Tài xế quay clip tạo áp lực với CSGT để "lấp liếm" việc không có Giấy phép lái xe

Duy Anh, Theo phunumoi.net.vn 09:32 05/03/2026
Lái xe khách 16 chỗ ngồi, tài xế chỉ xuất trình được GPLX hạng B2 sau khi làm việc với CSGT

Ngày 3/3, Cục CSGT thông tin, vào 15h2' ngày 1/3, trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng, tổ CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4, Phòng 6, Cục CSGT tiến hành dừng phương tiện xe ô tô khách (loại 16 chỗ) ngồi biển số 89F-000.xx do anh Nguyễn Văn K. (sinh năm 1980, trú tại tỉnh Hưng Yên) điều khiển chở 12 hành khách từ Văn Giang, Hưng Yên đi lễ tại Nghệ An vào Quảng Trị.

Tài xế quay clip tạo áp lực với CSGT để "lấp liếm" việc không có Giấy phép lái xe- Ảnh 1.

CSGT tiến hành dừng phương tiện xe ô tô khách để tiến hành kiểm tra (Ảnh: Cục CSGT).

Khi tổ công tác tiến hành thông báo chuyên đề kiểm tra xe kinh doanh vận tải hành khách theo lệnh của Cục trưởng Cục CSGT, thì lái xe không hợp tác, không chịu xuất trình các loại giấy tờ có liên quan và tiến hành quay chụp hoạt động kiểm tra của CSGT.

Sau một thời gian làm việc, lái xe chỉ xuất trình được Giấy phép lái xe hạng B2 (điều khiển xe chở người dưới 9 chỗ ngồi, xe tải dưới 3,5 tấn), trong khi đang điều khiển xe khách 16 chỗ ngồi.

Với các hành vi xem thường tính mạng hành khách, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản với lái xe Nguyễn Văn K.

Tài xế quay clip tạo áp lực với CSGT để "lấp liếm" việc không có Giấy phép lái xe- Ảnh 2.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ xe ô tô và phù hiệu kinh doanh vận tải theo quy định.

Nếu công dân trong quá trình làm việc với lực lượng CSGT có những vướng mắc khó khăn hoặc gặp phải cán bộ có thái độ không đúng mực, đòi hỏi hoặc có tiêu cực xảy ra thì:

Tài xế quay clip tạo áp lực với CSGT để "lấp liếm" việc không có Giấy phép lái xe- Ảnh 3.

