6 năm yêu ngỡ như định mệnh của Taylor Swift và tài tử Joe Alwyn: Nàng viết tận 9 bài hát nói về chàng, tranh cãi thái độ đàng trai

6 năm bên nhau, Taylor Swift và Joe Alwyn khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng khi nói lời chia tay. Sau cả danh sách dài toàn người tình nổi tiếng như Tom Hiddleston hay Calvin Harris, nàng thơ Hollywood được mong chờ "yên bề gia thất" cùng chàng tài tử điển trai. Nhưng chẳng ai ngờ mối quan hệ hơn nửa thập kỷ lại kết thúc trong im lặng.

Đáng nói, Taylor Swift luôn thể hiện tình cảm mãnh liệt đối với Joe, thậm chí còn viết tận 6 ca khúc chỉ dành riêng để nói về mối quan hệ tưởng chừng như chẳng thể kết thúc với nam diễn viên người Anh. Vậy mối quan hệ của cả hai rạn nứt từ đâu? Dấu vết tan vỡ của mối quan hệ tưởng chừng như đầy bình lặng này có lẽ le lói đâu đây trong hành trình 6 năm hẹn hò của cả hai nghệ sĩ.

Met Gala 2016: Lần đầu gặp gỡ?

Không nguồn tin nào có thể khẳng định chắc chắn thời điểm Taylor Swift và Joe Alwyn gặp gỡ lần đầu tiên. Tuy nhiên tin đồn cặp đôi bén duyên từ sự kiện lớn nhất hành tinh Met Gala vào năm 2016 bắt đầu rộ lên sau khi ca khúc Dress trong album Reputation được cho là "thả hint" về chi tiết này. Trong lời bài hát, Taylor Swift nhớ về lần đầu gặp người yêu khi cô để mái tóc tẩy nổi bật, còn bạn trai xuất hiện với mái đầu rối bù.

Đối chiếu vào chi tiết này, khán giả nhanh chóng nhận ra lần đầu cặp đôi gặp gỡ là ở Met Gala 2016. Đáng nói vào thời điểm đó, Taylor Swift vẫn còn hẹn hò Calvin Harris, sau đó còn gặp người tình tiếp theo Tom Hiddleston. Điều này khiến công chúng không khỏi tranh cãi vì cho rằng Taylor "bắt cá nhiều tay" hay nhắm đến nhiều chàng trai cùng lúc.

Ngoại hình của Taylor và Joe hoàn toàn trùng khớp với lời bài hát Dress

Tháng 10 - 11/2016: Cố tình dự sự kiện có Joe chỉ sau 1 tháng chia tay Tom Hiddleston

1 tháng sau khi chia tay "Loki" Tom Hiddleston, Taylor Swift đã được bắt gặp đến dự show Kings of Leon với bạn, đáng nói Joe cũng được cho là tham dự sự kiện này. Chưa hết, tháng 11/2016, Taylor khiến công chúng càng thêm ngóng chờ khi xuất hiện trong buổi công chiếu phim Billy Lynn's Long Halftime Walk của Joe Alwyn. Đây được cho là động thái tán tỉnh mãnh liệt của Taylor đối với tài tử điển trai sinh năm 1991.

Tháng 5/2017: Lần đầu rộ tin Taylor Swift và Joe Alwyn hẹn hò

1 nguồn tin đã cung cấp thông tin bí mật về mối quan hệ của cặp đôi này với tờ The Sun vào thời điểm giữa năm 2017. Cặp đôi được cho là đã hẹn hò được vài tháng, bắt đầu từ đầu năm 2017. Và bạn bè thân thiết cùng gia đình 2 bên đều ủng hộ. Điều đáng chú ý đó là kể từ khi gặp gỡ Joe, Taylor Swift đã có ý thức bảo vệ và giữ bí mật về mối quan hệ tình cảm hơn trước đây.

Tháng 6-7/2017: Lần đầu lộ ảnh hẹn hò

Tháng 6/2017 và tháng 7/2017 là thời điểm cặp đôi vàng này bắt đầu lộ ảnh hẹn hò ở Nashville và New York. Cặp đôi liên tục thể hiện tình cảm nồng nhiệt, thậm chí Taylor Swift còn được cho là đã về ra mắt bố mẹ của Joe ở New York và Joe qua đêm ở nhà Taylor tại New York.

Cặp đôi cố tình tránh paparazzi nhưng vẫn bị bắt gặp. Taylor Swift và Joe trông vô cùng hạnh phúc vào thời điểm đó

Taylor Swift viết 9 ca khúc trong 6 năm yêu đương chỉ để thể hiện tình cảm với Joe Alwyn

"Truyền thống" viết ca khúc về người yêu của Taylor Swift vốn không còn xa lạ gì với công chúng. Tuy nhiên trước đây, nếu như nữ ca sĩ này chỉ dành 1 bài hát để viết về người cũ, thì lần này cô nàng lại sáng tác tận ... ca khúc chỉ để thể hiện tình cảm với nam tài tử Joe Alwyn.

