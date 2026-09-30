Tọa độ nghe nhạc live band đang nổi ở TP.HCM chuẩn bị bùng nổ với đêm diễn của FTISLAND cùng dàn sao Hàn Quốc

Giữa con đường Lý Chính Thắng quen thuộc của khu Quận 3 cũ, số 212 là địa chỉ mà dân mê nhạc sống ở TP.HCM đã quen mặt. Từng là rạp phim, rồi studio, nơi đây giờ là Capital Theatre, sân khấu tầm trung mà các ban nhạc trong và ngoài nước lần lượt tìm đến.

Từ rạp phim, studio đến thánh địa của các ban nhạc

Dân Quận 3 lâu năm có thể còn nhớ số 212 Lý Chính Thắng từng là rạp Cinebox, kiểu rạp phim nhỏ kiêm quán cà phê của một thời. Sau đó, địa chỉ này mang tên Capital Studio và bắt đầu đón các đêm nhạc: năm 2022 là showcase của ban nhạc Anh New Hope Club, năm 2023 là đêm nhạc điện tử Rave In Theater, khi ban tổ chức giới thiệu nơi đây là "không gian mô phỏng nhà hát có một không hai". Giờ mang tên Capital Theatre, sân khấu này vẫn giữ lợi thế của một khán phòng vừa vặn: người xem đứng gần nghệ sĩ hơn hẳn những đêm nhạc ở sân vận động.

Trước khi mang cái tên Capital Theatre đầy nghệ thuật thì địa chỉ này từng được biết đến với tên gọi Capital Studio. Vào năm 2022 đây là nơi diễn ra đêm diễn ra mắt của nhóm nhạc quốc tế New Hope Club. Sang năm 2023 đêm nhạc điện tử Rave In Theater đã tin tưởng chọn nơi này và giới thiệu nó là một không gian mô phỏng nhà hát hoàn hảo.

Cú hích lớn nhất phải kể đến tháng 12 năm 2024 khi Jack White cắm ampli diễn ở đây trong khuôn khổ tour No Name. Nếu anh em không nhớ cái tên này thì chắc chắn vẫn nằm lòng đoạn nhạc dạo Seven Nation Army mà khán đài bóng đá khắp thế giới vẫn hò reo vang dội bởi chính ông là người viết ra nó.

Bước sang năm 2026 sân khấu này liên tục mở cửa đón các nghệ sĩ chơi nhạc sống thực thụ. Ca sĩ Thắng mang Tiệc Ngủ về đây trong hai ngày 23 và 24 tháng 5 rồi nhẹ nhàng bán sạch vé. Vũ Thanh Vân cũng chọn nơi này cho concert Cuộc đào tẩu Đêm 3 tháng 10 sắp tới ban nhạc Chillies sẽ mang Tour Lại Từ Đầu đến đây với mức vé đứng từ 700 ngàn đến 850 ngàn đồng và hiện cũng đã treo biển hết vé.

Concert Tiệc Ngủ của Thắng

Concert Cuộc đào tẩu của Vũ Thanh Vân

Khán phòng tầm trung mang ý nghĩa lớn nhất là khán giả được đứng gần sân khấu hơn hẳn so với các đêm nhạc sân vận động khổng lồ. Sân khấu này do DKG Entertainment vận hành vốn là một công ty có văn phòng ở cả Hàn Quốc lẫn Việt Nam.

Sự kiện KOREA SPOTLIGHT chính thức chuyển nhà về Capital Theatre

Một điểm trùng hợp thú vị là năm ngoái sự kiện KOREA SPOTLIGHT đã diễn ra ở Nhà hát Hòa Bình vào tối 31 tháng 10 năm 2025 và tẩu tán sạch vé. Năm nay chương trình quyết định chuyển về Capital Theatre và vẫn giữ đúng ngày 31 tháng 10 rơi vào tối thứ Bảy rực rỡ.

