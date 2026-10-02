Bữa tối 9 món tại JW Marriott Hotel Seoul nơi tinh thần Nikkei phóng khoáng đối thoại cùng kỹ nghệ ẩm thực Nhật Bản

Một bên là nghệ thuật Kaiseki tỉ mỉ của Nhật Bản, bên kia là ẩm thực Nikkei phóng khoáng mang đậm chất Nam Mỹ. Hai đầu bếp, hai thành phố, chín món ăn và một trải nghiệm vị giác tưởng chừng không liên quan nhưng lại ăn khớp đến bất ngờ ngay giữa lòng JW Marriott Hotel Seoul.

Ba tiếng trước đó, buổi chiều đã mở ra bằng một nhịp điệu hoàn toàn khác. Tại Tea Bar của Tamayura, ba loại trà Nhật cao cấp được pha lần lượt, mỗi loại đi kèm một chiếc đồng hồ cát riêng. Khi người pha lật ngược chiếc đồng hồ, việc duy nhất thực khách làm là ngồi yên và chờ từng hạt cát rơi hết. Khép lại buổi trà, cùng ngụm matcha cuối cùng, là một chiếc bánh cuộn nhỏ khắc chìm sáu chữ cái: Tamayura.

Khởi đầu bữa tối bằng một chiếc bánh quen thuộc

Nửa tiếng sau, ở gian phòng bên cạnh, con dấu ấy xuất hiện lần thứ hai.

Bước vào không gian nhà hàng chính, bát sứ men nâu sẫm được dọn ra mở màn cho bữa tối Savor by JW. Bắc ngang miệng bát vẫn là lát bánh giòn mỏng màu cam hồng khắc chữ cái quen thuộc nhưng món ăn nằm gọn trong lòng bát lại là Ceviche, niềm tự hào của ẩm thực Peru.

Thứ nước sốt trắng ngà điểm xuyết dầu thảo mộc xanh kia chính là leche de tigre hay sữa hổ, thứ nước ướp chua cay tạo nên linh hồn cho các món Nam Mỹ. Cá bên trong là hirame, loại cá bơn Nhật Bản được tẩm bột chiên theo lối karaage. Một món Peru nấu bằng cá Nhật, ký tên bằng con dấu của bếp Nhật và được phục vụ tại Hàn Quốc.

Chạm thìa vào bát, vị giác gần như bừng tỉnh. Sữa hổ mang độ chua gắt sắc sảo của chanh lime nhưng lại rất thanh mát, hậu vị kéo theo chút cay tê lướt nhẹ qua đầu lưỡi. Miếng cá chiên phần trên vẫn giữ nguyên độ giòn, phần dưới ngập đẫm trong sốt béo ngậy tạo nên sự tương phản kết cấu rõ rệt. Thi thoảng những viên bắp rang Peru nguyên hạt lại xen ngang mang đến âm thanh rào rạo vui tai và vị bùi béo.

Sự đậm đà tươi rói của Nam Mỹ đi cùng sự điềm đạm của kỹ thuật Nhật Bản đã lật mở trọn vẹn chủ đề của cả bữa tối ngay từ bát khai vị đầu tiên.

Tĩnh - Động: Cuộc đối thoại của những tầng vị

Đây là cuộc giao lưu thực sự giữa Chef Ivan Casusol đến từ nhà hàng Nikura thuộc JW Marriott Hotel & Suites Saigon và Chef Kyungjin Lee của Tamayura thuộc JW Marriott Hotel Seoul.

Chef Ivan mang đến dòng ẩm thực Nikkei sinh ra từ những người Nhật di cư đến Peru, pha trộn giữa kỹ thuật dùng dao chuẩn mực của Nhật và bảng vị mộc mạc của Nam Mỹ. Chanh lime, ớt aji, rau mùi, hành tím tạo nên thứ vị chua cay mặn ngọt tươi rói, cực kỳ bám rễ và hợp gu với khẩu vị người Việt. Chỉ cần thử một miếng là thấy quen thuộc và muốn ăn thêm.

Thật ra cái tên Ivan vốn không hề xa lạ nếu ai từng nếm thử đồ ăn tại Nikura ở JW Marriott Hotel & Suites Saigon. Nhưng phiên bản "tam sắc" mang sang Hàn Quốc lần này lại là một trải nghiệm có chiều sâu hoàn toàn khác. Vị ngọt thanh của thịt sò điệp quyện cùng ba vệt sốt chua dịu béo ngậy tạo nên một tổng thể mượt mà, trôi êm ái xuống vòm họng. Món ăn sắc nét và tròn trịa đến mức người ăn buộc phải nán lại để gửi thẳng một lời khen ngợi đến vị bếp trưởng ngay tại bàn.

Còn Chef Lee mang đến nghệ thuật Kaiseki của sự tiết chế, nơi mỗi nguyên liệu được tôn trọng tuyệt đối theo mùa và cái ngon nằm ở việc đầu bếp biết lúc nào nên dừng lại, không thêm nếm thừa thãi.

Nhìn vào trình tự chín món, mọi thứ hiện lên có lớp lang và vô cùng hài hòa. Món Tiradito Concha là không gian của Chef Ivan. Sò điệp Nhật thái lát mỏng dọn cùng ba loại sốt loang màu vàng nghệ, cam đỏ và xanh rêu. Vị ngọt thanh của thịt sò nguyên bản quyện cùng độ chua dịu của sốt mang lại cảm giác vừa vặn êm ái trôi xuống vòm họng.

