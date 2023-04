Hint Taylor Swift chia tay Joe Alwyn rõ mồn một: Đàng trai không đi concert, đàng gái có động thái khi hát ca khúc đặc biệt của cả 2!

Tin tức về việc Taylor Swift chia tay bạn trai Joe Alwyn sau 6 năm gắn bó đang là tâm điểm của truyền thông toàn cầu lúc này. Câu hỏi lớn nhất của người hâm mộ lúc này chắc chắn là: Vì sao bộ đôi chia tay? Đâu là dấu hiệu của việc tan vỡ?... các dấu hiệu để trả lời những câu hỏi này vẫn chỉ có thể nằm ở mức phỏng đoán vì bộ đôi Taylor Swift - Joe Alwyn suốt nhiều năm qua vô cùng kín tiếng.

Tuy nhiên, dựa vào những dấu hiệu tại The Eras Tour của Taylor Swift, người hâm mộ phần nào hiểu được lí do của việc chia tay này.

Taylor được cho là đã chia tay bạn trai quen 6 năm

Joe Alwyn không hề xuất hiện tham dự The Eras Tour



Một điều đáng chú ý: Joe Alwyn đã không hề được bắt gặp xuất hiện tại The Eras Tour của Taylor Swift. The Eras Tour có thể xem là tour diễn hoành tráng nhất lẫn quan trọng nhất trong sự nghiệp ca hát của Taylor Swift, đã có rất nhiều người nổi tiếng đến tham dự The Eras Tour chỉ trừ duy nhất Joe Alwyn.

Trước đó vào năm 2018 tại đêm mở màn Reputation Stadium Tour (chuyến lưu diễn gần với The Eras Tour nhất), Joe Alwyn cùng mẹ lẫn em trai đều đến cổ vũ nhiệt tình Taylor Swift trong show diễn quan trọng này. Bên cạnh đó, trong lúc Taylor Swift đang trình diễn King of My Heart và Gorgeous, cô đều chỉ tay xuống phía dưới vị trí của Joe Alwyn.

Joe Alwyn và mẹ cùng em trai đã đến tham dự đêm mở màn Reputation Stadium Tour

Mọi người đều hiểu The Eras Tour "bào sức" của Taylor Swift đến mức nào khi mỗi tối, cô phải trình diễn liên tục hơn 3 tiếng đồng hồ: hát live, thực hiện vũ đạo, thể hiện các "chiêu trò" dàn dựng trên sân khấu,... Cường độ luyện tập quá dày đặc, lịch trình tour diễn sát nút phải chăng cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến mối quan hệ?



Taylor Swift "xúc động đặc biệt" khi hát Champagne Problems trong show diễn gần nhất?

Trong show diễn gần nhất của The Eras Tour tại Dallas (Texas), khán giả cũng ghi nhận việc Taylor Swift đã trình diễn ca khúc Champage Problesm một cách "xúc động đặc biệt". Ca khúc Champagne Problems là track thứ 2 trong album evermore, khán giả khắp nơi trên thế giới cũng tin rằng ca khúc này chính là lời xác nhận ngầm của Taylor Swift về việc cô và Joe Alwyn đã bí mật đính hôn với nhau. Quãng thời gian đó, nhiều nguồn tin nội bộ cũng làm rộ lên tin tức, tuy nhiên đến hiện tại vẫn chưa có sự xác nhận chính thức từ các bên liên quan.

Taylor Swift có phần nghẹn ngào khi hát Champage Problems tại show The Eras Tour gần nhất

Cụ thể, trong lời bài hát Champage Problems, phần lời bài hát có đoạn: "Your mom's ring in your pocket - My picture in your wallet" (Nhẫn cưới của mẹ anh nằm trong túi - Bức ảnh của em lại trong ví anh). Hai câu hát trên gợi hình tượng một người đàn ông cầm trong tay chiếc nhẫn cưới của mẹ mình. Theo văn hóa phương Tây, việc người mẹ đưa nhẫn cưới cho con trai của mình chỉ với mục đích: để con trai mình cầu hôn người con gái anh yêu. Chưa dừng lại ở đó, lời bài hát còn tiết lộ thêm việc chàng trai này giữ bức hình của cô gái ở trong ví - một hành động thể hiện tình cảm rất lớn, cũng như sự gắn bó giữa cả hai.