Việt Nam có 1 resort, 2 năm liên tiếp được vinh danh Khu nghỉ dưỡng phức hợp tốt nhất: Bên trong có casino hợp pháp quy mô lớn

The Grand Ho Tram là đại diện Việt Nam duy nhất được vinh danh ở hạng mục “Best Integrated Resort” tại TTG Travel Awards trong 2 năm liên tiếp.

Mới đây, The Grand Ho Tram tiếp tục nhận giải “Best Integrated Resort” tại TTG Travel Awards lần thứ 35, sau lần đầu được vinh danh vào năm 2025. Hai năm liên tiếp xuất hiện ở cùng một hạng mục cho thấy giải thưởng này tiếp tục được trao cho một đại diện của Việt Nam trong bối cảnh ngành du lịch khu vực ngày càng có nhiều mô hình nghỉ dưỡng tích hợp.

The Grand Ho Tram lần thứ hai liên tiếp được vinh danh ở hạng mục “Best Integrated Resort” tại TTG Travel Awards (Ảnh: The Grand Ho Tram)

TTG Travel Awards được tổ chức từ năm 1989, nhằm ghi nhận các doanh nghiệp và cá nhân trong ngành du lịch, lữ hành và dịch vụ khách sạn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Theo thông tin từ ban tổ chức và The Grand Ho Tram, hạng mục “Best Integrated Resort” được bình chọn bởi độc giả của TTG Asia, một ấn phẩm chuyên ngành du lịch trong khu vực.

The Grand Ho Tram hiện vận hành mô hình nghỉ dưỡng kết hợp nhiều hoạt động, gồm lưu trú, casino, golf, ẩm thực, giải trí và MICE.

Tại tổ hợp này có The Grand Casino Ho Tram, một casino được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Từ năm 2025, casino triển khai chương trình thí điểm cho phép công dân Việt Nam đáp ứng các điều kiện theo quy định tham gia hoạt động vui chơi có thưởng, căn cứ Nghị quyết số 08/2025/NQ-CP.

Ngoài casino, tổ hợp có sân golf The Bluffs Grand Ho Tram do Greg Norman thiết kế, cùng các nhà hàng, bar và không gian phục vụ hội nghị, hội thảo, sự kiện. Các hoạt động này được triển khai cùng ba cơ sở lưu trú gồm: InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach và Ixora Ho Tram by Fusion.

Tổ hợp casino nằm trong quần thể nghỉ dưỡng tại Hồ Tràm (Ảnh: The Grand Ho Tram)

Mô hình kết hợp nhiều nhóm dịch vụ trong cùng một khu vực là hình thức hoạt động của “integrated resort”, trong đó lưu trú được vận hành song song với các dịch vụ giải trí, ẩm thực, hội nghị và vui chơi có thưởng.

Trong thời gian tới, quy mô của tổ hợp tiếp tục được mở rộng. Theo kế hoạch, Ixora Grand Ho Tram by Fusion dự kiến được đưa vào vận hành trong quý IV/2026. Đây sẽ là cơ sở lưu trú thứ tư trong tổ hợp, bên cạnh InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach và Ixora Ho Tram by Fusion.

Việc bổ sung cơ sở mới dự kiến đưa tổng số phòng, suite và villa của toàn tổ hợp lên hơn 1.800. Hệ thống ẩm thực cũng được nâng lên tổng cộng 19 nhà hàng và bar.

Ông Timothy Tan, Phó Chủ tịch Kinh doanh và Tiếp thị The Grand Ho Tram, cho biết việc được vinh danh hai năm liên tiếp là sự ghi nhận đối với hoạt động của tổ hợp và quá trình duy trì các tiêu chuẩn vận hành.

Hiện The Grand Ho Tram tọa lạc tại Hồ Tràm, cách TP.HCM khoảng 2 giờ di chuyển. Tổ hợp đang cung cấp hơn 1.250 phòng, suite và villa, nằm trên khu vực bãi biển dài khoảng 2,2 km.

Hân Ly