Xen giữa là món Tamayura Hassun của Chef Lee. Hassun vốn là phần bắt buộc trong cấu trúc Kaiseki để phô diễn nguyên liệu theo mùa nhưng phần ruột lại là sự pha trộn tinh tế với tartare tôm ngọt, sò điệp và súp hành.

Giữa bữa, mọi thứ hòa dần vào nhau. Tinh thần JW Garden hiện diện rõ nét trong món JW Garden Gyukatsu. Miếng bò chín tái mọng nước hồng đào được khoác lớp áo vụn bánh mì trộn húng quế và thì là tươi sáng. Lớp vỏ giòn tan mang hương thảo mộc nâng đỡ hoàn hảo cho những lát nấm truffle đen phủ bên trên giúp món ăn đậm đà, ngậy nhưng không ngấy.

Đầu bếp thực hiện món ăn tại Savor by JW.

Điểm hội tụ ở món ăn thứ tám

Trải nghiệm vị giác được đẩy lên mức cao nhất ở cuối bữa tiệc. Món Asado mang đến sườn bò hầm chậm 48 tiếng kiểu Nam Mỹ mềm tơi và thấm đẫm gia vị. Nhưng điểm nhấn lưu luyến nhất lại nằm ở món thứ tám mang tên Jeju Hairtail Rice Pot with crab sudado.

Ngay khi nắp niêu được mở ra, mùi thơm nồng của biển cả xộc thẳng vào khứu giác. Đây là cơm niêu cá hố Jeju đặc trưng của Hàn Quốc nhưng lại được nấu cùng sudado, một kiểu hầm hải sản của Peru. Ăn thử phần thịt cua sudado, thực khách sẽ thấy vị cay nồng đậm đà mang hơi hướm Nam Mỹ rõ rệt. Nhưng khi xới tung thố cơm niêu dẻo thơm nóng hổi chắt chiu sự ngọt ngào của cá hố, hai dòng chảy bỗng chốc hòa làm một. Cảm giác ấm bụng và quen thuộc tựa như một bữa cơm nhà xuất hiện ngay giữa nhà hàng sang trọng khiến khiến thực khách muốn thưởng thức đến những hạt cơm cuối cùng trong sự thỏa mãn.





Trải nghiệm vị giác được đẩy lên mức cao nhất ở cuối bữa tiệc.

Một bữa ăn trọn vẹn không thể thiếu đồ uống đi kèm. Bốn lựa chọn pairing được dọn lên tuần tự suốt bữa ăn. Sake Hiraizumi Maruhi Yamahai Junmai nấu theo phương pháp truyền thống rót cùng Tiradito Concha và Hassun. Fuku umi Yamadanishiki Kassei Nigori có ga tự nhiên đục nhẹ làm khai vị hoàn hảo cho bát Ceviche Peru. Vang đỏ Domaine Paul Janin Moulin a Vent 2020 kết hợp cùng các món đậm vị như Gyukatsu và sườn bò hầm. Vang trắng Maison Denuziere Saint Joseph Blanc bắt cặp mượt mà với món cá.

Toàn bộ bữa tối là một hành trình đi từ sự tĩnh tại đến hương vị đậm đà, tươi mới. Đó không chỉ là đồ ăn mà còn là cách các đầu bếp tôn trọng nguyên liệu, tôn trọng nhau và tự hào về nguồn cội văn hóa của mình.

Chương tiếp theo diễn ra ở Việt Nam

Chặng Seoul đã khép lại nhưng ba chặng tiếp theo của chuỗi Savor by JW kéo dài suốt bốn tháng sẽ đều diễn ra ở Việt Nam.

Từ ngày 14 đến 16 tháng 10, Savor by JW sẽ đến Kumihimo thuộc JW Marriott Hotel Hanoi, với sự kết hợp giữa Chef Takanori Tanaka và Chef Jung Sik Min của The Margaux Grill, JW Marriott Hotel Seoul. Thực đơn dự kiến làm nổi bật nghệ thuật ẩm thực Nhật Bản hiện đại, kỹ thuật nướng thịt cao cấp, sushi được chế biến thủ công và bò Hanwoo 1++.

Từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, hành trình Savor by JW sẽ tiếp tục tại Bayside Bistro thuộc JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa, kết hợp Chef Nguyễn Tuấn Vũ với phong cách ẩm thực ven biển tôn vinh hải sản tươi và nguyên liệu địa phương cùng Chef Francesco Leone đến từ JW Marriott Hotel & Suites Saigon.

Đầu tháng 10, chuỗi sự kiện sẽ đến JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa.

Từ ngày 4 đến 6 tháng 11, hành trình tiếp tục tại Pink Pearl by Olivier E. thuộc JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa, nơi Chef Danny Đỗ hợp tác cùng Chef Ted Yoon của The Flying Hog, JW Marriott Jeju Resort & Spa. Điểm gặp gỡ lần này nằm giữa kỹ thuật Pháp tinh tế và phong cách nấu trực tiếp trên lửa, với những sáng tạo nổi bật từ ốc Bulot Việt Nam và thịt heo Jeju.

Điểm dừng cuối cùng tại Việt Nam diễn ra từ ngày 4 - 6/11 tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa

Song song với các trải nghiệm tại Việt Nam, chuỗi sự kiện còn tiếp tục tại Seoul và Jeju, hoàn thiện tám trải nghiệm ẩm thực xuyên biên giới từ nay đến 28/11/2026.

Thông tin sự kiện

Trải nghiệm tại Seoul diễn ra tại Tamayura tầng 2 thuộc JW Marriott Hotel Seoul

Trải nghiệm gần nhất tiếp theo tại Việt Nam diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng 10 năm 2026 tại Kumihimo thuộc JW Marriott Hotel Hanoi.