Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây đại đô thị 1.250 ha tại vịnh đẹp bậc nhất thế giới sánh ngang San Francisco, vừa điều chỉnh vốn lên 194.000 tỷ đồng

Khu đô thị Ven Vịnh Cam Ranh có quy mô khoảng 1.254 ha, nằm tại khu vực ven vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo công bố mới đây, HĐQT Công ty cổ phần Vinhomes (VHM) vừa phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Khu đô thị Ven Vịnh Cam Ranh lên khoảng 194.000 tỷ đồng.

Theo đó, mức đầu tư mới bao gồm chi phí xây dựng sau thuế giá trị gia tăng và các nghĩa vụ tài chính về đất đai. Vinhomes cho biết việc điều chỉnh nhằm ghi nhận giá trị đầu tư phù hợp với tình hình thị trường và thực tế triển khai dự án.

Trước đó, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 85.293 tỷ đồng. Như vậy, sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư tăng thêm khoảng 108.700 tỷ đồng, tương đương hơn 2,2 lần mức vốn trước đó.

Khu đô thị Ven Vịnh Cam Ranh có quy mô khoảng 1.254ha, trải dài khoảng 25km dọc vịnh Cam Ranh, thuộc địa giới hành chính của 10 xã và phường gồm Cam Lập, Cam Thịnh Đông, Ba Ngòi, Cam Linh, Cam Lợi, Cam Thuận, Cam Phú, Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc và Cam Nghĩa. Khu vực triển khai dự án nằm cách Sân bay quốc tế Cam Ranh khoảng 6km và cách Cảng quốc tế Cam Ranh khoảng 7km.

Dự án được triển khai bởi liên danh CTCP Vinhomes, CTCP Đầu tư Cam Ranh và CTCP Giải pháp Năng lượng VinES. Dự án được khởi công vào tháng 12/2025.

Theo phương án được công bố trước đây, dự án dự kiến có quy mô dân số khoảng 230.779 người, với hơn 39.000 căn nhà. Trong đó có 8.474 căn nhà ở liền kề, 10.732 căn biệt thự và 19.816 căn nhà ở xã hội.

Khu đô thị Ven Vịnh Cam Ranh được phân chia thành 3 phân khu. Riêng khu 1 có diện tích khoảng 613 ha, phía Đông giáp vịnh Cam Ranh và mũi Đá Lết, phía Tây giáp Quốc lộ 1.

Với quy mô hơn 1.250 ha, Khu đô thị Ven Vịnh Cam Ranh là một trong những dự án đô thị có diện tích lớn đang được triển khai tại khu vực Cam Ranh. Khu đô thị này được Khánh Hòa xác định có ý nghĩa quan trọng với định hướng phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ của tỉnh.