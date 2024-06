Tất cả tiết mục của "Anh trai say Hi" lọt top trending, show "chông gai" gặp áp lực cực lớn!

Chiều 26/6, họp báo ra mắt chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai đã diễn ra với sự góp mặt của 33 "anh tài" cùng loạt sao đình đám của showbiz Việt. Tập 1 Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ chính thức phát sóng vào ngày 29/6 tới đây.

Theo đó, màn ảnh Việt sẽ chứng kiến sự đụng độ của 2 show truyền hình thực tế hot nhất, cùng chủ đề "sống còn", tranh suất thành lập nhóm nhạc chính là Anh trai say Hi và Anh trai vượt ngàn chông gai. Lần đầu tiên, hơn 60 sao nam thử sức trong 2 cuộc thi biểu diễn, khiến dân tình đứng ngồi không yên.

Các "anh tài" tại họp báo ra mắt "Anh trai vượt ngàn chông gai"

Dù có cùng chủ đề, nhưng Anh trai say Hi và Anh trai vượt ngàn chông gai lại có nhiều điểm khác nhau về mặt format, độ tuổi của các ngôi sao tham dự. Tính đến hiện tại, Anh trai say Hi đã phát sóng đến tập thứ 2 - Live Stage 1.

Chương trình thể hiện rõ định hướng "thần tượng" trong việc chọn nhạc, phân chia đội hình và sân khấu biểu diễn của các anh trai. 6 sân khấu trong phần Live Stage 1 của Anh trái say Hi khiến MXH "đứng ngồi không yên", tạo nên sóng tranh luận cực lớn.

Tối 26/6, cả 6 stage của Anh trai say Hi đều lọt top 30 trending YouTube Việt Nam, cho thấy độ hot "hàng thật giá thật". Trong đó, xếp hạng cao nhất phải kể đến tiết mục 10/10 ở vị trí thứ 8 BXH xu hướng.

Dù gây tranh cãi về kết quả và nhiều chi tiết dấy lên nghi vấn đạo nhái, nhưng không thể phủ nhận sức hút khủng mà Anh trai say Hi đang lan toả hiện tại. Điểm mạnh của chương trình là dàn sao nam thực lực, tài năng - nhan sắc có đủ và đặc biệt là nhiều nhân tố mới chưa được khai phá.

Liệu các "anh tài" có tạo nên cú nổ truyền thông?

Đứng trước thành công bước đầu của Anh trai say Hi, Anh trai vượt ngàn chông gai gặp áp lực cực lớn. Trước thềm phát sóng tập 1, khán giả liên tục dự đoán khả năng lan tỏa của các anh trai U40, so sánh về tiềm năng giải trí và tạo xu hướng giữa 2 chương trình. Chưa bao giờ thị trường giải trí Việt đông vui, nhộn nhịp như bây giờ!