- Tháng 10/2017: Ca khúc Gorgeous trong album Reputation viết về người bạn trai như thiên thần để công bố tin hẹn hò với công chúng.

- Tháng 8/2019: Ca khúc Lover trong album cùng tên khiến khán giả toàn cầu dậy sóng với ca từ chi tiết về chuyện tình với Joe Alwyn. Thậm chí ca khúc Paper Rings trong cùng album này còn ẩn ý về đám cưới tương lai của Taylor với Joe. Trong thời gian quảng bá tác phẩm này, nữ ca sĩ luôn cố tránh chia sẻ trực tiếp nhưng lại liên tục ẩn ý nói về Joe Alwyn.

"Mối quan hệ của chúng tôi không phải là chỗ để người khác bàn tán", Taylor bày tỏ. Taylor Swift hài lòng với mối quan hệ kín đáo, và nguồn tin từ People cũng khẳng định tính cách bình tĩnh và luôn nhiệt tình ủng hộ trong âm thầm của Joe là vô cùng phù hợp với Taylor. Tuy nhiên, không ít khán giả cho rằng Taylor Swift luôn nhen nhóm mong muốn được kể với cả thế giới về tình yêu của mình, trong khi đó Joe lại muốn giữ mọi thứ kín đáo nên nữ ca sĩ mới chiều theo người yêu.

- Tháng 7/2020: Taylor Swift công bố album folklore gây bão toàn cầu. Lần này, loạt ca khúc ẩn ý viết về Joe như cardigan và peace, thậm chí cả về mẹ của Joe như betty. Đáng chú ý hơn cả, Joe Alwyn được cho là đồng sáng tác album này với Taylor Swift và được credit với cái tên William Bowery. Đến tháng 11/2020, nữ ca sĩ xác nhận William Bowery chính là Joe, 2 ca khúc betty và exile đều được nhào nặn từ bàn tay của cặp đôi này.

Taylor Swift thậm chí còn chia sẻ lời bài hát nói về người yêu trên Twitter

- Tháng 10/2022: Taylor Swift chia sẻ rằng 1 trong số các bài hát của cô là lời chia sẻ về việc giữ kín mối quan hệ với Joe Alwyn, và đó là ca khúc Lavender Haze.

- Tháng 12/ 2020: Album evermore được Taylor Swift cho ra lò, thêm 3 ca khúc khác mang tên champagne problems, coney island và evermore được viết về Joe. Đây là lời tuyên bố của Taylor Swift về mối tình kéo dài lâu năm với bạn trai tài tử.

Không chỉ viết bài hát, Taylor Swift còn chia sẻ ngắn về mối tình với Joe trong bộ phim Miss Americana nói về cuộc đời cô.

Ed Sheeran làm ông mai, dành lời khen "có cánh" cho bạn trai của bạn thân

Ed Sheeran vốn là bạn thân của Taylor Swift. Và nam ca sĩ tỷ view này bỗng thể hiện sự ủng hộ và khen Joe Alwyn hết lời trên sóng radio: "Anh ấy là người cực kỳ cực kỳ tốt và thân thiện". Tháng 12/2017, Taylor và Joe còn bị phát hiện ôm ấp trong buổi biểu diễn của Ed Sheeran ở bữa tiệc cuối năm lớn nhất nước Mỹ iHeartRadio's Jingle Bell Ball tại New York.

Cặp đôi "nghiện" mèo và loạt bài đăng thể hiện tình cảm trên mạng xã hội cho đến tận 2 tháng trước khi chia tay

Sau khi công khai mối quan hệ, Taylor Swift và Joe Alwyn đều thể hiện tình cảm bằng những bài đăng cực kỳ ấm áp và dễ thương. Tất cả đều liên quan đến đàn mèo cưng hay chuyến du lịch giản dị của nữ ca sĩ Love Story. Đây được cho là động thái thể hiện tình cảm kín đáo, không phô trương của cặp đôi.

Cặp đôi thể hiện tình cảm cực kỳ kín đáo, tránh đăng ảnh chụp chung nhưng luôn "thả hint" về chuyến du lịch đôi hay dành thời gian mặn nồng bên nhau tại căn hộ của Taylor Swift

Đáng nói vào tháng 2/2023, Joe vẫn còn chia sẻ hình ảnh của anh khi đến nhà Taylor Swift, chứng minh mối quan hệ bền chặt của cả hai. Vậy mà chỉ sau 2 tháng, cặp đôi đã đường ai nấy đi.

