Taylor Swift chỉ viết 9 bài hát chia đều 9 người yêu cũ, riêng Joe Alwyn được "thiên vị" gần 20 bài và có hẳn 1 giải Grammy!

Sau 6 năm, Taylor Swift và Joe Alwyn chia tay khiến người hâm mộ toàn thế giới không khỏi xót xa. Có thể nói, tính đến thời điểm hiện tại đây là mối tình đẹp nhất, lãng mạn và bền chặt nhất của Taylor Swift. Yêu nhau càng sâu đậm, khi chia tay càng khiến người ngoài nhìn vào thêm phần tiếc nuối.

Thật vậy, chỉ cần nhìn vào số lượng các ca khúc mà Taylor Swift sáng tác cho riêng Joe Alwyn so với những tình cũ khác, có thể thấy cô yêu Joe Alwyn sâu đậm đến thế nào...

9 ca khúc về 9 người đàn ông từng bước qua cuộc đời

Với ca khúc All Too Well, Taylor Swift đã viết về cuộc tình với tài tử Jake Gyllenhaal, một câu chuyện với cái kết buồn với tính cách "gia trưởng" từ nam diễn viên đã hủy hoại tình yêu. Cuộc tình với "chàng thơ" Harry Styles hồi năm 2012 đã được Taylor Swift "đúc kết" để mang vào Style lãng đãng(từ cái tên đã biết rõ cô viết cho ai rồi). Với cuộc tình đầy ồn ào với producer Calvin Harris, Taylor Swift tặng anh một giai điệu "trả thù" mang tên I Forgot That You Existed, như hàm ý cô nàng đã... quên luôn sự tồn tại của nam nghệ sĩ.

Cuộc tình chóng vánh của Taylor Swift với Joe Jonas đã mang đến cho khán giả ca khúc Mr. Perfectly Fine (cùng 2 ca khúc khác được đồn đoán là Last Kiss và Forever & Always). Mối quan hệ chóng vánh 3 tháng với John Mayer cũng đủ để Taylor Swift gửi đến anh Dear John như lời hờn trách về sự vô tâm. Cuộc tình chóng vánh không kém với Tom Hiddleston cũng được Taylor gói gọn trong Getaway Car, kể về cách cả hai gặp nhau ra sao tại MET Gala 2016.

Taylor Swift "tặng" mỗi anh khoảng 1 bài (có người nhiều nhất là khoảng 2-3 bài).

Và gần 20 ca khúc trải dài khắp 4 album dành riêng cho Joe Alwyn

Nếu như với các ca khúc đề cập ở trên, Taylor Swift thường sáng tác sau khi đã trải qua cuộc tình cũ vài năm thì ngược lại, trong giai đoạn yêu đương với Joe Alwyn, cô đã sáng tác rất nhiều bài hát để gửi trực tiếp đến anh. Nếu các ca khúc về tình cũ nói trên thường sẽ là cảm giác mất mát, đôi khi là lời trách móc thì các ca khúc sáng tác dành cho Joe Alwyn ngập tràn lời yêu thương, những lời ong bướm, những viễn cảnh đẹp đẽ về đám cưới của cả hai.

Taylor Swift và Joe Alwyn chia tay vẫn là điều gì đó fan chưa thể chấp nhận.

Đầu tiên, trong album Reputation (cũng là album phát hành giai đoạn cả hai bắt đầu hẹn hò), Taylor Swift dành cho Joe Alwyn ... Ready For It, End Game, Delicate và Gorgeous, 4 ca khúc này có thể xem là "nhân chứng" cho giai đoạn đầu của mối quan hệ lãng mãn giữa cả hai. Đến album tiếp theo - Lover - thậm chí có thể xem toàn bộ album, với đa phần nội dung nói về tình yêu như tiêu đề, là món quà âm nhạc lớn nhất mà Taylor Swift gửi tặng đến Joe Alwyn. Các ca khúc nói về Joe Alwyn rõ nét nhất trong Lover phải kể đến Lover (viễn cảnh về đám cưới), London Boy (Joe Alwyn là người London), Paper Ring (kể về toàn bộ cuộc tình giữa cả hai),...

Taylor Swift ôm hôn thắm thiết Joe Alwyn tại hậu trường Reputation Stadium Tour hồi 2018.

Khi bước đến 2 album "chị em" được Taylor Swift ra mắt trong mùa dịch - folklore và evermore, Joe Alwyn không đơn thuần chỉ là "chàng thơ" cho nữ ca sĩ lấy làm cảm hứng sáng tác, anh đã cùng ngồi xuống và viết nhạc cùng Taylor. Tên của Joe Alwyn đã được ghi credit cùng với Taylor Swift trong vai trò đồng sáng tác các ca khúc: My Tears Ricochet, August, This Is Me Trying, Illicit Affairs, Betty, Champagne Problems, Coney Island và Evermore. Cũng nhờ vậy mà Joe đã được đề cử đến 2 lần ở giải Album của năm của Grammy và nhận về 1 chiến thắng cho folklore năm 2021.

Joe có 1 giải Grammy nhờ tham gia vào quá trình làm album cho Taylor.

Album gần nhất của Taylor Swift - Midnights - Joe Alwyn vẫn cùng cô viết nên bài Sweet Nothing. Taylor cũng tặng cho Joe rất nhiều ca khúc trong album này gồm Snow On The Beach, Lavender Haze, Mastermind...

Suốt 6 năm yêu nhau, Joe Alwyn có thể xem là mối tình đẹp nhất của Taylor Swift, gần như tất cả người hâm mộ đều đã nghĩ về việc Joe sẽ là bến đỗ hạnh phúc sau cùng của nữ ca sĩ. Thế nhưng...

Taylor và Joe là mối tình thực sự rất đẹp.

Nguồn: People