễ bị thu thập, đánh cắp và lợi dụng" , ông Ngô Minh Hiếu nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo ông Hiếu, người dùng hoàn toàn có thể chủ động kiểm tra xem tài khoản, số điện thoại, email… của mình có bị lộ lọt dữ liệu hay trôi nổi trên chợ đen hay không.

Làm sao để biết email, mật khẩu của chính mình có đang "trôi nổi" trên chợ đen?

Nhà sáng lập dự án Chống lừa đảo mới đây chia sẻ về cách kiểm tra nhanh nguy cơ rò rỉ số điện thoại và email thông qua công cụ phân tích trên website chongluadao.vn tại đây: https://chongluadao.vn/analyze... .

Theo đó, người dùng chỉ cần nhập thông tin cần kiểm tra và hệ thống sẽ tiến hành đối chiếu với các nguồn dữ liệu đã ghi nhận, sau đó trả về kết quả tương ứng.

Cụ thể, tại địa chỉ chongluadao.vn, để kiểm tra lộ lọt email, người dùng chỉ cần nhập địa chỉ email, hệ thống sẽ tiến hành rà soát trong cơ sở dữ liệu các vụ rò rỉ toàn cầu để cho bạn biết email này đã từng bị lộ bao nhiêu lần và trong những vụ việc nào. Ngoài ra, người dùng cũng có thể kiểm tra mật khẩu đang dùng có nằm trong danh sách các mật khẩu đã bị hacker công khai hay không.

Tương tự, để kiểm tra số điện thoại có nằm trong danh sách dữ liệu mua bán trôi nổi trên mạng hay không, người dùng chỉ cần đăng nhập vào địa chỉ của chongluadao.vn và gõ số điện thoại của mình vào đó. Kết quả sẽ cho biết số điện thoại của người dùng đang ở tình trạng nào.

Chuyên gia Hiếu PC phát hiện email cũ bị 29 lần lộ lọt. Ảnh: NVCC

Thử check email cũ, chuyên gia Ngô Minh Hiếu phát hiện email đã 29 lần bị lộ lọt thông tin. Chuyên gia cho biết thêm, sau khi nhận kết quả, người dùng sẽ nhận được một bộ Tips bảo vệ dữ liệu cá nhân được đội ngũ chuyên gia chống lừa đảo biên soạn ngắn gọn và dễ hiểu.

Làm sao để hạn chế nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân trên không gian mạng?

Một số tip được Chống lừa đảo chia sẻ để giúp người dùng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Ảnh: NVCC

Theo chuyên gia Ngô Minh Hiếu, để bảo vệ dữ liệu cá nhân, người dùng cần hình thành thói quen bảo mật cơ bản như sử dụng mật khẩu mạnh, khác nhau cho từng dịch vụ và kích hoạt xác thực đa yếu tố. Đặc biệt, người dùng tuyệt đối tránh đăng nhập email, tài khoản ngân hàng trên thiết bị công cộng hoặc Wi-Fi không an toàn.

Ngoài ra, người dùng cần thận trọng với link lạ, file đính kèm từ email/tin nhắn không rõ nguồn gốc và hạn chế chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân trên mạng xã hội.

"Việc lựa chọn, sử dụng các nền tảng trực tuyến uy tín, thường xuyên cập nhật phần mềm, cũng là yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro bị đánh cắp và lạm dụng dữ liệu", ông Ngô Minh Hiếu chia sẻ.