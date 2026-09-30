Không phải Sa Pa, Việt Nam có một nơi nằm ở độ cao hơn 1.500 m, sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm chỉ khoảng 15 độ, vừa được Oscar du lịch vinh danh

Cách Hà Nội khoảng 240 km, Tà Xùa thu hút du khách bởi cảnh quan núi rừng, những bản làng người Mông và trải nghiệm săn mây ở độ cao hơn 1.500 m.

Tà Xùa vừa được vinh danh ở hạng mục "Asia's Leading Emerging Tourism Destination 2026" - Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2026 . Danh hiệu được công bố tại lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards – WTA), diễn ra ngày 27/9 tại Maldives. Đây là lần đầu tiên Tà Xùa được ghi nhận ở hạng mục này.

Trước đó, tháng 7/2026, World Travel Awards đã công bố danh sách đề cử khu vực châu Á, trong đó Tà Xùa cùng Ninh Bình là hai đại diện của Việt Nam cạnh tranh với nhiều điểm đến nổi tiếng như Koh Kood (Thái Lan), Melaka (Malaysia), Morioka (Nhật Bản), đảo Sumba (Indonesia) và Taipei (Đài Loan, Trung Quốc).

Tà Xùa là xã vùng cao của tỉnh Sơn La, thuộc địa bàn huyện Bắc Yên trước đây, cách Hà Nội khoảng 240 km và khu vực trung tâm Mộc Châu hơn 100 km.

Nằm ở độ cao khoảng 1.500–1.800 m so với mực nước biển, Tà Xùa có khí hậu mát mẻ với nền nhiệt trung bình khoảng 15–22 độ C. Cùng với hệ sinh thái rừng đặc dụng và địa hình núi cao đặc trưng, nơi đây từ lâu đã nổi tiếng với hiện tượng biển mây, trở thành một trong những điểm săn mây hấp dẫn nhất miền Bắc.

Ngoài trải nghiệm ngắm mây, hành trình khám phá Tà Xùa còn có các điểm đến như Sống lưng Khủng Long, Đỉnh Gió, mỏm đá đầu rùa và những khu rừng nguyên sinh. Trong đó, Sống lưng Khủng Long thu hút du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh, còn Đỉnh Gió là điểm dừng chân đón hoàng hôn giữa núi rừng.

Gắn với cảnh quan tự nhiên là đời sống văn hóa của đồng bào Mông. Những bản làng, nếp sinh hoạt truyền thống và sản vật địa phương góp phần tạo nên nét riêng cho Tà Xùa, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng.

Cùng với khai thác lợi thế du lịch, địa phương đang triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư. Cơ chế “luồng xanh” được áp dụng nhằm rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tăng cường gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, rà soát quỹ đất và hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Việc đồng hành với nhà đầu tư được thực hiện ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án.

Đến nay, một số dự án quy mô lớn đã được triển khai tại địa phương. Trong đó, Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Tà Xùa do Công ty CP Đỉnh Gió Tà Xùa làm chủ đầu tư có diện tích 47,2 ha, tổng vốn hơn 497 tỷ đồng. Dự án Nhà máy điện gió Tà Xùa của Công ty CP Tập đoàn Hataco Việt Nam có tổng mức đầu tư hơn 3.414 tỷ đồng.

Tà Xùa cũng xây dựng danh mục 22 dự án kêu gọi đầu tư, tập trung vào du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, trải nghiệm và du lịch cộng đồng. Các lĩnh vực thu hút đầu tư khác gồm dịch vụ hỗ trợ, hạ tầng kỹ thuật, logistics và nông nghiệp gắn với du lịch.