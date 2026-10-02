Trực tiếp từ điểm dừng duy nhất ở Đông Nam Á của NEWORLD: Hàng nghìn raver bung chất riêng cùng bia Tuborg

Đêm nay biểu tượng kiến trúc lịch sử của thành phố chính thức trở thành tọa độ nóng nhất khu vực khi vinh dự là chặng dừng chân duy nhất tại Đông Nam Á của tour diễn toàn cầu NEWORLD.

18:47: Alex Mills chính thức lên set nhạc cực dính

Sau set nhạc khởi động của Heepsy sân khấu lúc này đã được chuyển giao cho Alex Mills. Dưới ánh đèn đỏ rực rỡ nữ nghệ sĩ liên tục tung ra những track nhạc lôi cuốn .

Nữ nghệ sĩ mang đến một phong cách cực kỳ cá tính và khỏe khoắn với áo thun đen kết hợp cùng mũ lưỡi trai năng động và khuyên tai to bản.

Được biết đến với chất giọng nội lực và những bản phối house đầy cảm xúc Alex Mills đã hoàn toàn làm chủ sân khấu tối nay. Nữ nghệ sĩ liên tục vươn cao hai tay và nở nụ cười rạng rỡ để tương tác với biển người cuồng nhiệt phía dưới .

Không gian xung quanh sân khấu ngập trong ánh đèn đỏ rực rỡ và làn khói mờ ảo tạo nên một bữa tiệc âm nhạc thị giác đỉnh cao.

18:30: Các booth hầu hết đều kín khách nhận nước và check-in

Tiến vào khu vực sân khấu chính dòng người đổ về ngày một đông . Theo thông tin từ BTC đây là lần đầu tiên công nghệ 3D mapping xuất hiện trong chuỗi sự kiện NEWORLD kết hợp cùng kiến trúc biểu tượng Dinh Độc Lập tạo nên một sân khấu nghệ thuật quy mô lớn.





Ngay từ lúc này khu vực bên ngoài đang cực kỳ nhộn nhịp. Dòng người tấp nập xếp hàng nhận nước và hoàn tất thủ tục check in. Khu vực Tuborg Experience Booth đang là tâm điểm chú ý với góc chụp ảnh phát sáng. Rất nhiều KOC cùng các bạn trẻ đã nhanh chóng có mặt để lưu lại khoảnh khắc đầu tiên của đêm đại tiệc trước khi di chuyển vào trong.





18:00: Không khí hiện trường nóng dần lên trước giờ G

Tiến vào khu vực sân khấu chính dòng người đổ về ngày một đông . Theo thông tin từ BTC đây là lần đầu tiên công nghệ 3D mapping xuất hiện trong chuỗi sự kiện NEWORLD kết hợp cùng kiến trúc biểu tượng Dinh Độc Lập tạo nên một sân khấu nghệ thuật quy mô lớn.

THÔNG TIN SỰ KIỆN NEWORLD:

Bầu không khí hiện trường đang nóng lên từng phút bởi sự kiện quy mô khủng này dự kiến thu hút hơn 4000 khán giả đổ về. Trong số đó có tới hơn 1000 raver quốc tế đã không quản đường xa bay đến Việt Nam chỉ để góp mặt trong đêm tiệc. Đây chính là minh chứng rõ nét khẳng định sức hút và tiêu chuẩn tổ chức vươn tầm quốc tế của Việt Nam trước khi chúng ta cùng đi sâu vào giải mã những nhân tố sẽ làm nên lịch sử tối nay.

ARGY - Ngôi sao tỷ stream khuynh đảo các lễ hội âm nhạc toàn cầu

ARGY là một nghệ sĩ và nhà sản xuất âm nhạc tài năng người Hy Lạp. Trong giới mộ điệu ARGY không chỉ là một DJ mà được ví như một đạo diễn âm thanh thực thụ. Anh nổi danh với dòng nhạc melodic house và techno mang đậm tính điện ảnh có khả năng dẫn dắt cảm xúc người nghe đi từ sự ma mị tò mò đến những cú vỡ òa thăng hoa.

Bản profile của ARGY đủ sức làm choáng ngợp bất kỳ ai với hàng loạt bản hit công phá mọi bảng xếp hạng toàn cầu như Tataki cùng hai đĩa vàng danh giá Aria và Sierra. Sở hữu hơn 4.5 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify và vượt mốc 340 triệu lượt stream suốt sự nghiệp ARGY luôn là cái tên bảo chứng sức nóng cho những thánh địa lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh như Tomorrowland hay Ultra Music Festival. Chất nhạc mang tính thôi miên sâu sắc của anh chính là chất xúc tác hoàn hảo để hàng nghìn bạn trẻ vứt bỏ mọi rào cản gạt đi áp lực công việc và đắm chìm trọn vẹn vào không gian tự do.



Không để ARGY đơn độc sân khấu tối nay còn chào đón huyền thoại Adam Beyer nhà sáng lập đế chế Drumcode Records. Trong năm kỷ niệm cột mốc 30 năm thành lập hãng đĩa nghệ sĩ người Thụy Điển này mang đến chất nhạc peak time techno mạnh mẽ và sắc bén. Ông cũng là người đầu tiên trong lịch sử đạt kỷ lục 100 lần trình diễn tại thánh địa Awakenings. Giữa hai mảng màu sắc lạnh và ma mị của ARGY cùng Adam Beyer sự xuất hiện của nữ vocalist kiêm DJ Alex Mills sẽ là điểm chạm mềm mại đẩy cảm xúc khán giả lên đỉnh điểm.

Trải nghiệm đa giác quan ngang tầm Afterlife và Genesis

Cần phải khẳng định NEWORLD không phải là một đêm nhạc xếp vài chiếc loa công suất lớn và mời DJ về đánh. Đây là một thế giới âm nhạc hoàn chỉnh được thiết kế đồng bộ từ hình ảnh ánh sáng đến không gian. Giới chuyên môn đánh giá đẳng cấp của NEWORLD hoàn toàn ngang tầm với những đế chế trình diễn điện tử khổng lồ như Afterlife của Tale Of Us hay Genesis của Anyma.

Điểm chấn động nhất tối nay chính là màn trình chiếu công nghệ 3D mapping phủ trọn mặt tiền Dinh Độc Lập. Đáng chú ý đội ngũ đứng sau phần hình ảnh này chính là những nghệ sĩ từng thực hiện thắp sáng Tượng Nữ thần Tự do tháp Eiffel và Khải Hoàn Môn. Đây cũng là lần đầu tiên ARGY mang công nghệ 3D mapping vào chuỗi show NEWORLD trên toàn thế giới biến biểu tượng lịch sử của thành phố thành một tác phẩm thị giác đương đại sống động.

Đứng giữa đám đông khổng lồ đó bia Tuborg xuất hiện với vai trò nhà tài trợ danh xưng tự hào lan tỏa thông điệp Sao Phải Theo Chuẩn. Không chỉ là thức uống đồng hành bia Tuborg mang đến một không gian văn minh để người trẻ tự tin diện những bộ outfit phá cách tự do nhún nhảy theo nhịp điệu riêng.