Ấm lòng concert của Taylor Swift: Fan khuyết tật được chăm sóc tinh tế, bác bảo vệ xem say mê... quên luôn nhiệm vụ

The Eras Tour của Taylor Swift dù chỉ mới đi qua được một số đêm diễn đầu tiên, nhưng loạt khoảnh khắc đáng yêu từ sự kiện liên tiếp được chia sẻ khắp các nền tảng MXH. Đặc biệt, trong lúc Taylor Swift đang say sưa trình diễn phía trên sân khấu The Eras Tour thì bên dưới các khán đài, nhiều câu chuyện xúc động cũng đã diễn ra.

Fan khuyết tật được Taylor Swift chăm sóc cực kì tinh tế

Trong một đoạn clip ngắn ghi lại tại đêm diễn mới nhất của Taylor Swift tại Las Vegas, những Swifties (tên fandom của nữ ca sĩ) là người khuyết tật đã được cô lẫn ekip chăm sóc vô cùng tinh tế. Theo đó, những fan khuyết tật đã được bố trí một khu vực ngồi riêng, nhìn trực diện bao quát toàn bộ sân khấu. Khu vực này cũng khá trống trải để tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm của những khán giả khác.

Chưa dừng lại ở đó, với những fan khiếm thính, Taylor Swift lẫn ekip còn chuẩn bị hẳn một chuyên viên chuyên nói bằng thủ ngữ. Tình nguyện viên này sẽ diễn tả lời hát của Taylor Swift, kết hợp với cả vũ đạo để những fan đặc biệt này có thể nắm rõ những gì đang diễn ra ở concert. Thậm chí, fan Taylor Swift còn chỉ ra tình nguyện viên thủ ngữ này còn được chọn có ngoại hình khá giống với nữ ca sĩ để giúp những khán giả đặc biệt có trải nghiệm sống động hơn.

Một bác bảo vệ lớn tuổi say mê đến "quên" luôn nhiệm vụ

Trong concert diễn ra tại Glendale (địa điểm mở màn), khán giả có mặt tại hiện trường cũng ghi lại một hình ảnh hết sức đáng yêu. Cụ thể, một bác bảo vệ đã khá lớn tuổi khi nghe Taylor Swift đang hát Blank Space cũng đã tạm thời... quên nhiệm vụ. Bác đã nhún nhảy cuồng nhiệt theo giai điệu có vẻ như là "ca khúc tủ" mà bác yêu mến nhất của Taylor Swift.



Những khán giả trẻ xung quanh chứng kiến cảnh tượng đáng yêu này cũng ủng hộ bác nhiệt tình. Không ai bảo ai, ai cũng cố gắng... giữ trật tự hết sức để bác bảo vệ có thể "tận hưởng" ca khúc yêu thích được chính chủ thể hiện trực tiếp ở cự li rất gần.