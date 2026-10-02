Đúng 1 ngày nữa, tàu bay khổng lồ dài gần 59 m, sải cánh hơn 60 m, được trang bị 2 động cơ Rolls-Royce sẽ cất cánh từ sân bay Nội Bài

Ngay ngày mai - 3/10, chiếc máy bay đặc biệt này sẽ chính thức cất cánh tại sân bay Nội Bài.

Chỉ còn một ngày nữa, một chiếc máy bay thân rộng đáng chú ý sẽ xuất hiện trên đường bay nối hai trung tâm hàng không lớn nhất cả nước.

Cụ thể, ngày 30/9/2026, Cục Hàng không Việt Nam đã phê chuẩn cho Sun PhuQuoc Airways (SPA) khai thác tàu bay thân rộng Airbus A330, đồng thời mở rộng vùng khai thác của hãng tới châu Âu. Chiếc A330 đầu tiên mang số hiệu đăng ký VN-A969 dự kiến bắt đầu khai thác thương mại từ ngày 3/10 trên chặng Hà Nội - TP.HCM, trước khi chuyển sang phục vụ các đường bay quốc tế.

Trước đó, ngày 22/9, chiếc máy bay này đã được SPA tiếp nhận tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. Theo Cục Hàng không Việt Nam, VN-A969 là chiếc đầu tiên trong kế hoạch đưa tổng cộng 8 tàu A330 vào đội bay của hãng trong giai đoạn từ tháng 9/2026 đến tháng 4/2027.

Máy bay Airbus A330 thân rộng đầu tiên của SPA được tiếp nhận tại sân bay Phú Quốc (Ảnh SPA)

Dài gần 59 m, sải cánh còn lớn hơn chiều dài thân

A330 không thuộc nhóm máy bay thân hẹp thường xuyên xuất hiện trên phần lớn đường bay nội địa, mà là dòng tàu bay thân rộng hai động cơ, được Airbus phát triển cho các hành trình trung và dài.

Theo tài liệu kỹ thuật của Airbus, phiên bản A330-200 có chiều dài 58,82 m, tức gần 59 m. Đáng chú ý, sải cánh của máy bay đạt 60,3 m, lớn hơn cả chiều dài thân. Máy bay cao khoảng 17,39 m và ở phiên bản có khối lượng cất cánh tối đa cao nhất, con số này có thể đạt 242 tấn.

Một thông số khác đáng chú ý là tầm hoạt động. Airbus công bố A330-200 có thể đạt tầm bay khoảng 7.250 hải lý, tương đương 13.450 km, tùy điều kiện và cấu hình khai thác. Đây cũng là mức tầm bay được Cục Hàng không Việt Nam nhắc tới khi giới thiệu chiếc A330 đầu tiên của SPA.

Riêng chiếc tàu có số xuất xưởng MSN 1415 - từng mang đăng ký N286AY trước khi về Việt Nam - được hồ sơ của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác định là Airbus A330-243, sử dụng động cơ Rolls-Royce RR772B-60. Đây là biến thể thuộc dòng động cơ Trent 700 dành cho A330. Như vậy, chiếc máy bay được trang bị hai động cơ turbofan Rolls-Royce đặt dưới hai cánh.

Cận cảnh chiếc máy bay (Ảnh SPA)

Kích thước và tầm bay này giúp lý giải vì sao A330 được SPA dành cho lớp đường bay khác với đội tàu thân hẹp. Theo Cục Hàng không Việt Nam, A320/A321 đóng vai trò chính trên mạng nội địa, A321LR mở rộng sang các thị trường quốc tế tầm trung, còn A330 bổ sung khả năng thực hiện những hành trình xa hơn.

Bên trong chiếc máy bay 247 chỗ có gì?

Không chỉ khác biệt ở kích thước bên ngoài, chiếc A330 của SPA còn được bố trí cabin ba hạng với tổng cộng 247 ghế. Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết khoang Thương gia gồm 20 ghế, bố trí theo cấu hình 1-2-1. Theo thiết kế này, mỗi hành khách đều có thể tiếp cận trực tiếp lối đi. Ghế có khả năng ngả phẳng 180 độ thành giường nằm.

Phía sau là 21 ghế Phổ thông Đặc biệt, với khoảng cách giữa các hàng ghế lên tới 38 inch. Khoang Phổ thông lớn nhất gồm 206 ghế, bố trí 2-4-2 với khoảng cách hàng ghế từ 31-34 inch.

Cả ba khoang đều được trang bị màn hình giải trí cá nhân và Wi-Fi trên không, theo thông tin do SPA và Cục Hàng không Việt Nam công bố. Nội thất sử dụng những gam màu lấy cảm hứng từ thiên nhiên Phú Quốc; trong đó khoang Thương gia sử dụng sắc nâu đỏ, còn hai khoang còn lại mang tông màu cát.

Một số hình ảnh về nội thất của chiếc máy bay mới (Ảnh SPA)

Con số 247 ghế cũng khá đáng chú ý nếu đặt cạnh khả năng thiết kế của dòng tàu. Airbus cho biết A330-200 có sức chứa điển hình khoảng 210-250 hành khách và có thể được chứng nhận với cấu hình tối đa lên tới 406 ghế. Tuy nhiên, số lượng thực tế phụ thuộc cách từng hãng bố trí hạng ghế, khu bếp, nhà vệ sinh và các không gian phục vụ hành khách.

Chuyến Hà Nội - TP.HCM mới chỉ là bước khởi đầu

Việc chiếc A330 đầu tiên được đưa lên đường bay Hà Nội - TP.HCM ngày 3/10 diễn ra chỉ khoảng hai tuần sau khi VN-A969 về Việt Nam và ba ngày sau khi SPA được phê chuẩn khai thác loại tàu bay này.

Quá trình phê chuẩn A330 được SPA bắt đầu từ hồ sơ gửi ngày 16/4/2026. Hãng phải hoàn thiện tài liệu, huấn luyện nhân sự và thực hiện các nội dung kiểm tra, từ thực hành thoát hiểm đến các chuyến bay chứng minh trước khi nhận phê chuẩn từ nhà chức trách hàng không.

Sau giai đoạn khai thác trong nước, A330 được hướng tới các đường bay dài hơn. Cục Hàng không Việt Nam cho biết tầm bay tới 13.450 km mở ra khả năng kết nối Phú Quốc với những thị trường như Nga, Kazakhstan, Nhật Bản, Australia và xa hơn là một số điểm đến tại châu Âu.

Trong tương lai, SPA dự kiến tiếp tục đưa A330 vào các đường bay tới Nhật Bản từ tháng 1/2027 và Australia từ tháng 5/2027. Trong khi đó, kế hoạch tiếp nhận 8 chiếc A330 sẽ kéo dài tới tháng 4/2027.