Năm 2018 - 2020 và bước tiến mới trong mối quan hệ: Công khai hẹn hò, nhắc đến nhau

Bắt đầu từ tháng 9/2018, Joe Alwyn liên tục được hỏi về Taylor Swift trong các bài phỏng vấn. Điều công chúng không khỏi cảm thấy lấn cấn đó là thái độ của Joe khi được hỏi về Taylor. Ban đầu, anh chàng thẳng thắn từ chối nhắc đến bạn gái trên bìa Vogue Anh, sau đó anh lại công khai trải lòng về chuyện giúp đỡ Taylor về vấn đề chính trị, và rồi khán giả lại thấy nam tài tử dứt khoát muốn giữ kín về mối quan hệ với người yêu trên tạp chí GQ và đổi thái độ trải lòng công khai trên tạp chí Esquire. Động thái đầy mâu thuẫn của Joe Alwyn từ đây trở thành tâm điểm bàn tán của công chúng.

Trái lại trong khoảng thời gian này, Taylor Swift lại không ngần ngại thể hiện tình cảm với bạn trai bằng bài đăng trên mạng xã hội, đến ủng hộ chàng ở lễ công chiếu Mary Queen of Scots. Năm 2019, cặp đôi tách ra đi riêng ở Golden Globes, sau đó bất ngờ công khai cùng nhau tham dự lễ trao giải này vào năm 2020. Cả hai còn cùng nhau dự tiệc hậu British Academy Film Awards. Cũng liên tiếp trong năm 2019, cả hai công khai hẹn hò, chẳng né paparazzi như trước. Điều này cho thấy rõ mối quan hệ của Taylor và Joe đã bước sang giai đoạn nghiêm túc hơn.

Năm 2019, cặp đôi đi riêng tại Golden Globes

Năm 2020, cả hai cuối cùng đã công khai dự Golden Globes cùng nhau

Cả hai liên tục xuất hiện công khai ở các bữa tiệc hậu sự kiện lớn, không còn ngần ngại tránh né truyền thông như trước

2019 - 2020: Tin đồn kết hôn rầm rộ

2 năm này là thời kỳ quan trọng trong mối quan hệ của Taylor và Joe, bởi cả hai đã mở lòng hơn về chuyện tình cảm với công chúng. Tháng 11/2019, Taylor Swift bất ngờ lộ ảnh cùng dự Lễ tạ ơn với gia đình Alwyn, Gigi Hadid cùng các ngôi sao đình đám khác cũng có mặt.

Tháng 12/2019, cặp đôi lại tiếp tục đón Giáng Sinh cùng nhau ở Anh và đến Maldives vào tháng 1/2020 để tận hưởng không khí năm mới. Hoá ra, nữ ca sĩ đình đám đã dành hẳn 1 tháng chỉ để đón năm mới cùng bạn trai. Từ đây, tin đồn cả hai kết hôn, chuẩn bị cho tổ ấm mới bắt đầu rộ lên.

Tháng 3/2020, nguồn tin từ Us Weekly cho hay, Taylor và Joe đã bàn đến chuyện tương lai và cưới hỏi. Tuy chưa có ngày cụ thể, nhưng cả hai luôn giữ trong đầu ý tưởng về đám cưới. Taylor Swift coi Joe như chỗ dựa và bến đỗ cuối cùng của cuộc đời.

Năm 2011-2022: Công khai chẳng ngần ngại, mặn nồng sau nhiều năm nhưng đàng trai lộ dấu hiệu khó chịu

Suốt 2 năm này, Taylor Swift và Joe Alwyn không còn giữ kín mối quan hệ tình cảm. Cặp đôi thể hiện sự ủng hộ với đối phương trong cả sự nghiệp và đời tư. Nhưng đáng chú ý vào tháng 5/2022, Joe Alwyn bày tỏ thái độ không mấy dễ chịu trên bìa GQ, mong công chúng thôi soi mói mối quan hệ của anh và Taylor.

Tháng 2-4/2023: Lời chia tay khó hiểu

Điều đáng chú ý trong thời kỳ tan vỡ của cặp đôi Taylor và Joe đó là... cả hai vẫn thể hiện tình cảm với đối phương 2 tháng trước khi chia tay. Tháng 2/2023, cả 2 ngôi sao cùng chia sẻ ảnh ngọt ngào trên MXH. Đến tháng 3/2023, tờ People hé lộ rằng Alwyn sẽ tham dự show diễn của Taylor Swift, nhưng cuối cùng nam tài tử này mất hút trong loạt sự kiện của bạn gái.

Và cuối cùng vào ngày 8/4/2023, tờ Entertainment Tonight xác nhận cặp đôi chia tay vài tuần trước. Nguyên nhân được hé lộ là "không hề ồn ào", "không có drama". Hiện công chúng vẫn bán tín bán nghi về nguồn cơn khiến Taylor và người yêu lâu năm nói lời tạm biệt trong thời kỳ mối quan hệ đang tiến triển tốt đẹp.