Với những anh em không quá rành Kpop thì đây hoàn toàn không phải một đêm nhạc chỉ toàn nhảy múa. Điểm nhấn lớn nhất là FTISLAND vốn là một ban nhạc chơi nhạc cụ thật và gắn chặt với ký ức của nhiều khán giả Việt Nam từ hơn một thập kỷ trước qua những bản hit đình đám như Love Sick hay Severely. Đi cùng nhóm có ONF là nhóm nam cực mạnh về hòa giọng cùng nghệ sĩ R&B g0nny và giọng ca mang màu sắc mộng mơ Minsu cùng nhóm nhạc nữ đang lên KIIRAS.

Chương trình do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc chủ trì và Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc thực hiện. Theo thông tin từ ban tổ chức thì đây là sự kiện phi lợi nhuận và chỉ thu mức phí dịch vụ tối thiểu cho việc đặt vé cùng công tác vận hành. Trước đó vào ngày 30 tháng 10 chương trình còn có hội nghị chuyên ngành tại The Reverie Saigon dành riêng cho khách mời.

Bí kíp dắt túi khi đi quẩy nhạc sống tại Capital Theatre

Để có một đêm thưởng thức âm nhạc trọn vẹn anh em nên nắm rõ vài điều cơ bản. Đầu tiên là địa chỉ nằm ở 212 Lý Chính Thắng thuộc phường Nhiêu Lộc của khu vực Quận 3 cũ.

Về việc gửi xe máy hay ô tô cùng giờ mở cửa và thời lượng chương trình anh em nên theo dõi thông báo chính thức từ ban tổ chức trên fanpage để cập nhật sát ngày. Nếu sở hữu vé đứng thì lời khuyên chân thành là hãy mang giày thật êm và chịu khó đến sớm để xí được góc nhìn đẹp nhất. Quy định về đồ mang vào và tủ gửi đồ cũng sẽ được thông báo cụ thể để mọi người chuẩn bị. Đặc biệt khi tan show nếu có lai rai vài ly thì hãy gọi xe công nghệ và tuyệt đối không tự cầm lái khi đã uống rượu bia.

Bản đồ nạp năng lượng quanh khu vực Lý Chính Thắng

Tất nhiên đi nghe nhạc thì phải lo ấm bụng trước đã. Xung quanh khu vực này có vô vàn lựa chọn để no nhanh trong 45 phút trước giờ diễn với giá cả rõ ràng và có chỗ gửi xe thoải mái.

Gợi ý đầu tiên là quán Phở miến gà Kỳ Đồng nằm cách sân khấu chỉ vài trăm mét tản bộ. Nước dùng thanh ngọt và thịt gà dai giòn chắc chắn là một bữa lót dạ hoàn hảo với mức giá chỉ quanh 60 ngàn đồng.

Nếu thèm đồ nước đậm đà hơn anh em có thể ghé tiệm Phở Hòa Pasteur trứ danh nằm ngay ngã tư giao với Lý Chính Thắng. Một tô phở đầy đặn giá khoảng 90 ngàn đồng sẽ nạp đủ năng lượng cho mấy tiếng đứng nhún nhảy.

Lựa chọn thứ ba vô cùng chắc bụng là ghé hẻm cơm tấm Trần Quang Diệu rẽ từ Lý Chính Thắng vào để làm một dĩa sườn mỡ hành nức mũi với giá chỉ khoảng 50 ngàn đồng.

Sau khi show kết thúc nếu bụng sôi réo rắt anh em có thể di chuyển ra khu vực chợ Tân Định ngay sát bên để làm tô cháo sườn sụn nóng hổi hoặc ghé các quán ốc mở xuyên đêm trên đường Hai Bà Trưng để ngồi nhâm nhi bàn luận về đêm diễn.

Tóm tắt thông tin mở bán vé

Đêm nhạc KOREA SPOTLIGHT Ho Chi Minh City 2026 sẽ chính thức sáng đèn vào tối thứ Bảy ngày 31 tháng 10 năm 2026 tại Capital Theatre số 212 Lý Chính Thắng. Cổng bán vé sẽ mở đúng 20 giờ tối nay ngày 30 tháng 9 năm 2026 trên hệ thống 1Zone. Anh em nhớ đặt báo thức để không bỏ lỡ cơ hội săn vé xem các band xịn xò này đánh live nhé.