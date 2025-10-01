Sau khi Ngự Trù Của Bạo Chúa khép lại, màn ảnh Hàn sắp sửa chứng kiến thêm một bộ phim cổ trang đáng chú ý nữa là Moon River. Tác phẩm này thuộc thể loại cổ trang - lãng mạn - giả tưởng, có sự tham gia của Kang Tae Oh và Kim Se Jeong.

Moon River do Kang Tae Oh và Kim Se Jeong đóng chính là cái tên đáng mong chờ trong thời gian tới.

Được biết, Moon River kể câu chuyện của cặp đôi nhân vật chính Lee Kang và Park Dal Yi. Lee Kang (Kang Tae Oh) là vị thái tử bề ngoài phóng túng ngang tàng nhưng trong lòng lại cất giấu nỗi đau mất đi người mình yêu thương giữa cuộc tranh đoạt quyền lực nơi hoàng cung. Mang trên vai những gánh nặng và nỗi đau, anh lặng lẽ chịu đựng tất cả hòng nuôi giấc mơ trả thù.

Kim Se Jeong cực kỳ xinh đẹp trong tạo hình cổ trang đầu tay.

Trái ngược với Lee Kang, cô nàng Park Dal Yi (Kim Se Jeong) như thể sinh ra để làm buôn bán, thông minh láu lỉnh và có tài ăn nói bậc thầy. Nhờ vậy cô luôn bán được hàng. Thế nhưng, Park Dal Yi đồng thời cũng là một cô gái mang trong mình một ký ức bị khuyết thiếu. Định mệnh trớ trêu đã khiến Lee Kang và Park Dal Yi bất ngờ hoán đổi linh hồn cho nhau, mở ra một câu chuyện dở khóc dở cười nhưng cũng đầy bi thương và bí ẩn.

Với các khán giả Việt, Kang Tae Oh không phải gương mặt xa lạ. Anh từng đóng bộ phim đình đám Tuổi Thanh Xuân cùng Nhã Phương. Trong khi đó, Kim Se Jeong là cái tên mới nổi lên kể từ thành công đầy bất ngờ của Hẹn Hò Chốn Công Sở đóng cùng Ahn Hyo Seop.

Cô đảm nhận vai nữ chính Park Dal Yi, một cô nàng "con buôn" láu cá, lém lỉnh và mất đi một phần ký ức.

Từ những hình ảnh và trailer được MBC nhá hàng, điểm nhấn nổi bật nhất của Moon River có lẽ chính là nhan sắc của Kim Se Jeong. Cho những ai chưa biết, thế nhưng đây mới là lần đầu tiên mỹ nhân 29 tuổi thử sức với dòng phim cổ trang dù đã bén duyên với điện ảnh gần 1 thập kỷ. Ngắm nhìn Kim Se Jeong, có lẽ nhiều người sẽ tự hỏi tại sao đến bây giờ cô mới có vai diễn cổ trang đầu tay, khi mà cô nàng thực sự rất hợp với tạo hình cổ đại.

Một vài hình ảnh được Kim Se Jeong đăng tải trên Instagram cá nhân để quảng bá cho bộ phim Moon River.

Trên mạng xã hội, netizen đã dành những lời khen ngợi cho nhan sắc của Kim Se Jeong cũng như bày tỏ sự mong chờ đối với Moon River. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý: