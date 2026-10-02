Có một nơi cách Hà Nội hơn 100km, sở hữu hàng trăm đồi chè nối tiếp nhau được ví như "Vịnh Hạ Long giữa lòng trung du", sáng săn mây, đêm ngắm dải Ngân Hà

Hàng trăm đồi chè hình bát úp nối tiếp nhau tạo nên cảnh sắc độc đáo tại Long Cốc, điểm đến được ví như "Vịnh Hạ Long giữa lòng trung du" của Phú Thọ.

Nằm tại xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ, cách Hà Nội khoảng 125 km và trung tâm Việt Trì khoảng 70 km, đồi chè Long Cốc là một trong những điểm đến nổi bật của vùng trung du miền núi phía Bắc. Nơi đây gây ấn tượng bởi hàng trăm quả đồi nhỏ phủ kín màu xanh của cây chè, trải dài theo địa hình nhấp nhô, tạo nên khung cảnh được ví như "Vịnh Hạ Long giữa lòng trung du" của vùng đất Tổ.

Điểm đặc biệt của Long Cốc nằm ở địa hình những quả đồi chè hình bát úp nối tiếp nhau. Từ trên cao nhìn xuống, các luống chè uốn lượn theo từng triền đồi, tạo thành những đường cong mềm mại xen kẽ giữa các lớp núi thấp, mang lại cảm giác như một "biển xanh" kéo dài tới đường chân trời.

Đồi chè Long Cốc Ảnh: Bùi Chuyên



Vẻ đẹp của đồi chè Long Cốc thay đổi theo từng thời điểm trong ngày, trong đó ấn tượng nhất là thời khắc bình minh. Khi sương sớm bao phủ trên những triền đồi, các đồi chè dần hiện ra trong lớp mây mỏng, ánh nắng đầu ngày xuyên qua tạo nên khung cảnh yên bình, huyền ảo. Đây cũng là thời điểm thích hợp để săn mây, chụp ảnh và ghi lại vẻ đẹp đặc trưng của vùng đất này.

Khi chiều xuống, ánh hoàng hôn phủ màu vàng lên những đồi chè, khiến không gian trở nên trầm lắng hơn. Đến đêm, Long Cốc lại mang một diện mạo khác khi trở thành địa điểm được những người yêu nhiếp ảnh tìm đến để săn Dải Ngân Hà, hay còn gọi là Milky Way.

Phía trên những đồi chè xanh mướt, dải Ngân Hà hiện lên như một dòng sáng vắt ngang bầu trời đêm. Hàng triệu vì sao tạo thành lớp ánh sáng trắng sữa lấp lánh, nổi bật giữa không gian tĩnh lặng của vùng trung du.

Dải Ngân Hà hiện lên như một dòng ánh sáng khổng lồ vắt ngang bầu trời đêm. Ảnh: Bùi Chuyên

Không chỉ sở hữu cảnh quan độc đáo, Long Cốc còn có tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm gắn với nghề trồng chè truyền thống. Những đồi chè rộng lớn vốn là nguồn sinh kế của người dân địa phương, nay trở thành không gian để du khách tham gia các hoạt động như hái chè, tìm hiểu quy trình chế biến và thưởng thức những sản phẩm chè đặc trưng của vùng đất Phú Thọ.

Bên cạnh cảnh quan tự nhiên, yếu tố văn hóa bản địa cũng là một điểm nhấn của Long Cốc. Đây là khu vực sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc như Mường, Dao, với những giá trị văn hóa được lưu giữ qua hệ thống nhà sàn, phong tục, lễ hội và ẩm thực truyền thống. Những trải nghiệm gắn với đời sống người dân địa phương đang mở ra hướng phát triển cho loại hình du lịch cộng đồng.

Vị trí gần Vườn quốc gia Xuân Sơn cũng giúp Long Cốc có thêm lợi thế trong việc kết nối các điểm đến trong khu vực. Sự kết hợp giữa đồi chè, hệ sinh thái rừng, cảnh quan núi đồi và văn hóa bản địa tạo điều kiện hình thành các tuyến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và khám phá tại khu vực trung du Phú Thọ.

Đồi chè Long Cốc Ảnh: Bùi Chuyên

Trong định hướng phát triển, Long Cốc đang từng bước xây dựng hình ảnh một điểm đến du lịch xanh, hướng tới khai thác cảnh quan nhưng vẫn bảo tồn không gian đồi chè truyền thống. Các hoạt động phát triển dịch vụ lưu trú, homestay, trải nghiệm nông nghiệp và quảng bá trên nền tảng số được xem là những hướng đi nhằm gia tăng sức hút cho điểm đến này.

Từ Hà Nội, du khách có thể di chuyển theo Quốc lộ 32 tới khu vực Thanh Sơn, sau đó tiếp tục theo hướng Vườn quốc gia Xuân Sơn để đến xã Long Cốc. Với những du khách lần đầu tới đây, có thể hỏi người dân địa phương để tìm các điểm cao có góc nhìn toàn cảnh đẹp nhất.

Nếu muốn trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp của Long Cốc, du khách có thể lựa chọn lưu trú qua đêm tại các homestay của người dân địa phương. Thời điểm sáng sớm là lúc thích hợp để săn mây, ngắm bình minh trên những đồi chè và khám phá đời sống văn hóa của đồng bào Mường tại vùng đất Tổ.