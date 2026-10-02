Lần đầu tiên có tại Việt Nam: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp đưa du khách “xuyên không” qua các thời đại và nền văn minh

Hệ sinh thái giải trí - thể thao - nghỉ dưỡng - lưu trú đẳng cấp quốc tế do Vinpearl phát triển, quản lý, vận hành là một cấu phần quan trọng trong tổng thể Vinhomes Green Paradise – siêu đô thị ESG++.

Ảnh minh họa

Ngày 30/9/2026, Vinpearl công bố sẽ đồng loạt khai trương các công trình trọng điểm tại siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise Cần Giờ vào ngày 1/7/2027.

Sự kiện đánh dấu một cột mốc mới của Cần Giờ khi cả hệ sinh thái giải trí - thể thao - nghỉ dưỡng - lưu trú đồng loạt đi vào vận hành, xác lập tầm vóc của một “siêu điểm đến” quốc tế ngay tại TP.HCM.

Một trong những công trình trọng điểm đó là Vinpearl Dream Palace Hotel - mô hình khách sạn chủ đề chuẩn mực quốc tế lần đầu tiên được Vinpearl và VinWonders đưa tới Việt Nam.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, du khách sẽ theo chân nhân vật Giáo sư Morgan để “xuyên không” qua những thời đại và nền văn minh khác nhau, biến chính kỳ nghỉ thành một cuộc phiêu lưu kỳ thú xuyên thời gian.

Ngoài ra, Vinpearl cũng sẽ khai trương “Kỳ quan Lễ hội giải trí toàn cầu” VinWonders Cần Giờ rộng 122 ha, quy tụ gần 300 trò chơi và 30 show diễn/ngày – số lượng nhiều nhất thế giới trong một quần thể công viên.

Ba công viên Lễ hội Toàn cầu, Lễ hội Safari và Lễ hội Nước hội tụ những loại hình giải trí chưa từng có tại Việt Nam và quốc tế, đưa tinh hoa văn hóa, lễ hội và giải trí từ khắp các châu lục thành trải nghiệm sôi động suốt 365 ngày, kiến tạo một “vũ trụ lễ hội độc nhất vô nhị” giữa biển rừng Cần Giờ.

Bộ đôi golf 36 hố quy mô 155 ha, mang dấu ấn của hai tên tuổi lừng danh thế giới Robert Trent Jones II và Tiger Woods. Sunrise (Bình Minh) là sân 18 hố ven biển đầu tiên tại châu Á tái hiện những mẫu hố kinh điển của “kỷ nguyên vàng” golf thế giới; Sunset (Hoàng Hôn) là sân mang triết lý Strategic Golf đặc trưng của Tiger Woods, biến địa hình lên xuống mạnh, fairway uốn lượn và green đa tầng thành những thử thách chiến thuật đầy biến số. Hai sân golf - hai trường phái thiết kế danh tiếng, kiến tạo một tuyệt phẩm golf giữa thiên nhiên biển rừng Cần Giờ.

Cùng với đó là quần thể khách sạn boutique với sự hiện diện đầu tiên của các thương hiệu quốc tế Best Western, ibis, ibis Styles, JO&JOE… tại Cần Giờ. Mỗi khách sạn mang một phong cách, một câu chuyện và một trải nghiệm lưu trú riêng biệt, không trùng lặp, kiến tạo nên “bộ sưu tập” đa sắc thái và giàu bản sắc, biến mỗi kỳ nghỉ tại Cần Giờ thành một trải nghiệm hoàn toàn mới.

137 biệt thự biển cao cấp, mang hai phong cách kiến trúc Địa Trung Hải cổ điển và nhiệt đới phóng khoáng. Không gian biệt lập bên biển cùng hệ tiện ích 5 sao đồng bộ của khách sạn Dream Palace định hình một phong cách nghỉ dưỡng đẳng cấp, đầy đặc quyền ngay trong lòng “siêu điểm đến”.

Trung tâm Hội nghị - Nhà hát Sóng Xanh sẽ chính thức khai trương ngày 1/11/2027. Được tư vấn thiết kế bởi Gensler, tổ hợp rộng 7 ha nổi bật với Nhà hát Sóng Xanh quy mô 5.000 chỗ ngồi lớn nhất Đông Nam Á và Trung tâm Hội nghị sức chứa gần 10.000 khách, đưa Cần Giờ trở thành sân khấu của những chương trình nghệ thuật đỉnh cao và đại sự kiện quốc tế.﻿

Hệ sinh thái giải trí - thể thao - nghỉ dưỡng - lưu trú đẳng cấp quốc tế do Vinpearl phát triển, quản lý, vận hành là một cấu phần quan trọng trong tổng thể Vinhomes Green Paradise – siêu đô thị ESG++ tiên phong tại Việt Nam và trên thế giới. Dự án có quy mô 2.870 ha, được phát triển theo định hướng hài hòa giữa môi trường, cộng đồng và chất lượng sống, đồng thời ứng dụng các chuẩn mực quốc tế cao nhất trong quy hoạch, xây dựng, vận hành và quản trị đô thị.

Đặc biệt, Vinhomes Green Paradise cũng là ứng viên chính thức đầu tiên của chiến dịch bình chọn toàn cầu “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”, được phát động bởi New7Wonders – tổ chức quốc tế uy tín hàng đầu với các chương trình bình chọn công khai những kỳ quan thế giới.