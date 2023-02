Tân binh triển vọng nhất nhì màn ảnh hiện tại: Vào nghề 4 năm mà đóng toàn phim xịn, điển trai, học vấn khủng

Sinh năm 1998, Bae In Hyuk là một trong số những tân binh triển vọng nhất nhì màn ảnh Hàn hiện tại. Mới chỉ bén duyên với nghiệp diễn từ năm 2019 nhưng chàng tân binh trẻ đã có cơ hội góp mặt trong nhiều dự án lớn, được khán giả yêu mến và đánh giá cao về năng lực.



Tân binh học vấn khủng, nỗ lực đi lên từ các vai diễn nhỏ

Không chỉ điển trai, sở hữu chiều cao ấn tượng, Bae In Hyuk là niềm tự hào của người hâm mộ bởi có học vấn khủng. Anh theo học và tốt nghiệp Cử nhân nghệ thuật diễn xuất thuộc Viện nghệ thuật Seoul - một trong số những trường đại học danh giá hàng đầu Hàn Quốc. Được đào tạo diễn xuất bài bản, dễ hiểu khi Bae In Hyuk nhanh chóng được các nhà làm phim để mắt tới cũng sớm có cơ hội xuất hiện trong những dự án lớn.

Khởi đầu nghiệp diễn từ năm 2019, nam diễn viên hoạt động rất chăm chỉ và đều đặn. Năm đầu sự nghiệp, anh tham gia 4 web series là Chuyện Tình Mũm Mĩm 2, Tam Giác Tình Cảm 2, Teacher, Would You Like to Date Me và Thánh Hôn Phường Yeonnam. Năm 2020, bên cạnh 2 web series là XX và Nụ Hôn Của Yêu Tinh, Bae In Hyuk bắt đầu có vai phụ trong những bộ phim truyền hình đầu tiên là Men Are Men, Phải Chăng Ta Đã Yêu, Yêu Chàng Điệp Viên,...

Hai năm đầu sự nghiệp, dù chỉ nhận được vai nhỏ nhưng đây chính là bước đệm mở ra nhiều cơ hội lớn hơn cho nam diễn viên. Năm 2021, anh có vai thứ chính trong bộ phim Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Hồ Ly, đóng cùng với cặp đôi Jang Ki Yong - Hyeri. Dù là nam phụ nhưng Bae In Hyuk còn được yêu mến hơn cả nam chính. Cũng nhờ bộ phim này, sự nghiệp của tân binh họ Bae bước sang một trang mới.

Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Hồ Ly

Sau Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Hồ Ly, Bae In Hyuk trở thành cái tên ăn khách. Anh có cơ hội góp mặt trong nhiều dự án lớn cũng có những vai chính đầu tiên trong sự nghiệp. Chờ Mùa Xuân Xanh, Tại Sao Lại Là Oh Soo Jae và sau đó là vai nam chính ở Vũ Điệu Tuổi Trẻ lần lượt là những dự án mà Bae In Hyuk đem tới cho khán giả. Gần đây nhất, anh xuất hiện trong bộ phim truyền hình Dưới Bóng Trung Điện, vào vai chàng thế tử đoản mệnh Wang Sae Cha. Dù chỉ xuất hiện trong nửa đầu phim nhưng vai diễn này lại khiến cái tên Bae In Hyuk được yêu mến hơn bao giờ hết. Diễn xuất tuyệt vời, không hề bị chênh phô khi đối diễn với chị đại Kim Hye Soo, tạo hình thế tử vừa điển trai, nghiêm nghị vừa ôn nhu ấm áp làm đổ gục trái tim khán giả.

Dưới Bóng Trung Điện

Ghi dấu trong phim điện ảnh chiếu rạp đầu tiên của sự nghiệp

Năm 2023 này, Bae In Hyuk tham gia bộ phim điện ảnh Ditto - Thanh Âm Tình Đầu. Ở thời điểm ra mắt tại Hàn Quốc, Thanh Âm Tình Đầu đã tạo nên cơn sốt lớn tại phòng vé xứ kim chi, và thiết lập nhiều kỷ lục ấn tượng cho thể loại phim lãng mạn, dù phải đối đầu với nhiều bom tấn như Black Panther: Wakanda Forever hay Decibel (có hai sao nam nổi tiếng Kim Rae Won, Lee Jong Suk đóng chính).

Ditto kể về câu chuyện của hai sinh viên trường Đại học Hàn Quốc, một người sống tại năm 1999, một người sống tại năm 2022. Kim Yong - sinh viên khoa Cơ khí niên khóa 1995 và Kim Mu Nee, sinh viên khoa Văn học niên khóa 2021 tình cờ liên lạc được với nhau thông qua một máy điện đàm cũ. Dần dần, giữa cả hai nảy sinh một mối liên kết đặc biệt, nơi họ cùng trải lòng về tình bạn, tình yêu. Thế nhưng, khi những bí mật trong khoảng cách 20 năm cách biệt của họ được hé lộ, Yong và Mu Nee phải đối mặt với những cảm xúc rối ren, dằn vặt chưa từng trải qua trong cuộc đời...

Trong Ditto, Bae In Hyuk vào vai người bạn thân Kim Eun Seong của nhân vật chính Kim Yong. Tưởng chừng anh chỉ là một nhân vật phụ không có nhiều tầm ảnh hưởng, song sự dịu dàng, ngay thẳng của Kim Eun Seong lại chinh phục rất nhiều khán giả, không kém gì nhân vật chính Kim Yong. Ban đầu, Kim Eun Seong của Bae In Hyuk là nhân tố gây cười cho khán giả, khi anh chàng và cái chân đau của mình thường xuyên bị Yong kéo đi không thương tiếc. Tuy nhiên sau đó, khán giả càng lúc càng cảm nhận được sự chín chắn, trưởng thành của Eun Seong, cũng như tình bạn đặc biệt của anh với Kim Yong.

Ditto - Thanh Âm Tình Đầu khởi chiếu tại Việt Nam từ 10/02/2023.



Nguồn ảnh: Hancine, tvN